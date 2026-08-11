ポール・ポグバ、モナコのトレーニングキャンプ中に新たな負傷離脱へ

今回の最新の負傷は、ポグバが苦しい時期を経て全体練習への本格合流を始めていた矢先に起きた。相次ぐフィジカル面の問題によって長期間にわたり実戦を離れており、ここまでのプレシーズンでも出場はごく短時間にとどまっていた。

フィリペ・ルイス監督は最近、経験豊富なMFをチームに再び組み込むことに楽観的な見方を示していた。33歳のフランス人は、再び万全の試合勘と安定感を取り戻すための険しい戦いに直面している。