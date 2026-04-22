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ポール・ポグバが、マンチェスター・ユナイテッド時代のジョゼ・モウリーニョとの確執について「とてもおもしろい」と語った。
「スペシャル・ワン」のパラドックス
ポグバのマンチェスター・ユナイテッド復帰は、オールド・トラッフォードに新時代をもたらすはずだった。モウリーニョ率いるチームはイングランドサッカーの頂点へ返り咲くと期待された。1年目はリーグカップとヨーロッパリーグの2冠を獲得したが、やがてスター選手と監督の間にコミュニケーションが途絶えた。 しかしポグバは、あの激動の時期を振り返り、世間にはほとんど知られていなかったモウリーニョのユーモラスな一面を明かした。修復不可能な関係を示唆する見出しが飛び交う中、ワールドカップ優勝経験者は、元チェルシーおよびレアル・マドリードの指揮官がユーモアのセンスを持ち、少なくともパートナーシップの「ハネムーン期間」においては、トレーニング場を活気あふれる場所にしていたと語った。
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ポグバのモウリーニョへの敬意
リオ・ファーディナンドとの対談で、ポグバは当時を振り返り、当初は摩擦がなかったと語った。「どの監督とも問題はない」と彼は言った。 「僕は常に敬意を払っている。彼らは僕に何をすべきかを教えてくれる。彼らはボスだ。出場させるかどうかも彼らが決める。最初はすごく気さくで、メッセージを送り合ったりもした。彼は本当に面白い、特別な存在だ。」
関係が悪化したとき
2017-18シーズン中、両者の関係は悪化した。モウリーニョ監督はポグバの個人トレーニングに不満で、2017年9月のハムストリング負傷もそのせいだと考えていた。緊張が高まり、ポグバはハダースフィールド戦やセビージャ戦でベンチ外となった。
ポグバは、マスコミが絶えず自分について報じたことがモウリーニョの態度変化を招いたと感じている。「怪我でそういう状況になったんだと思う」とポグバ。「メディアがいつも僕について質問するから、彼も『もう終わったのか？』と思ったかもしれない。これが僕の問題でもある。みんな、僕について質問するのが大好きだからね。 いつも『ポール、ポール、ポール』って。それが彼を苛立たせたんだ」
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ユナイテッドでの千秋楽
クラブは2022年までの契約延長を発動したが、ポグバは2度目のフリー移籍でマンチェスター・ユナイテッドを去り、ユヴェントスに復帰した。移籍騒動に疲れたファンとの関係は悪化し、彼の退団は不和のまま幕を閉じた。 2022年4月のオールド・トラッフォードでの最終戦では、サポーターが退団を要求するチャントを歌い、雰囲気は最悪だった。
現在ポグバはモナコで再出発を図っているが、リーグ・アンのデビューシーズンはまたもコンディション不良で台無しになった。