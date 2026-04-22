2017-18シーズン中、両者の関係は悪化した。モウリーニョ監督はポグバの個人トレーニングに不満で、2017年9月のハムストリング負傷もそのせいだと考えていた。緊張が高まり、ポグバはハダースフィールド戦やセビージャ戦でベンチ外となった。

ポグバは、マスコミが絶えず自分について報じたことがモウリーニョの態度変化を招いたと感じている。「怪我でそういう状況になったんだと思う」とポグバ。「メディアがいつも僕について質問するから、彼も『もう終わったのか？』と思ったかもしれない。これが僕の問題でもある。みんな、僕について質問するのが大好きだからね。 いつも『ポール、ポール、ポール』って。それが彼を苛立たせたんだ」