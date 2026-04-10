ポール・ポグバがようやく復帰。怪我に悩まされてきたモナコの中盤の要が、パリFCに大敗したリーグ・アンの試合で2026年初の出場を果たした。

33歳のMFは69分に途中出場し、12月5日のブレスト戦以来の公式戦復帰を果たした。しかしパリでの4-1の敗戦により、その話題はかき消えた。

セバスチャン・ポコニョリ監督は彼に活路を開くことを期待したが、流れは変わらなかった。ポグバ投入からわずか2分後、ルカ・コレオショがネットを揺らし、勝利を決定づけた。



