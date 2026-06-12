ポグバは体調面の懸念で復帰が遅れているが、フランス代表への復帰を諦めていない。代表に返り咲くには、まずクラブでコンディションを証明することが鍵だと語っている。

「長い道のりを歩んできたので、予想外のことではなかった」と彼は認めた。「欠けていたのはリズムだった。 技術面は練習でコーチやチームメイトが見てくれる。問題は身体、特に（2023～2025年のドーピング処分前も含む）けが続きからの回復だ。まず万全な体調を取り戻すことが必要だ。

トップレベルに戻るにはそれが欠かせない。代表はあくまでボーナスだ。どの選手にとっても夢であり、そのユニフォームを着続けるために、自力で勝ち取らねばならない」