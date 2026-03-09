ポール・スコールズ、元チームメイトがマンUを「クソ」と批判した件で拡散したメッセージを明かす

『ザ・グッド、ザ・バッド・アンド・ザ・フットボール』ポッドキャストで、スコールズは両ユナイテッドのレジェンド間に確執はないと主張した。彼はこう語った。「マイケルを傷つける意図は一切なかった。マイケルはサッカー界で最も気さくな人物の一人だ。私が傷つけたくない最後の人物だ。とにかくマイケルにメッセージを送った。 すぐに彼に直接『君を怒らせるつもりは全くなかった』と伝えた。そもそもそんな説明は必要なかったと思うし、彼自身も『怒っていない』と伝えてくれた」

スコールズは、世間の反応が事態を過大に解釈し、ユナイテッドの最近の試合内容について自分が指摘した真意を誤解したと考えている。「人々は私の意図とは異なる受け取り方をしたと思う」とスコールズは付け加えた。「私が言いたかったのは、過去4試合のプレーはそれほど良くなかったが、それでも彼は結果を出せているということだけだ」