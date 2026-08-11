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ポール・ポグバ、モナコのトレーニングキャンプ中に新たな負傷離脱へ
プレシーズンに新たな痛手
ポール・ポグバのASモナコでの厳しい時間は、MFがトレーニング中に負傷離脱したことで新たな痛手を受けた。2018年ワールドカップ優勝メンバーは、セント・ジョージズ・パークで行われているクラブのプレシーズンキャンプ中、予定より早くピッチを後にすることを余儀なくされた。
パス練習の最中、そのMFは叫び声を上げた後にピッチへ倒れ込んだ。『Maxi Foot』によると、すぐにメディカルスタッフの対応を受け、モナコのバックルームスタッフ2人に支えられながらピッチを後にしたという。チームメートたちは目に見えて動揺していた。
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短期間の復帰後に再離脱
今回の最新の負傷は、ポグバが苦しい時期を経て全体練習への本格合流を始めていた矢先に起きた。相次ぐフィジカル面の問題によって長期間にわたり実戦を離れており、ここまでのプレシーズンでも出場はごく短時間にとどまっていた。
フィリペ・ルイス監督は最近、経験豊富なMFをチームに再び組み込むことに楽観的な見方を示していた。33歳のフランス人は、再び万全の試合勘と安定感を取り戻すための険しい戦いに直面している。
モナコに不透明感
この新たな痛手が生じたタイミングは、新シーズンに向けた準備の最終段階に入っているリーグ・アンのクラブにとって最悪と言っていい。モナコ首脳陣は以前から、プレシーズンでの評価が、その選手のクラブにおける長期的な将来を見極めるうえで極めて重要になるとみていた。
身体的コンディションが依然として継続的な懸念材料となっているなか、首脳陣は今後、メディカルスキャンの結果を待ち、問題の深刻さを正確に見極めることになる。選手本人とコーチングスタッフはともに、どれほどの期間戦列を離れることになるのか、不安な時間を過ごすことになる。
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時間との戦い
モナコが今後の公式戦を見据える中、当面の焦点は中盤の選手層をどうマネジメントするかに移る。指導スタッフは現在、リハビリに入るチーム有数の知名度を誇る選手の1人を欠いた状態でプランを立てなければならない。
この新たな障害が軽い懸念で終わるのか、それとも長期離脱につながるのかは、まだ分からない。現時点での最優先事項は、そのMFをキャリアにおける再びのもどかしい時期を乗り越えられるよう支えることだ。
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