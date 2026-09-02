サールは、トリノへの夢の移籍について自身の思いをすぐに明かした。23歳のMFは2021年夏にトッテナムへ加入し、その後2021-22シーズンはシーズンローンでメスに復帰。スパーズでは公式戦通算141試合に出場し、11ゴール11アシストを記録した。その後、アリアンツ・スタジアムへの移籍を完了させ、新たな環境の歴史や、かつて有名な白黒のストライプのユニフォームに袖を通した伝説的な選手たちについて熱く語った。

クラブ公式サイトの初インタビューで、サールは次のように語っている。『第一印象は、ユヴェントスがジダンやポール・ポグバ、プラティニのような偉大な選手たちの歴史を持つ巨大なクラブだということだ。このクラブは自分にとって大きな意味を持っている。素晴らしいクラブで、ここに来ることができてとてもうれしい。ユヴェントスでこの新たな挑戦に本格的に取り組むことに、本当に興奮している』