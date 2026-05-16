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ポール・ポグバの今シーズンは悲惨な結末を迎えた。このミッドフィルダーは、モナコの今シーズン最終戦を欠場した。
モナコのスター選手が負傷
ポグバは太もも負傷のため、日曜のストラスブール戦の登録メンバーから外れ、モナコの2025-26シーズン最終戦を欠場する。今季はコンディションが安定せず、33歳のMFは戦線離脱が続いている。
ドーピング処分明けの2025年夏にモナコへ加入したフランス代表は、直近6試合の半分に出場し、世界最高額選手時代の輝きをうかがわせた。 結果として今シーズンのリーグ戦出場は6試合にとどまり、キャリア晩年の苦難を象徴する数字となった。
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ポコグノリの欠席者リストが長くなっている
モナコのポコニョリ監督は、スタッド・ド・ラ・マイノーでのアウェー戦を前に、深刻な選手起用悩みを抱えている。ポグバだけでなく、ディエール、ウアタラ、エンリケ、バンデソンも欠場。さらにゴロヴィンとイドゥンボも離脱し、攻撃陣も手薄だ。負傷者が相次ぐ最悪のタイミングで、監督の選択肢は限られている。
エリック・ダイアー、カソウム・ワッタラ、カイオ・エンリケ、ヴァンデルソンも欠ける。さらにゴロヴィンとイドゥンボの攻撃陣も不在で、選択肢は限られる。
欧州大会の出場権がかかっている
負傷者が続出しても、モナコにとって来シーズンのカンファレンスリーグ出場権を争う戦いは依然として重要だ。現在勝ち点54で7位。6位マルセイユとは2ポイント差である。2026-27シーズンの欧州カップ戦出場へ望みを繋ぐには、ストラスブール戦の勝利が不可欠だ。
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ストラスブール遠征の全メンバーが決定
日曜夜の試合に遠征するモナコメンバーは以下のとおり：GK：ルーカス・フラデツキー、フィリップ・コーン、ヤン・リナール。DF：ウォウト・ファエス、ティロ・ケーラー、クリスティアン・マウィッサ、サミュエル・ニボンベ、ジョーダン・テゼ。MF：マグネス・アクリウシュ、アラジ・バンバ、パペ・カブラル、ラミン・カマラ、ママドゥ・クーリバリ、イラネ・トゥーレ、デニス・ザカリア シモン・アディンラ、フォラリン・バログン、ミカ・ビエレス、パリ・ブルナー、アンス・ファティ、ウマル・コナテ。