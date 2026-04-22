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ポール・ポグバは、ブルーノ・フェルナンデスがマンチェスター・ユナイテッドではなくマンチェスター・シティでプレーしていればバロンドールの候補になっていただろうと語った。
ポグバ、ブルーノの「欠けていたピース」を指摘
2020年の加入以来、マンチェスター・ユナイテッドで最も安定したパフォーマンスを見せているにもかかわらず、フェルナンデスは個人最高賞の最終候補に一度も選ばれていない。在籍中に79試合を共に戦ったポグバは、オールド・トラッフォードの環境が元チームメイトの足を引っ張っていると語る。 現在ASモナコに所属するポグバは、ポッドキャスト「リオ・ファーディナンド・プレゼンツ」で、フェルナンデスがこれ以上のパフォーマンスを発揮できるか疑問だと語った。また、もし彼がマンチェスターの対岸、グアルディオラ率いる「勝利のマシン」の一員だったら、29歳のポルトガル代表を取り巻く評価は大きく変わっていただろうと示唆した。
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マンチェスター・シティの仮説
ポグバは、チームの成功の後に個人の栄誉が来る理由を率直に語った。彼は「ブルーノ・フェルナンデスはマンチェスター・ユナイテッドでさらに活躍できるか？」と問いかけた。 もし彼が他のチームにいたらトップ3に入れないか？シティにいれば確実に3傑に入る。彼の成績、今シーズンの活躍、プレースタイルを考えれば obvious だ」
このフランス人選手の言葉は、バロンドールがほぼ欧州のエリート大会を制した選手に与えられるという現代サッカーの現実を突いている。ポグバは最後にこうまとめた。「でも勝てなければ、そんなことは考えもしない。そういうものだ。これが人生、これがサッカーだ」
フェルナンデスをプレミアリーグの偉大な選手たちと比較する
フェルナンデスはマンチェスター・ユナイテッドで322試合に出場し211回のゴール関与を記録しているが、獲得したのはFAカップとカラバオカップだけだ。ポグバは、彼をケビン・デ・ブライネやルカ・モドリッチ、メスト・エジルといった伝説的選手と同列に語るべきだと語った。
「ケヴィン・デ・ブライネについて語る。ルカ・モドリッチについて語る。メスト・エジルについて語る」とポグバは続けた。 「数字がすべてだ。彼は今シーズン、同じポジションのフランク・ランパードより多く得点し、アシストも上回っている。ピッチのどこでも動き、走り続け、賢く、ワンタッチでもツートッチでもプレーでき、シュートも打てる。」
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プレミアリーグの歴史に挑む
プレミアリーグ残り5試合で、ユナイテッドのキャプテンはシーズン最多アシスト記録20本まであと2本。デ・ブライネとティエリ・アンリが持つ記録に迫る。さらに8得点をマークし、チームの順位に関係なく年間最優秀選手賞の有力候補だ。彼は4月27日のブレントフォード戦で復帰する。