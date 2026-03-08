Getty
ポール・ポグバが「キャリア全体でたった3年しか活躍していない」と元セリエAのライバルから痛烈に批判される。元マンチェスター・ユナイテッド＆ユヴェントスMFへの攻撃だ。
ポグバ、モナコで調子とフィットネスを取り戻すのに苦戦中
当初の4年間の出場停止処分は控訴により18ヶ月に短縮され、ポグバは2025年春に新たなクラブを探す自由を得た。トリノを本拠地とする強豪ユベントスから放出された後である。
32歳の彼は母国フランスに戻りモナコで2年契約を結んだが、体調不良に悩まされワールドカップ開催年に期待された活躍を見せられず、苦戦を強いられている。
- Getty
ポグバは、自身が世界クラスの選手であったことは稀だと指摘された
ナインゴランは、ポグバがかつて世界で最も高額な選手（2016年に8900万ポンド＝約119億円でオールド・トラッフォード復帰）だったにもかかわらず、キャリアを通じて世界のトップクラスに属したことは稀だと痛烈に指摘した。
元ベルギー代表ナインゴランは2012年から2016年にかけてポグバと対戦経験があり、Sportium.funにこう語った。「セリエAでプレーしていた私の時代、私と同等の強さを持っていたのは[アルトゥーロ]・ビダルと[ダニエレ]・デ・ロッシだけだ。ポグバ？私は彼より優れていた。彼のキャリア全体で良い時期はたった3年しかない」
ナインゴラン、ユヴェントス移籍を拒否した理由を説明
ナインゴランは全盛期にポグバに続いてユベントスへ移籍する機会を幾度か得ていたが、常にその誘いを断り続けた。それは大胆なヘアスタイルで知られたカリスマ的ミッドフィルダーが、常に自らの限界に挑戦し続けたかったからだ。
彼はこう語る。「昔『フットボールマネージャー』をやっていたが、最強チームを選んだことは一度もない。ローマのようなクラブが優勝すれば、それは20年に一度の祝祭だ。ユベントスでは毎年優勝し続けなければならない。まったく異なる感覚だ」
カリアリ、ローマ、インテルなどで活躍したナインゴランは、ユベントスが常に審判団から優遇されていたと確信している。彼は続けた。「ユヴェントス・スタジアムの開場記念試合で、私はカリアリの一員として対戦した。ユベントスに与えられた存在しないPKのおかげで1-1の引き分けに終わったんだ」
「その後ローマに移籍し、同じスタジアムでの初戦で、ペナルティエリア外で与えられた2つのPKにより3-2で敗れた。誰もがそれを目撃した。これが真実だ。ただ誰もがそれを口にできるわけではない」
- Getty
カラフルなキャラクター企画が管理職へ昇進
ナインゴランは37歳となった今もベルギー2部リーグのパトロ・アイスデンでプレーを続けているが、現代サッカーの進む方向にはあまり感心していない。テクノロジーが不要な議論を生んでいる現状についてこう語る。「サッカーは昔のままあるべきだ。VARでまだミスが続くなら、廃止して審判に自然な形でミスをさせればいい。本当のサッカーは別物だ」
サッカーへの不満はあるものの、ナインゴランが近い将来に現役を退く意思はない。現役生活が終盤に差し掛かる中、彼は監督業への転身を図っている。
自信に満ちた男らしい強気な発言で、監督転身の可能性についてこう語った。「現状を見れば、自分にもできると思う」
その道がいつ歩まれるかは未知数だが、将来のスター選手たちは警告を受けている。ナインゴランはどこかで指揮を執る準備が整っており、自らの理念への完全な献身を要求するだろうと。
