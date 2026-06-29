ライスはふくらはぎの怪我でパナマ戦を欠場したが、コンゴ民主共和国との決勝トーナメント1回戦には復帰すると見込まれている。しかしスコールズ氏は、このアーセナルMFが現在のイングランド代表に十分な攻撃力をもたらすか疑問を呈した。

ポッドキャスト『The Good, The Bad & The Football』でスコールズは「守備的MFを2人置く必要はない。コンゴを侮るわけではないが、あの手の試合では攻撃的選手を多く起用すべきだ。ライスかアンダーソンなら、私はアンダーソンを選ぶ」と語った。

アンダーソンの方が前線へパスを出してくれる」 アーセナルでのライスを考えてほしい。彼は優れた選手でリーダーだ。その点は理解しているし、たいていはチームにいてほしい。だが昨季のアーセナルは良いサッカーをしていたか？ ライスは［マーティン］・オデガードを生かしきれなかった。その影響がイングランド代表にも出ているかもしれない。アンダーソンなら、そんなことは起こらないと思う。」