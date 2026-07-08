ポール・ポグバ、再び移籍か？ 怪我に悩まされたデビューシーズンを経て、モナコは元マンチェスター・ユナイテッドMFの退団に門戸を開いている

チアゴ・スクーロGMは水曜日の会見で、MFポグバが今夏に移籍する可能性があると明言した。契約が残り12か月となり、クラブは去就を検討中だ。

33歳のポグバが移籍する可能性が高いかとの質問には「はい、もちろんです。彼が去るかもしれないし、残るかもしれない。これは非常に複雑な問題だ。 何よりもまず、彼には大きな敬意を抱いている。加入時は前向きで、若手にも貢献してくれた。だが現実として、昨季は彼を軸としたプロジェクトがうまくいかなかった。当初の期待とは大きく異なっていた。」



