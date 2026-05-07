アーセナルは安定した戦いでマンチェスター・シティ、マンチェスター・ユナイテッド、リヴァプールを上回っている。しかしスコールズは、重要な試合で直接のライバルに勝てないことが実績の価値を損なっていると指摘した。マンチェスター・シティ対エヴァートンの引き分けで優勝の行方はアーセナル次第となったが、ユナイテッドのレジェンドは依然として懐疑的だ。

「いつも強豪に勝つ必要はないが、彼らは過去4、5、6年で最高のチームであるシティやリヴァプールに勝てていない」とスコールズは説明した。「だからこそ、人々は彼らを偉大なチームとは言わないだろう。 もちろん、そういう試合に勝てなくても乗り切れることはある。だが、偉大なチームになるにはこうした強豪に勝たなければならない。彼らはシティにもリヴァプールにも勝っていない。ユナイテッドなら勝てる」