ポール・スコールズは、マンチェスター・ユナイテッドが夏の移籍市場でレニー・ヨロと他の7人の選手を放出すべきだと述べている

元MFは現在の守備陣に対して強い懸念を示し、注目を集める数名のディフェンダーが、優勝を目指すチームに必要な信頼性を備えているのか疑問を呈した。

ポッドキャスト『The Good, The Bad and The Football』に出演したスコールズは、ヨロについて次のように述べた。「彼は苦戦していると思うよ。彼には何かしらの素質があるし、もう少し時間が必要だとは思うが、もし今選択を迫られるなら、おそらく彼を売却するだろうね」

ヌサイール・マズラウィもまた批判の対象となり、スコールズは次のように述べた。「放出すべきだ。彼がどこにフィットするのか分からない。彼は右サイドのセンターバックのような役割を担ってきたが、チームはもう3バックを組んでいない…今こそ彼を手放す時だと思う。」

話題をルーク・ショーに移し、この解説者は次のように指摘した。「彼が安定してプレーしていた頃は、ヨーロッパだけでなく、世界中で彼以上の左サイドバックはいなかったと思う。だが、今の状況で聞かれるなら……彼を売却するだろう。出場機会が十分にないからだ。」

ルーベン・アモリムの戦術体系に合わせて獲得されたパトリック・ドルグも、指摘された選手の一人だった。「彼らは彼をウイングバックとして獲得したが、そのポジションでほとんどプレーしていない。おそらく売却するだろう」とスコールズは付け加えた。「彼がどのポジションの選手なのかよく分からない。繰り返しになるが、彼を残しても単なる控え選手に過ぎない。」