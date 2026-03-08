ポール・ポグバが「キャリア全体でたった3年しか活躍していない」と元セリエAのライバルから痛烈に批判される。元マンチェスター・ユナイテッド＆ユヴェントスMFへの攻撃だ。

ナインゴランは全盛期にポグバに続いてユベントスへ移籍する機会を幾度か得ていたが、常にその誘いを断り続けた。それは大胆なヘアスタイルで知られたカリスマ的ミッドフィルダーが、常に自らの限界に挑戦し続けたかったからだ。

彼はこう語る。「昔『フットボールマネージャー』をやっていたが、最強チームを選んだことは一度もない。ローマのようなクラブが優勝すれば、それは20年に一度の祝祭だ。ユベントスでは毎年優勝し続けなければならない。まったく異なる感覚だ」

カリアリ、ローマ、インテルなどで活躍したナインゴランは、ユベントスが常に審判団から優遇されていたと確信している。彼は続けた。「ユヴェントス・スタジアムの開場記念試合で、私はカリアリの一員として対戦した。ユベントスに与えられた存在しないPKのおかげで1-1の引き分けに終わったんだ」

「その後ローマに移籍し、同じスタジアムでの初戦で、ペナルティエリア外で与えられた2つのPKにより3-2で敗れた。誰もがそれを目撃した。これが真実だ。ただ誰もがそれを口にできるわけではない」