リーセは、Betinia提供のGOAL独占インタビューで、33歳のポグバがトップレベルで存在感を失いつつあるかと問われ、「全盛期は喜びに満ち、笑顔でプレーしていた。今は別人のようだ。

ここ数年の経緯を見ると少し悲しい。モナコで奮起し、本来の力を取り戻してほしかったが、怪我などが重なりうまくいかなかった。

とはいえ、スポーツではよくあることだ。時期によっては最適な判断ができず、怪我から戻れず、年齢も影響する。それでも彼にはモナコで成功してほしかった。

「今シーズン、彼がモナコで最後までプレーできるかさえ分からない。来シーズンだろうか？ 彼が素晴らしい夏を過ごし、良いプレシーズンを送れることを願っている。モナコでの彼の映像を見たが、鋭さやコンディションが十分ではないように見えた。私の予想を覆し、完全な状態で来シーズン奮起してくれることを願っている。」