ポール・ポグバは、マイケル・キャリック監督の下でマンチェスター・ユナイテッドが「間違いなく」プレミアリーグのタイトルを獲得すると語った。

ポグバは、マイケル・キャリックの指導下にあるマンチェスター・ユナイテッドが「間違いなく」プレミアリーグを制すると確信している。キャリックは1月に解任されたアモリムの後任として正式に監督に就任した。

キャリックは暫定監督就任後、チーム状態を急速に改善し、クラブをチャンピオンズリーグ出場圏内に導いた。また、久々に楽観ムードも取り戻した。オールド・トラッフォードで2度目の在籍時にキャリックとロッカールームを共にしたポグバは、マンチェスターの「赤」に好時代が戻ると確信している。