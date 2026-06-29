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ポール・スコールズは、イングランドがワールドカップのノックアウトステージでフランスやアルゼンチンに並ぶには、トーマス・トゥヘル監督にデクラン・ライスをベンチに下げるよう助言している。
スコールズが戦術転換を訴える
イングランドは7ポイントでグループL首位だが、スコールズはトゥヘル体制のチームパフォーマンスに納得していない。初戦でクロアチアに4-2で勝利したものの、ガーナとは0-0、パナマにも2-0と苦戦した。スコールズは、中盤の慎重な戦いが大会制覇に必要な最高レベルへの到達を妨げていると指摘する。
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ライス氏の影響力が精査されている
ライスはふくらはぎの怪我でパナマ戦を欠場したが、コンゴ民主共和国との決勝トーナメント1回戦には復帰すると見込まれている。しかしスコールズ氏は、このアーセナルMFが現在のイングランド代表に十分な攻撃力をもたらすか疑問を呈した。
ポッドキャスト『The Good, The Bad & The Football』でスコールズは「守備的MFを2人置く必要はない。コンゴを侮るわけではないが、あの手の試合では攻撃的選手を多く起用すべきだ。ライスかアンダーソンなら、私はアンダーソンを選ぶ」と語った。
アンダーソンの方が前線へパスを出してくれる」 アーセナルでのライスを考えてほしい。彼は優れた選手でリーダーだ。その点は理解しているし、たいていはチームにいてほしい。だが昨季のアーセナルは良いサッカーをしていたか？ ライスは［マーティン］・オデガードを生かしきれなかった。その影響がイングランド代表にも出ているかもしれない。アンダーソンなら、そんなことは起こらないと思う。」
ワールドカップの優勝候補との比較
スコールズはイングランド代表について「現時点では前回王者のアルゼンチンや2022年W杯決勝進出したフランスに大きく後れを取っている」と率直に語った。グループステージでの流動性のないプレーを見て、彼はトーナメントでの厳しい戦いを懸念している。
スコールズはパナマ戦について「あまり良くなかったよね？」と述べた。「3試合を見て、優勝候補とは思えなかった。内容は良くなかったが、今後改善する可能性はあるし、試合には勝っている。チームには勝負を決める選手もいる。ただ、まだフランスやアルゼンチンのレベルには達していない」
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中盤の要を巡り、意見が分かれている。
スコールズは、マンチェスター・シティへの1億1600万ポンドの移籍が間近と報じられるアンダーソンを起用すべきだと主張。だが元チームメイトのニッキー・バットは反対だ。バットは、トゥヘル監督が守備的MFを1人だけ起用すべきだという点には同意するものの、ライスだけは外せないと言う。
バットは「ボール支配率が低い相手には守備的MFを2人置く余裕はない」と説明する。 次の試合ではデクラン・ライスを起用するだろうから、エリオット・アンダーソンは外すね。彼は素晴らしい選手で、シティが1億2000万ポンドを支払ったのも理解できる。それでもライスを外すことはできない。彼は絶対に外せない選手だ。」