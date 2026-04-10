AFP
翻訳者：
ポール・ポグバがようやく復帰。怪我に悩まされてきたモナコの中盤の要が、パリFCに大敗したリーグ・アンの試合で2026年初の出場を果たした。
ワールドカップ優勝者にとって、甘くも苦い夜となった
33歳のMFは69分に途中出場し、12月5日のブレスト戦以来の公式戦復帰を果たした。しかしパリでの4-1の敗戦により、その話題はかき消えた。
セバスチャン・ポコニョリ監督は彼に活路を開くことを期待したが、流れは変わらなかった。ポグバ投入からわずか2分後、ルカ・コレオショがネットを揺らし、勝利を決定づけた。
- AFP
悔しい怪我による離脱を乗り越えて
元ユヴェントスおよびマンチェスター・ユナイテッドのポール・ポグバは、ふくらはぎの怪我と合併症で長期離脱した。それでもシーズン終盤には「重要な」役割が期待されている。
最近は回復の兆しを見せ、先週のマルセイユ戦（2-1で勝利）でメンバー入り。出場こそなかったが、パリFC戦での途中出場は、リーグ・アン佳境でチームに貢献できる証拠だ。
パリFC戦敗戦の影響
ポグバの復帰はチームに勇気を与えたが、4-1の敗戦でモナコは危うい立場に立たされた。パリFCは守備のミスを突いて勝利し、残留をほぼ確定。
ポグバは今シーズン4試合目のリーグ・アン出場であり、彼の落ち着きと経験が中盤でいかに必要だったかを示した。ポコグノリ監督は、彼が早く試合勘を取り戻し、決定力のある相手に脆さを見せたチームを安定させることを期待している。
- AFP
シーズンフィナーレに向けて
モナコはシーズン終盤を好結果で飾るため、ポグバの先発復帰を目指す。だが冬場に何度も延期された経緯があり、首脳陣は急いで再負傷を招かないよう慎重だ。