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Paul Pogba Monaco 2025-26Getty
Chris Burton

翻訳者：

ポール・ポグバは、元モナコ選手として、元マンチェスター・ユナイテッド／ユヴェントスMFの失敗に触れ、MLSとサウジ・プロリーグが最適だとする2つの理由を挙げた。

ポール・ポグバ
MLS
プレミアリーグ
モナコ
フランス
リーグ・アン

ポール・ポグバはモナコでの公式戦復帰が期待外れに終わり、現在MLSやサウジ・プロリーグへの移籍が最適な選択肢であるとされる2つの理由が提示された。元マンチェスター・ユナイテッドとユヴェントスのMFはフランスで結果を出せず、かつての輝きを取り戻せなかった。この姿にジョン・アルネ・リーセら関係者は失望している。

  • 2025-26シーズン、ポグバはモナコで何試合に出場したか？

    ドーピングによる18カ月の出場停止で多くの試合を欠場したため、2018年ワールドカップ優勝者にとって目標達成は困難だった。このフランス人選手は望むより長くベンチにいた。

    モナコは彼にトップ復帰の機会を与え、パリ郊外出身の彼は初めてリーグ・アンでプレーした。スタッド・ルイ2世では大きな期待が寄せられた。

    しかし2025-26シーズンは6試合のみの出場にとどまり、得点はなし。期待は急速に冷めた。リヴァプール加入前にモナコで3年間プレーしたリーセは、この「信じられないほどの選手」がフレンチ・リヴィエラで再起することを期待していた。

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  • FBL-FRA-LIGUE1-PARIS FC-MONACOAFP

    元モナコのスター選手は、ワールドカップ優勝経験者のポグバの死を悼んだ。

    リーセは、Betinia提供のGOAL独占インタビューで、33歳のポグバがトップレベルで存在感を失いつつあるかと問われ、「全盛期は喜びに満ち、笑顔でプレーしていた。今は別人のようだ。

    ここ数年の経緯を見ると少し悲しい。モナコで奮起し、本来の力を取り戻してほしかったが、怪我などが重なりうまくいかなかった。

    とはいえ、スポーツではよくあることだ。時期によっては最適な判断ができず、怪我から戻れず、年齢も影響する。それでも彼にはモナコで成功してほしかった。

    「今シーズン、彼がモナコで最後までプレーできるかさえ分からない。来シーズンだろうか？ 彼が素晴らしい夏を過ごし、良いプレシーズンを送れることを願っている。モナコでの彼の映像を見たが、鋭さやコンディションが十分ではないように見えた。私の予想を覆し、完全な状態で来シーズン奮起してくれることを願っている。」

  • ポグバはMLSやサウジ・プロリーグに移籍するのだろうか？

    ポグバの契約は2027年夏まであるが、関係者が合意すれば解除できる。そうなれば、彼の次なる舞台はどこか。

    魅力的な欧州からのオファーは限られるとみられ、米国や中東への移籍について問われると、リーセは次のように語った。 「もし彼が心身ともに110％コミットし、本当に全力を尽くす準備ができていないと感じるなら――モナコはフランスで上位を争うチームだからね――その覚悟がなければ、サッカーと人生を楽しむためにMLSやサウジアラビアに行くことになるかもしれない。

    とはいえ、モナコも暮らしやすい場所だ。最終的にどうするにしても、100％の力を出せるかどうかがポイントになる。出せないなら、チームを去って次の選手にポジションを譲るべきだ」

  • Paul Pogba World Cup trophyGetty

    元マンチェスター・ユナイテッドのスター、ポグバはモナコとの契約がまだ1年残っている。

    ポグバにとって、この夏はコンディションを整え、モナコの関係者を「もう一度チャンスを与え、長期的に信頼する価値がある」と納得させる絶好の機会だ。彼はフランス代表がワールドカップ制覇を目指す姿を遠くから見つめることになる。

    前向きな姿勢と「楽しさ」を大切にしてきた彼なら、プロとしての勢いを取り戻すだろう。リオネル・メッシやクリスティアーノ・ロナウドと同じキャリアパスを歩むという議論は、少なくとも12か月は先送りになっても驚くことはない。

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