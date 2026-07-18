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ポール・ポグバに希望はあるのか？ 将来が不透明なフランス人MFがモナコでプレー
プレシーズン戦の勝利でMFが復帰
ポグバは土曜、モナコの一員としてサン＝プリエとのプレシーズン親善試合の後半に出場し、ピッチに復帰した。チームは5－2で快勝。彼はゴールやアシストこそなかったが、近況を考えると出場自体が大きな意味を持った。新コーチングスタッフの前でコンディションを証明する好機ともなった。
33歳の彼の復帰は、デビューシーズンの苦境を乗り越える上で重要なタイミングとなった。 昨季は怪我で公式戦出場が133分にとどまり、先発は5月2日のメス戦だけだった。今回のプレシーズン出場は、健康であれば才能は確かな彼の再起への第一歩となった。
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モナコの将来は不透明だ
試合に復帰したとはいえ、ポグバのモナコでの将来は依然不透明だ。モナコのゼネラルマネージャー、チアゴ・スクーロ氏は、今夏このMFが移籍する可能性について驚くほど率直に語った。「退団の可能性？ はい、もちろんあります。残るか去るかはまだ不明で、非常に複雑な問題です。 「まず、彼には大きな敬意を抱いている。加入時は前向きで、若手にも貢献してくれた。だが、昨季のプロジェクトは失敗した」
クラブは今季のカンファレンスリーグを見据え、戦力と財政を精査中だ。スクーロ氏は「シーズンを始めたときの期待とは全く違っていた」と前シーズンの失望を語った。ポグバは契約最終年に入り高額年俸が負担となっているため、首脳陣は彼を残すか、損失を抑えてチームを刷新するか決断を迫られている。
フィリペ・ルイスが鍵を握る
フィリペ・ルイス監督の就任で状況が動いた。元アトレティコ・マドリードDFの彼は最終的な戦術判断を担う。ルイス監督は夏残り期間を使い、ポグバをシステムに組み込めるか見極める。高強度トレーニングはベテランMFにとって試練だ。彼は現代サッカーに求められる最高レベルのフィジカルを維持していることを証明しなければならない。
スクーロ氏は、判断はパフォーマンスとフィジカル準備状況のみで行うと強調。「我々は彼に公平でなければならない。毎週の調整とフィジカル・技術の進歩を見極める必要がある」と説明した。「その後、出場機会を与えるかはルイス監督の判断だ。 ポールがどのレベルに達するかは、この夏見極める」
- AFP
贖罪への道
ポグバのモナコでの道のりは、ユヴェントスとの契約解除やドーピング違反による長期の出場停止など、波乱続きだった。昨年11月のデビュー戦は800日以上ぶりの公式戦出場だったが、その後また負傷し、その現実を受け入れるのは難しい。 クラブは現在、太もも、ふくらはぎ、足首の負傷で昨季大半を欠場した彼の回復状況を注意深く見守っている。
プレシーズンが続く中、ポグバには今後数日間で価値を証明するチャンスが訪れる。チームは来週、スポルティングCPとの親善試合を控えており、このMFにとって再び注目を集める舞台となる。
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