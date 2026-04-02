ポール・ポグバのモナコでの驚くほど低い年俸が明らかになった。元マンチェスター・ユナイテッドおよびユヴェントスのスター選手は、リーグ・アンの同クラブの年俸ランキングトップ10に入っていない。

契約期間が残り18ヶ月あるにもかかわらず、コンディションが改善しなければモナコが契約解除を検討する可能性があるという噂がすでに流れている。チアゴ・スクーロCEOはこの状況について率直に語り、次のように述べた。「ポールに関しては、何よりもまずパフォーマンスが重要だった。パフォーマンスこそが第一歩なのだ。 ポールは非常に才能ある選手であり、リーグ・アンで我々が慣れ親しんでいるレベルとは一線を画している。彼は2年間プレーしていなかった状態からの復帰だ――彼を復帰させるには大きな困難が伴うことは分かっていた。」

スクーロ氏はさらに次のように付け加えた。「現状を踏まえると、夏には双方向の話し合いが必要になるだろう。ポールが依然としてこのプロセスに立ち向かう意志があるかどうか、そして我々側としても、適切なタイミングでこの話し合いを行うことになる。 現時点では、ポール自身の意向やクラブの判断によって、どちらの方向にも展開し得ると言えるだろう。今は、彼にピッチでプレーする機会を与え、あと数シーズンはプレーできることを証明してもらうことに注力している。」