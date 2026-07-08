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ポール・ポグバ、再び移籍か？ 怪我に悩まされたデビューシーズンを経て、モナコは元マンチェスター・ユナイテッドMFの退団に門戸を開いている
モナコディレクター、ポグバ退団説に言及
チアゴ・スクーロGMは水曜日の会見で、MFポグバが今夏に移籍する可能性があると明言した。契約が残り12か月となり、クラブは去就を検討中だ。
33歳のポグバが移籍する可能性が高いかとの質問には「はい、もちろんです。彼が去るかもしれないし、残るかもしれない。これは非常に複雑な問題だ。 何よりもまず、彼には大きな敬意を抱いている。加入時は前向きで、若手にも貢献してくれた。だが現実として、昨季は彼を軸としたプロジェクトがうまくいかなかった。当初の期待とは大きく異なっていた。」
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フィリペ・ルイスが最終判断を下す
新監督のフィリペ・ルイス氏の就任で、ポグバらベテラン選手たちの立場が変化している。元アトレティコ・マドリードとチェルシーのDFである同氏は月曜、トップチームの練習を正式に指揮し始めた。プレシーズンを通じて、来季の戦術に合う選手を見極める見込みだ。
ポグバのコンディションは依然として最大の懸念だ。昨季はフィットネス問題や太もも、ふくらはぎ、足首の負傷が重なり、モナコで6試合115分しか出場できなかった。この影響でモナコはリーグ7位にとどまり、来季はカンファレンスリーグ出場となった。 この夏はポグバにとって正念場のプレシーズンとなる。ルイス監督は、彼を戦力として残すか、クラブの財政均衡のために売却するか、最終判断を下す権限を持つ。
フィットネスと技術レベルが精査される
スクーロ氏は、ポグバの去就は夏の高強度トレーニングでの実力とパフォーマンスで判断すると強調した。クラブは、彼がマンチェスター・ユナイテッド時代に「世界最高額」と呼ばれたときのフィジカルを取り戻せるかを見極めようとしている。 この試練は、ポグバにとって激動の時期を経て訪れた。彼は2024年11月にユヴェントスと合意で契約を解除し、2025年6月にモナコと2年契約を結んだ。2025年11月のデビュー戦は、DHEA陽性による18か月出場停止を経て811日ぶりの公式戦だった。
「今こそ彼に公平であるべきだ。毎週の準備と成長を見守ろう」とスクーロはメディアに語った。「出場させるかはルイス監督の判断だ。この夏、ポールのレベルを見極める」
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スタッド・ルイ2世の財政圧力
戦術面の課題に加え、モナコは給与総額を削減するよう外部から圧力を受けている。フランスの金融監督機関DNCGがクラブの会計を厳しく監視しており、高年俸の選手数名が移籍候補に挙げられている。ポグバは高額年俸ながらスタメンの保証がなく、退団の有力候補だ。
さらに、財務規制を順守するため、他の主力選手も放出候補に挙げられている。元トッテナムのDFエリック・ダイアーもその一人だ。モナコは新シーズンに向けてチームを刷新し、総支出を削減しようとしている。
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