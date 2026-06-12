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ポール・ポグバは怪我に悩まされつつも、トップレベルへの復帰とフランス代表への夢の復帰を強く誓っている。
ポグバの復帰は依然として困難だ
ポグバはドーピング処分と体調不良で3年間ほぼプレーできなかった。昨夏、キャリア再起をめざしてモナコへ加入したが、再び体調を崩し、復帰は遅れている。33歳の彼はここまで6試合に出場し、合計115分しかプレーしていない。
出場時間は少ないが、ドーピング問題や家族を巻き込んだ恐喝スキャンダルを乗り越え、プロ復帰できたことを前進と捉えている。当面は体調回復とコンディション安定に集中し、その後にピッチでの成果を目指す。
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ポグバ、フランス代表落選を受け優先事項を語る
モナコ移籍や2026年W杯フランス代表からの落選についてポグバは、代表復帰が目的ではなかったと強調した。
『レキップ』紙の取材に「ワールドカップ出場のためにモナコへ来たわけではない。久々に試合に出るだけで精いっぱいだった。目標は試合感覚を取り戻し、コンディションを整えることだけ。その先の話としてワールドカップに出場できたら幸運だ」と語った。
フランスは依然として最終目標だ
ポグバは体調面の懸念で復帰が遅れているが、フランス代表への復帰を諦めていない。代表に返り咲くには、まずクラブでコンディションを証明することが鍵だと語っている。
「長い道のりを歩んできたので、予想外のことではなかった」と彼は認めた。「欠けていたのはリズムだった。 技術面は練習でコーチやチームメイトが見てくれる。問題は身体、特に（2023～2025年のドーピング処分前も含む）けが続きからの回復だ。まず万全な体調を取り戻すことが必要だ。
トップレベルに戻るにはそれが欠かせない。代表はあくまでボーナスだ。どの選手にとっても夢であり、そのユニフォームを着続けるために、自力で勝ち取らねばならない」
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再び実力を証明する課題
ポグバは現在、コンディションを維持し、モナコで安定した出場機会を得ることに集中している。出場機会がなければ、元マンチェスター・ユナイテッドの選手である彼にとってトップレベルへの復帰は難しい。フランス代表の監督体制が変わればチャンスが生まれる可能性もあるが、代表に復帰できるかは、彼が体調の問題を克服し、再び安定したパフォーマンスを示せるかにかかっている。