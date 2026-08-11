スコールズは、実績あるトップレベルの国際経験を持つワールドクラスのセンターバック獲得が何よりも重要だと強調した。 『The Good, The Bad & The Football』で、Midniteの提供により語った元イングランド代表MFは、ロメロを獲得候補に挙げる理由についてこう説明した。「前線は昨夏に整備できたと思うが、おそらくセンターバックが2人必要だと思う。この意見には笑うかもしれないし、批判されるかもしれないが、私ならトッテナムからクリスティアン・ロメロを獲得しに行く」

また、キャリックの落ち着いた振る舞いが、アルゼンチン代表の激しい気性を抑えられるはずだとの確信も示した。「彼がクレイジーな選手なのは分かっているし、規律面に問題があるのも分かっている。ただ、とても良いセンターバックになれるし、マイケル・キャリックなら本当に落ち着かせることができる存在だ。ワールドカップ決勝でセンターバックを務めた選手に対して、3000万〜4000万ポンドという話が出ている。規律面に問題があるのは分かっているが、私なら獲りに行く。彼らはセンターバックを切実に必要としているし、今いる選手たちでは十分ではないと思う」