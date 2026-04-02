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ポール・ポグバのモナコでの驚くほど低い年俸が明らかになった。元マンチェスター・ユナイテッドおよびユヴェントスのスター選手は、リーグ・アンの同クラブの年俸ランキングトップ10に入っていない。
ワールドカップ優勝者に大幅な減給
このフランス人選手が夏にモナコに加入した際、サッカー界から離れていた期間を経て、彼がどれほどの年俸を要求するかについて大きな疑問が投げかけられていた。ドーピングによる出場停止処分が解除された後、33歳の彼はいくつかの選択肢をじっくりと検討した上で、自身にとって初のリーグ・アンでのプレーを決断した。しかし、彼は最後の大金よりも、キャリアの再起を優先したようだ。
- AFP
ポグバ、モナコのトップ10入りを逃す
『レキップ』紙の報道によると、このフランス人選手は他クラブからのより高額なオファーを断り、モナコへの移籍を選んだ。同クラブでの彼の週給は現在、4万4000ポンドを下回っている。 これを比較すると、オールド・トラッフォードでの2度目の在籍時に週給29万ポンドを稼いでいたとされる額から、驚異的な減額となる。現在の契約には多額のパフォーマンス連動型ボーナスが含まれているものの、出場時間の不足により、近い将来にそれらの目標を達成することは難しいだろう。実際、度重なる怪我の懸念により、今シーズンのリーグ・アンでは3試合に途中出場しただけで、プレー時間はわずか30分にとどまっている。
ポグバの現在の給与は、現代のスーパースターの基準からすれば極めて控えめなものであり、スタッド・ルイ2世の選手の中でさえ、収入トップ10には入っていない。現在、そのリストのトップに立っているのはデニス・ザカリアと元トッテナムDFのエリック・ダイアーで、両者とも週給約7万2000ポンドで首位を争っている。 バルセロナからレンタル移籍中のアンス・ファティでさえ、ポグバより確実に上位に位置している。カタルーニャの巨人が給与の半分を負担しているにもかかわらず、彼は月額5万5000ポンドを稼いでいるのだ。
フィットネスに苦労する中でも垣間見える質の高さ
公式戦での出場時間は限られているものの、最近のシーズン途中の休み期間中に、かつてのポグバの面影が垣間見えた。親善試合で、ポグバは得意のロングシュートを決め、ついにモナコでの初ゴールを記録した。 中盤から前に出て放った右足の強烈なシュートは、彼の足元に残る才能を改めて思い起こさせるものだった。ブレントフォード戦でのこのゴールは精神的な後押しとなったが、最大の目標は依然として、過酷なリーグ・アンに耐えうるコンディションを整えることにある。
- AFP
ポグバの将来はどうなるのか
契約期間が残り18ヶ月あるにもかかわらず、コンディションが改善しなければモナコが契約解除を検討する可能性があるという噂がすでに流れている。チアゴ・スクーロCEOはこの状況について率直に語り、次のように述べた。「ポールに関しては、何よりもまずパフォーマンスが重要だった。パフォーマンスこそが第一歩なのだ。 ポールは非常に才能ある選手であり、リーグ・アンで我々が慣れ親しんでいるレベルとは一線を画している。彼は2年間プレーしていなかった状態からの復帰だ――彼を復帰させるには大きな困難が伴うことは分かっていた。」
スクーロ氏はさらに次のように付け加えた。「現状を踏まえると、夏には双方向の話し合いが必要になるだろう。ポールが依然としてこのプロセスに立ち向かう意志があるかどうか、そして我々側としても、適切なタイミングでこの話し合いを行うことになる。 現時点では、ポール自身の意向やクラブの判断によって、どちらの方向にも展開し得ると言えるだろう。今は、彼にピッチでプレーする機会を与え、あと数シーズンはプレーできることを証明してもらうことに注力している。」