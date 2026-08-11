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翻訳者：
ポール・スコールズが、アーセナル行きの可能性が報じられるクリスティアン・ロメロを含むマンチェスター・ユナイテッドの理想的な補強候補2人を指名##
スコールズが重要なターゲットを特定
ユナイテッドのレジェンドであるスコールズは、夏の移籍市場が閉まる前に古巣が市場で断固として動くべきだと促した。キャリックがユリ・ティーレマンス、アンドレイ・サントス、そしてカール・ダーロウを獲得したものの、スコールズはマンチェスター・ユナイテッドの最終ラインが依然として明らかに脆弱だと考えている。そのため、オールド・トラッフォードでの守備陣の選択肢を強化するべく、トッテナム・ホットスパーDFロメロの獲得に向けて、ユナイテッドがライバルのアーセナルとアトレティコ・マドリーに対抗すべきだと勧めている。
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解説者が守備陣の補強を要求
スコールズは、実績あるトップレベルの国際経験を備えたワールドクラスのセンターバック獲得が何より重要だと強調した。元イングランド代表MFは、『The Good, The Bad & The Football podcast』でロメロを狙う理由について、次のように説明している。「昨夏に前線は整備したと思うけど、おそらくセンターバックが2人必要だ。これを言ったら笑われるかもしれないし、批判もされるかもしれない。でも、私はトッテナムからクリスティアン・ロメロを獲得しにいくべきだと思う」
また、キャリックの落ち着いた振る舞いなら、アルゼンチン代表の激しい気性も抑えられるはずだとの確信も示した。「彼がクレイジーなタイプなのは分かっているし、規律面の問題があるのも分かっている。でも、とても優れたセンターバックになれるし、マイケル・キャリックなら本当に落ち着かせることができる存在だ。ワールドカップ決勝でセンターバックを務めた選手に対して、3000万〜4000万ポンドの話をしているんだ。規律面に問題があるのは分かっているが、私は獲得にいくべきだと思う。彼らはセンターバックを切実に必要としているし、今いる選手たちでは十分ではない」
ウォートンが移籍候補に浮上
守備陣の補強に加え、スコールズはユナイテッドに対し、トッテナムへの移籍を選んだサンドロ・トナーリを逃した後釜として、パレスのMFウォートン獲得に動くべきだと勧めた。
最近パレスでFAカップとカンファレンスリーグの両方の優勝に貢献したウォートンは、中盤のピボーテ役に理想的な人材とみられている。ただ、パレスはこの若きプレーメーカーに8500万ポンドの値札を付けており、実現には野心的な取引となる。
『The Good, The Bad & The Football podcast』での分析を続けたスコールズは、次のように付け加えた。「アダム・ウォートンを獲ろうとしていないなんて信じられない。私の第一希望はサンドロ・トナーリだったが、彼がいなくなった今、アダム・ウォートンは完璧に見える」
- (C)Getty Images
キャリック、最後の動きを検討
ユナイテッドは、8月22日のハル・シティ戦でプレミアリーグ開幕を迎える前に、残るプレシーズンの親善試合2試合でリーズ・ユナイテッドとACミランと対戦する予定となっている。キャリックは9月3日までに、ジョシュア・ザークツィーを含む余剰戦力の放出と新戦力補強をまとめる必要がある。期限切れ前にスコールズの助言に従うつもりがあるのであれば、クラブ上層部は迅速に動かなければならない。
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