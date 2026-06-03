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ポール・ポグバは、元モナコ選手として、元マンチェスター・ユナイテッド／ユヴェントスMFの失敗に触れ、MLSとサウジ・プロリーグが最適だとする2つの理由を挙げた。
2025-26シーズン、ポグバはモナコで何試合に出場したか？
ドーピングによる18カ月の出場停止で多くの試合を欠場したため、2018年ワールドカップ優勝者にとって目標達成は困難だった。このフランス人選手は望むより長くベンチにいた。
モナコは彼にトップ復帰の機会を与え、パリ郊外出身の彼は初めてリーグ・アンでプレーした。スタッド・ルイ2世では大きな期待が寄せられた。
しかし2025-26シーズンは6試合のみの出場にとどまり、得点はなし。期待は急速に冷めた。リヴァプール加入前にモナコで3年間プレーしたリーセは、この「信じられないほどの選手」がフレンチ・リヴィエラで再起することを期待していた。
- AFP
元モナコのスター選手は、ワールドカップ優勝経験者のポグバの死を悼んだ。
リーセは、Betinia提供のGOAL独占インタビューで、33歳のポグバがトップレベルで存在感を失いつつあるかと問われ、「全盛期は喜びに満ち、笑顔でプレーしていた。今は別人のようだ。
ここ数年の経緯を見ると少し悲しい。モナコで奮起し、本来の力を取り戻してほしかったが、怪我などが重なりうまくいかなかった。
とはいえ、スポーツではよくあることだ。時期によっては最適な判断ができず、怪我から戻れず、年齢も影響する。それでも彼にはモナコで成功してほしかった。
「今シーズン、彼がモナコで最後までプレーできるかさえ分からない。来シーズンだろうか？ 彼が素晴らしい夏を過ごし、良いプレシーズンを送れることを願っている。モナコでの彼の映像を見たが、鋭さやコンディションが十分ではないように見えた。私の予想を覆し、完全な状態で来シーズン奮起してくれることを願っている。」
ポグバはMLSやサウジ・プロリーグに移籍するのだろうか？
ポグバの契約は2027年夏まであるが、関係者が合意すれば解除できる。そうなれば、彼の次なる舞台はどこか。
魅力的な欧州からのオファーは限られるとみられ、米国や中東への移籍について問われると、リーセは次のように語った。 「もし彼が心身ともに110％コミットし、本当に全力を尽くす準備ができていないと感じるなら――モナコはフランスで上位を争うチームだからね――その覚悟がなければ、サッカーと人生を楽しむためにMLSやサウジアラビアに行くことになるかもしれない。
とはいえ、モナコも暮らしやすい場所だ。最終的にどうするにしても、100％の力を出せるかどうかがポイントになる。出せないなら、チームを去って次の選手にポジションを譲るべきだ」
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元マンチェスター・ユナイテッドのスター、ポグバはモナコとの契約がまだ1年残っている。
ポグバにとって、この夏はコンディションを整え、モナコの関係者を「もう一度チャンスを与え、長期的に信頼する価値がある」と納得させる絶好の機会だ。彼はフランス代表がワールドカップ制覇を目指す姿を遠くから見つめることになる。
前向きな姿勢と「楽しさ」を大切にしてきた彼なら、プロとしての勢いを取り戻すだろう。リオネル・メッシやクリスティアーノ・ロナウドと同じキャリアパスを歩むという議論は、少なくとも12か月は先送りになっても驚くことはない。