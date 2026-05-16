ポグバは太もも負傷のため、日曜のストラスブール戦の登録メンバーから外れ、モナコの2025-26シーズン最終戦を欠場する。今季はコンディションが安定せず、33歳のMFは戦線離脱が続いている。

ドーピング処分明けの2025年夏にモナコへ加入したフランス代表は、直近6試合の半分に出場し、世界最高額選手時代の輝きをうかがわせた。 結果として今シーズンのリーグ戦出場は6試合にとどまり、キャリア晩年の苦難を象徴する数字となった。