ポール・ポグバは、ブルーノ・フェルナンデスがマンチェスター・ユナイテッドではなくマンチェスター・シティでプレーしていればバロンドールの候補になっていただろうと語った。

ポグバは、チームの成功の後に個人の栄誉が来る理由を率直に語った。彼は「ブルーノ・フェルナンデスはマンチェスター・ユナイテッドでさらに活躍できるか？」と問いかけた。 もし彼が他のチームにいたらトップ3に入れないか？シティにいれば確実に3傑に入る。彼の成績、今シーズンの活躍、プレースタイルを考えれば obvious だ」

このフランス人選手の言葉は、バロンドールがほぼ欧州のエリート大会を制した選手に与えられるという現代サッカーの現実を突いている。ポグバは最後にこうまとめた。「でも勝てなければ、そんなことは考えもしない。そういうものだ。これが人生、これがサッカーだ」