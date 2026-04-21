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ポール・スコールズは、マンチェスター・ユナイテッドに、夏の移籍市場で自身が批判したアーセナルのスター選手を獲得するよう強く勧めている。
スコールズ、ライス大学への転向を決断
スコールズは、今夏のマンチェスター・ユナイテッドにとってライスを「夢の補強」と位置づけている。かつて1億500万ポンドでアーセナルに移籍した同選手のパフォーマンスを疑問視してきた元MFにとって、これは大きな心変わりだ。プレミアリーグとチャンピオンズリーグで再び戦うため、ユナイテッドは戦力強化が急務であり、スコールズはアーセナルの守備の要であるライスを、オールド・トラッフォードにとって不可欠なピースと指摘している。
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「どの選手も現実的な獲得候補だ」
ポッドキャスト『The Good, The Bad & The Football』に登場したスコールズは、27歳のライスへの見方が変わったと率直に語った。以前の疑問を認めつつ、彼はユナイテッドの中盤の課題を解決できると主張した。
「僕はデクラン・ライスを選ぶと思う」とスコールズは語った。「以前、彼を少し酷評してしまったことは承知しているが、マンチェスター・ユナイテッドにはライスのような選手が必要だ。彼らには、真のセントラルミッドフィールダーが必要だと思う」
プレミアリーグ11回制覇の経験を持つ同氏は、ユナイテッドが最高峰の才能を引き寄せられないという見方に反論した。「リオ・ファーディナンドが現実的な監督候補を語っていたが、ユナイテッドにとって不可能な監督や選手などいない。誰にだって可能性はある」と語った。
ユナイテッドは中盤に大きな穴を抱えている
カゼミーロの今シーズン限りでの退団が発表され、質の高い補強が急務となった。レッドデビルズは新シーズンに向けて戦力の穴を埋める必要がある。候補にはアダム・ウォートン、サンドロ・トナリ、エリオット・アンダーソンなどのプレミアリーグで実績のある選手が挙げられている。
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次は何が待っているのでしょうか？
暫定監督マイケル・キャリックの率いるマンチェスター・ユナイテッドは調子を上げ、スタンフォード・ブリッジでの勝利でチャンピオンズリーグ復帰へ前進した。次期移籍市場はジム・ラトクリフ体制の野心を示す重要な機会となる。
一方、アーセナルはマンチェスター・シティと優勝を争っており、シーズン終盤にはライスが重要な役割を担うと見込まれる。