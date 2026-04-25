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ポール・ポグバは、イングランド代表のコビー・マイヌーがマンチェスター・ユナイテッドを去るべきか問われ、自身の考えを明かした。
アモリムに冷たくあしらわれた後、活力を取り戻した
2026年、マンチェスター・ユナイテッドのマイヌーは立場が急変した。ルベン・アモリム前監督の下では戦力外とされ、昨夏レンタル移籍を希望したとされる。だがアモリム解任後、キャリック暫定監督の下でスタメンに復帰した。 彼の復権は、チェルシー戦1-0勝利での活躍など、最近のチーム好調を支えている。キャリックは彼の成熟と戦術的冷静さを称賛し、それがアモリム体制下では見過ごされていたと語った。
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キャリックの契約更新が、マイヌーの残留の鍵を握るかもしれない
ポグバはポッドキャスト『Rio Ferdinand Presents』で、マイヌーの状況について語った。キャリントン・アカデミー時代の経験を踏まえ、外部からの関心は高まるとしつつも、マイヌーにはクラブへの「感覚」と監督の信頼を見極めるよう忠告した。
「彼はプレーしたし、本当に才能のある若者だ」とポグバは語った。 「彼はまだ若い。難しい。本当に難しいんだ。重要なのは彼の『感覚』だ。もし彼がそう感じているなら、もし監督との関係が良好で、監督が本当に彼を信頼しているならね。だって、間違いなくすべてのクラブが彼に群がるだろうから。でも、彼の契約については分からない。もし彼がフリーエージェントになるなら、話は別になると思うよ」
マンチェスター・ユナイテッドで伝説的なキャリアを築くチャンス
ポグバは、欧州の強豪クラブから誘いを受けているマイヌーに対し、オールド・トラッフォードに残れば伝説になれる可能性があると語った。彼はサポーターとアカデミー出身選手との特別な絆を強調し、長期的な視点でキャリアを考えるよう勧めた。
「でも、こういう若い選手は『自分はプレーできる』と思っているし、周囲もそう言う。監督も『君はこのチームでプレーできる、なぜしないんだ』と後押しする。それが心に響いて『ここを去るべきだ』と思ってしまうんだ」とポグバは付け加えた。
でも、去るのは正しい決断ではないと思う。彼ほどユナイテッドのファンに愛されている選手が去るのは、僕としてはとてもつらい。彼は素晴らしい選手で、大きな可能性を持っている。マンチェスター・ユナイテッドでも成功できるはずだ。だから、どうかな…ただ、彼の幸せを願っているよ。 彼がどんな決断を下すかは分からない。ただ、この若者のプレーを見たいだけだ。彼のプレーを見るのは本当に楽しいから。」
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オールド・トラッフォードで契約合意
ポグバの助言が報じられたのは、マンチェスター・ユナイテッドがマイヌーと5年契約で週給約12万～15万ポンドの大型延長契約を結ぶと伝えられた時期と重なる。これはキャリック監督の下で彼の地位が上昇したことを反映している。 クラブは今シーズン中に手続きを完了し、他クラブの獲得を阻止したい考えだ。監督人事の混乱を経て、首脳陣はマイヌーを軸にクラブ育成の選手でチームアイデンティティを再構築する方針だ。