ポール・スコールズ、元チームメイトがマンUを「クソ」と批判した件で拡散したメッセージを明かす
レジェンドがインスタグラム論争を解明
51歳の男性はインスタグラムのストーリーにこう書き込んだ。「マイケルには確かに何かある…だってユナイテッドはここ4試合ひどいもんだったからな…おやすみ」。このコメントは、今年初めにルーベン・アモリムから指揮権を引き継いで以来、概ね好印象を与えてきたキャリックに対する不必要な皮肉と多くの者から解釈され、パトリス・エブラらからの批判を招いた。
スコールズが元チームメイトに連絡を取る
『ザ・グッド、ザ・バッド・アンド・ザ・フットボール』ポッドキャストで、スコールズは両ユナイテッドのレジェンド間に確執はないと主張した。彼はこう語った。「マイケルを傷つける意図は一切なかった。マイケルはサッカー界で最も気さくな人物の一人だ。私が傷つけたくない最後の人物だ。とにかくマイケルにメッセージを送った。 すぐに彼に直接『君を怒らせるつもりは全くなかった』と伝えた。そもそもそんな説明は必要なかったと思うし、彼自身も『怒っていない』と伝えてくれた」
スコールズは、世間の反応が事態を過大に解釈し、ユナイテッドの最近の試合内容について自分が指摘した真意を誤解したと考えている。「人々は私の意図とは異なる受け取り方をしたと思う」とスコールズは付け加えた。「私が言いたかったのは、過去4試合のプレーはそれほど良くなかったが、それでも彼は結果を出せているということだけだ」
サー・アレックス・ファーガソンへの賛辞
元ミッドフィールダーは、彼のコメントは、チームが最高の状態ではないときでも、勝利への道を見つけるキャリックの能力に焦点を当てたものだったと説明した。 「我々は世界最高の監督に恵まれており、彼は常に『時には少しの運も必要だ』と口にしていました」と、元イングランド代表選手はサー・アレックス・ファーガソン監督の下での日々を振り返りながら語った。「試合中に退場者が出るなど、さまざまな事態が発生するため、時には少しの運も必要だ、と私は言っただけです」
セント・ジェームズ・パークで連勝は途絶えたものの、キャリックはオールド・トラッフォードでチームを安定させたと評価されている。しかし、10人になったマグパイズに1-2で敗れたことで、暫定監督もかつてのミッドフィールドのパートナーと同様に不満を抱き、北東部での試合後の記者会見では失望した様子を見せていた。
キャリックは水準の向上が必要だと認める
キャリック自身は、スコールズの炎上投稿を引き起こしたパフォーマンスについて言い訳を拒んだ。彼はこう語った。「我々の試合運びには満足していない。展開としてはほぼ我々の手に委ねられていたが、ニューカッスルの手腕も認めざるを得ない。勢いに乗るべき局面まで持ち込んだのに、結局それを活かせなかった。本当に悔しい限りだ」 10人での戦いだったからではない。我々のプレーが単純に不十分だったのだ。言い訳は通用しない」
この敗戦は、1月中旬にアモリムの後任として指揮を執ったキャリック体制下で、現時点で唯一の大きな挫折となっている。92年組の2人のレジェンド間のわだかまりが解消された今、クラブが激動のシーズンを経て長期的な監督人事の選択肢を検討する中、焦点は再びキャリック指導下でのプレミアリーグ順位上昇を目指すユナイテッドの取り組みへと戻る。
