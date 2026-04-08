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ポール・スコールズは、マンチェスター・ユナイテッドが夏の移籍市場でレニー・ヨロと他の7人の選手を放出すべきだと述べている
スコールズがチームの抜本的な刷新を要求
最近の移籍市場で多額の投資を行ったにもかかわらず、ユナイテッドはプレミアリーグの優勝争いに加わるには程遠い状況にあり、これを受けてスコールズは補強戦略の抜本的な転換を求めている。リーグ優勝11回を誇る同氏は、厳格な「利益と持続可能性に関する規則（PSR）」により、クラブは大幅な補強を行うためには、主力選手を放出せざるを得ないと考えている。彼のこうした批判は、今シーズン、レッドデビルズの守備成績が他のトップリーグ10クラブを下回っている状況下でなされたものである。
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批判の的となっている守備の要
元MFは現在の守備陣に対して強い懸念を示し、注目を集める数名のディフェンダーが、優勝を目指すチームに必要な信頼性を備えているのか疑問を呈した。
ポッドキャスト『The Good, The Bad and The Football』に出演したスコールズは、ヨロについて次のように述べた。「彼は苦戦していると思うよ。彼には何かしらの素質があるし、もう少し時間が必要だとは思うが、もし今選択を迫られるなら、おそらく彼を売却するだろうね」
ヌサイール・マズラウィもまた批判の対象となり、スコールズは次のように述べた。「放出すべきだ。彼がどこにフィットするのか分からない。彼は右サイドのセンターバックのような役割を担ってきたが、チームはもう3バックを組んでいない…今こそ彼を手放す時だと思う。」
話題をルーク・ショーに移し、この解説者は次のように指摘した。「彼が安定してプレーしていた頃は、ヨーロッパだけでなく、世界中で彼以上の左サイドバックはいなかったと思う。だが、今の状況で聞かれるなら……彼を売却するだろう。出場機会が十分にないからだ。」
ルーベン・アモリムの戦術体系に合わせて獲得されたパトリック・ドルグも、指摘された選手の一人だった。「彼らは彼をウイングバックとして獲得したが、そのポジションでほとんどプレーしていない。おそらく売却するだろう」とスコールズは付け加えた。「彼がどのポジションの選手なのかよく分からない。繰り返しになるが、彼を残しても単なる控え選手に過ぎない。」
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チームの核に対する疑問
ハリー・マグワイアが新契約を結んだにもかかわらず、このイングランド代表選手もスコールズの厳しい視線にさらされた。このベテランDFがトップレベルのプロジェクトに長期的に適しているかどうかを評価し、スコールズは次のように語った。「いや、彼は本当に素晴らしい活躍を見せてきたし、まさに死の淵から這い上がってきたようなものだ。 彼の成し遂げたことはセンセーショナルだと思うし、本当に、本当に彼のために嬉しく思っている。だが、リーグとチャンピオンズリーグを制覇したいマンチェスター・ユナイテッドのチームを考えると……マグワイアだけではそれができるか確信が持てない。もし彼の隣にリオ［フェルディナンド］のような選手がいたら、可能性はあるかもしれないがね。」
33歳のマグワイアと、オランダ人ディフェンスパートナーのマタイス・デ・リフトを比較して、スコールズは次のように述べた。「4人のうち1人を選ぶなら、おそらく彼を選ぶだろうが、その4人の中にはデ・リフトも入れるだろう。2人はかなり似ていると思うが、デ・リフトの方が少し若く、少し速い。だから、おそらくデ・リフトを選ぶだろう。」
話題を中盤の要となるポジションと、特定の選手たちの出場機会不足に移し、メイソン・マウントについてこうコメントした。「彼を放出するだろう。彼を気に入っているし、素晴らしい選手だ。だが、ブルーノ・フェルナンデスの前では決してプレーできない。他にどのポジションでプレーできるのか分からないし、十分な試合に出場できていない。」
この厳しい評価を締めくくる形で、スコールズはマヌエル・ウガルテの将来についても同様に率直に語り、「彼は去るだろう」と述べた。マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドは、オランダ人FWジョシュア・ジルクゼーについて議論する際にも同様に断固とした態度を示し、チーム内の枠を空けるためにこのFWも放出すべきだと明言した。
決断を迫られる夏
ユナイテッドの首脳陣は今、キャリック監督が率いる現在のチームを支持するか、それともスコールズの助言に従い、財政の均衡を図るために大規模な選手放出を容認するか、決断を迫られている。クラブは、チームの戦力層を維持することと、来シーズンに向けた新たな「選手登録費用比率（SCR）」の要件を満たすこととの間で、危うい綱渡りを強いられている。カゼミーロの退団がすでに確実視されている中、中盤と守備陣の補強を成功させるためには、高額での選手売却を成立させなければならないというプレッシャーが、クラブの経営陣にかかっている。