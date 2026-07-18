ポグバは土曜、モナコの一員としてサン＝プリエとのプレシーズン親善試合の後半に出場し、ピッチに復帰した。チームは5－2で快勝。彼はゴールやアシストこそなかったが、近況を考えると出場自体が大きな意味を持った。新コーチングスタッフの前でコンディションを証明する好機ともなった。

33歳の彼の復帰は、デビューシーズンの苦境を乗り越える上で重要なタイミングとなった。 昨季は怪我で公式戦出場が133分にとどまり、先発は5月2日のメス戦だけだった。今回のプレシーズン出場は、健康であれば才能は確かな彼の再起への第一歩となった。