ポール・ポグバは、イングランド代表のコビー・マイヌーがマンチェスター・ユナイテッドを去るべきか問われ、自身の考えを明かした。

ポグバは、欧州の強豪クラブから誘いを受けているマイヌーに対し、オールド・トラッフォードに残れば伝説になれる可能性があると語った。彼はサポーターとアカデミー出身選手との特別な絆を強調し、長期的な視点でキャリアを考えるよう勧めた。

「でも、こういう若い選手は『自分はプレーできる』と思っているし、周囲もそう言う。監督も『君はこのチームでプレーできる、なぜしないんだ』と後押しする。それが心に響いて『ここを去るべきだ』と思ってしまうんだ」とポグバは付け加えた。

でも、去るのは正しい決断ではないと思う。彼ほどユナイテッドのファンに愛されている選手が去るのは、僕としてはとてもつらい。彼は素晴らしい選手で、大きな可能性を持っている。マンチェスター・ユナイテッドでも成功できるはずだ。だから、どうかな…ただ、彼の幸せを願っているよ。 彼がどんな決断を下すかは分からない。ただ、この若者のプレーを見たいだけだ。彼のプレーを見るのは本当に楽しいから。」