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「ポール・ポグバと言うだろう」 パペ・マタル・サール、トッテナムからのレンタル移籍完了後にユベントスでの憧れを明かす
中盤のエンジンがクラブのレジェンドたちに刺激を受ける
サールは、トリノへの夢の移籍について自身の思いをすぐに明かした。23歳のMFは2021年夏にトッテナムへ加入し、その後2021-22シーズンはシーズンローンでメスに復帰。スパーズでは公式戦通算141試合に出場し、11ゴール11アシストを記録した。その後、アリアンツ・スタジアムへの移籍を完了させ、新たな環境の歴史や、かつて有名な白黒のストライプのユニフォームに袖を通した伝説的な選手たちについて熱く語った。
クラブ公式サイトの初インタビューで、サールは次のように語っている。『第一印象は、ユヴェントスがジダンやポール・ポグバ、プラティニのような偉大な選手たちの歴史を持つ巨大なクラブだということだ。このクラブは自分にとって大きな意味を持っている。素晴らしいクラブで、ここに来ることができてとてもうれしい。ユヴェントスでこの新たな挑戦に本格的に取り組むことに、本当に興奮している』
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ポール・ポグバの足跡をたどって
自身のキャリアの青写真として、ユヴェントスのどの元スターを手本にしているのかと問われると、サールは迷いなく答えた。セネガル代表の同選手は以前から現代屈指のMFたちと比較されてきたが、トリノで成功を収めるうえでの最高基準は、あるフランス人選手だと見ている。
ユヴェントスの元スターの中でロールモデルを1人挙げるよう求められたサールは、明確にこう答えた。「もしユヴェントスのロールモデルを挙げるなら、ポール・ポグバと言うだろう」。この選択は、サール自身のフィジカル面の特徴と技術的な万能性を踏まえればふさわしいものだ。ポグバはトリノで輝かしい時期を過ごし、190試合に出場して34得点を記録し、セリエA4連覇を達成した。しかし、ビアンコネリでの2度目の在籍は、ドーピング違反による4年間の出場停止処分を受けたことを受け、2024年11月に契約解除となって突然終わりを迎えた。その後、この処分は不服申し立てにより18カ月へと軽減されている。
トリノでの多様性と技術的な質
ユヴェントスは、フランク・ケシエ獲得が実現しなかったことを受け、サールに照準を切り替えた。ケシエはフリーで獲得可能だった一方で、ビアンコネーリの首脳陣は、元メスの同選手こそ中盤を近代化するために必要な特性を備えていると判断した。
自身の特長について、トッテナムからのレンタル加入となった同選手は次のように説明した。「自分は、ピッチの両エンドを上下動するのが好きな選手だ。ゴールを決めることもできるし、チームの組み立てにも関われる。守備もできる。チームを守り、チームが良いプレーをできるよう助けることを心がけている。それが自分のプレーの説明になると思う。目標はチームのプレースタイルに順応することだ。ユヴェントスはトップクラブだからね。偉大な歴史を持ち、イタリアで最も成功しているクラブだ。今年、そのすべての一員になれたことをとてもうれしく思う。1試合ずつ集中して、できるだけ多く勝ち、そこからどこまで行けるか見ていきたい」
- AFP
戦略的投資と将来の野望
この契約の金銭的条件は、ユヴェントス首脳陣による計算された賭けを反映している。クラブは1シーズンのローン移籍に対して、まず250万ユーロを支払ったが、2750万ユーロで完全移籍に切り替える重要なオプションも保有している。この金額は3会計年度にわたって支払われることになる。
ピッチ上では、ユヴェントスは新シーズンで印象的なスタートを切り、セリエA開幕2試合で連勝を飾った。ユヴェントスは今週日曜、大きな注目を集める一戦でライバルのミランと激突し、シーズン序盤の重要な試練に臨む。
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