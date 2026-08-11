スコールズは、実績あるトップレベルの国際経験を備えたワールドクラスのセンターバック獲得が何より重要だと強調した。元イングランド代表MFは、『The Good, The Bad & The Football podcast』でロメロを狙う理由について、次のように説明している。「昨夏に前線は整備したと思うけど、おそらくセンターバックが2人必要だ。これを言ったら笑われるかもしれないし、批判もされるかもしれない。でも、私はトッテナムからクリスティアン・ロメロを獲得しにいくべきだと思う」

また、キャリックの落ち着いた振る舞いなら、アルゼンチン代表の激しい気性も抑えられるはずだとの確信も示した。「彼がクレイジーなタイプなのは分かっているし、規律面の問題があるのも分かっている。でも、とても優れたセンターバックになれるし、マイケル・キャリックなら本当に落ち着かせることができる存在だ。ワールドカップ決勝でセンターバックを務めた選手に対して、3000万〜4000万ポンドの話をしているんだ。規律面に問題があるのは分かっているが、私は獲得にいくべきだと思う。彼らはセンターバックを切実に必要としているし、今いる選手たちでは十分ではない」