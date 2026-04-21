ポール・スコールズは、マンチェスター・ユナイテッドに、夏の移籍市場で自身が批判したアーセナルのスター選手を獲得するよう強く勧めている。

ポッドキャスト『The Good, The Bad & The Football』に登場したスコールズは、27歳のライスへの見方が変わったと率直に語った。以前の疑問を認めつつ、彼はユナイテッドの中盤の課題を解決できると主張した。

「僕はデクラン・ライスを選ぶと思う」とスコールズは語った。「以前、彼を少し酷評してしまったことは承知しているが、マンチェスター・ユナイテッドにはライスのような選手が必要だ。彼らには、真のセントラルミッドフィールダーが必要だと思う」

プレミアリーグ11回制覇の経験を持つ同氏は、ユナイテッドが最高峰の才能を引き寄せられないという見方に反論した。「リオ・ファーディナンドが現実的な監督候補を語っていたが、ユナイテッドにとって不可能な監督や選手などいない。誰にだって可能性はある」と語った。