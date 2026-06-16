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ポール・ポグバは、マイケル・キャリック監督の下でマンチェスター・ユナイテッドが「間違いなく」プレミアリーグのタイトルを獲得すると語った。
ポグバ、キャリックの優勝を後押し
ポグバは、マイケル・キャリックの指導下にあるマンチェスター・ユナイテッドが「間違いなく」プレミアリーグを制すると確信している。キャリックは1月に解任されたアモリムの後任として正式に監督に就任した。
キャリックは暫定監督就任後、チーム状態を急速に改善し、クラブをチャンピオンズリーグ出場圏内に導いた。また、久々に楽観ムードも取り戻した。オールド・トラッフォードで2度目の在籍時にキャリックとロッカールームを共にしたポグバは、マンチェスターの「赤」に好時代が戻ると確信している。
- AFP
大胆な予測とアーセナルとの比較
talkSPORTのインタビューで、ポグバはマンチェスター・ユナイテッドが数年以内にプレミアリーグで優勝すると断言した。
さらに「アーセナルが優勝できるなら、ユナイテッドも必ずできる。失礼だが、私は5年以内に優勝すると確信している。いや、3年以内に修正しよう」と語った。
アーセナルとの比較は特に印象的だ。ガンナーズは最近、数十年にわたる優勝の空白期間を終わらせ、リーグタイトルを奪還したばかりだからだ。ユナイテッドは現在、イングランドのチャンピオンに輝くまで14年もの待ち時間を強いられているが、キャリックが指揮を執ることで、勢いは変わりつつあるようだ。
オールド・トラッフォードでの「すべてか、何もないか」
2026-27シーズンは、ピッチ内外でクラブ史上最も注目される一つになる見込みです。Amazon Primeがドキュメンタリー『All or Nothing』を制作し、キャリック監督率いるチームをシーズン通じて追跡。ロッカールームや新しいキャリントン・トレーニング・コンプレックスの模様を映し出します。
クラブのチーフ・コミュニケーション・オフィサー、トビー・クレイグ氏は「今こそ扉を開く時だ。世界中のファンに、多くの人々にとって特別な意味を持つこのクラブの舞台裏を初めて見てもらいたい」と語った。
- AFP
ポグバ自身の回復への道のり
ポグバは古巣の将来を語っているが、自身のキャリアは波乱続きだ。33歳のMFはリーグ・アンで再起を狙うも、昨夏モナコ加入後、体調不良に悩まされている。
ドーピングによる出場停止や体調不良で長期離脱していたが、ようやく公式戦に復帰した。
今季は6試合の出場だが、トップレベルでのリズム取り戻しに集中。当面の目標はクラブでのコンディション回復だが、フランス代表復帰も依然として夢見ている。