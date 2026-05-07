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ポール・スコールズは、プレミアリーグとチャンピオンズリーグの2冠を狙うミケル・アルテタ率いるアーセナルを「退屈な」チームだと指摘し、「偉大なチーム」として歴史に名を残すことはないだろうと語った。
スコールズがアーセナルの現状に疑問を呈する
アーセナルが2004年以来のリーグ優勝に迫っても、ポール・スコールズは彼らのサッカーに感銘を受けていない。サー・アレックス・ファーガソンのもとで11回優勝した元マンUのMFは、現在のアーセナルにはイングランド史上最高と肩を並べる輝きが欠けていると言う。
ポッドキャスト『The Overlap』の最新エピソード『Stick to Football』で彼はこう語った。「彼らが史上最高の王者だとは思わない。将来、マンチェスター・ユナイテッドの偉大なチームのようにこのチームが語り継がれることはないだろう」
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「つまらない」というレッテルと戦術面での不満
アルテタ監督は堅い守備とボール支配を重視するチームを作った。だがスコールズは、エリック・カントナやクリスティアーノ・ロナウドとプレーした高速のマンチェスター・ユナイテッドを知っているだけに、この計画的な戦術は見ていてつらいと認めた。
51歳の彼は特にビルドアップを批判し、「勝つ方法はいろいろあるが、私はこのチームをずっと観たいとは思わない。ラヤとセンターバックがただ回し合うだけで、退屈だ」と語った。
ビッグゲームの記録が精査される
アーセナルは安定した戦いでマンチェスター・シティ、マンチェスター・ユナイテッド、リヴァプールを上回っている。しかしスコールズは、重要な試合で直接のライバルに勝てないことが実績の価値を損なっていると指摘した。マンチェスター・シティ対エヴァートンの引き分けで優勝の行方はアーセナル次第となったが、ユナイテッドのレジェンドは依然として懐疑的だ。
「いつも強豪に勝つ必要はないが、彼らは過去4、5、6年で最高のチームであるシティやリヴァプールに勝てていない」とスコールズは説明した。「だからこそ、人々は彼らを偉大なチームとは言わないだろう。 もちろん、そういう試合に勝てなくても乗り切れることはある。だが、偉大なチームになるにはこうした強豪に勝たなければならない。彼らはシティにもリヴァプールにも勝っていない。ユナイテッドなら勝てる」
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歴史的な2冠が目前に
批判はあっても、アルテタのチームは不滅への残り数試合に挑む。プレミア制覇は歴史的快挙だが、5月30日ブダペストでのPSGとのCL決勝も待つ。今季はまだ大きく、優勝すればスコールズも評価を変えるだろう。