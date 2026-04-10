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FBL-FRA-LIGUE1-PARIS FC-MONACOAFP
Mohamed Saeed

翻訳者：

ポール・ポグバがようやく復帰。怪我に悩まされてきたモナコの中盤の要が、パリFCに大敗したリーグ・アンの試合で2026年初の出場を果たした。

ポール・ポグバ
モナコ
パリFC 対 モナコ
パリFC
リーグ・アン

ポール・ポグバが金曜夜のリーグ・アンのパリFC戦でモナコの一員として公式戦に復帰した。ふくらはぎの怪我で4か月離脱していたが、2026年初の出場となった。

  • ワールドカップ優勝者にとって、甘くも苦い夜となった

    33歳のMFは69分に途中出場し、12月5日のブレスト戦以来の公式戦復帰を果たした。しかしパリでの4-1の敗戦により、その話題はかき消えた。

    セバスチャン・ポコニョリ監督は彼に活路を開くことを期待したが、流れは変わらなかった。ポグバ投入からわずか2分後、ルカ・コレオショがネットを揺らし、勝利を決定づけた。


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    悔しい怪我による離脱を乗り越えて

    元ユヴェントスおよびマンチェスター・ユナイテッドのポール・ポグバは、ふくらはぎの怪我と合併症で長期離脱した。それでもシーズン終盤には「重要な」役割が期待されている。

    最近は回復の兆しを見せ、先週のマルセイユ戦（2-1で勝利）でメンバー入り。出場こそなかったが、パリFC戦での途中出場は、リーグ・アン佳境でチームに貢献できる証拠だ。

  • パリFC戦敗戦の影響

    ポグバの復帰はチームに勇気を与えたが、4-1の敗戦でモナコは危うい立場に立たされた。パリFCは守備のミスを突いて勝利し、残留をほぼ確定。

    ポグバは今シーズン4試合目のリーグ・アン出場であり、彼の落ち着きと経験が中盤でいかに必要だったかを示した。ポコグノリ監督は、彼が早く試合勘を取り戻し、決定力のある相手に脆さを見せたチームを安定させることを期待している。


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    シーズンフィナーレに向けて

    モナコはシーズン終盤を好結果で飾るため、ポグバの先発復帰を目指す。だが冬場に何度も延期された経緯があり、首脳陣は急いで再負傷を招かないよう慎重だ。

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