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ポール・スコールズが、アーセナル行きが報じられるクリスティアン・ロメロを含むマンチェスター・ユナイテッドの理想的な補強候補2人を指名。
スコールズが重要なターゲットを特定
ユナイテッドのレジェンドであるスコールズは、夏の移籍市場が閉まる前に古巣が市場で決断力のある動きを見せるよう促した。キャリックがユリ・ティーレマンス、アンドレイ・サントス、そしてカール・ダーロウを補強したにもかかわらず、スコールズはマンチェスター・ユナイテッドの最終ラインが依然として明らかに脆弱だと考えている。そのため、オールド・トラッフォードで守備の選択肢を強化するため、ユナイテッドがライバルのアーセナルとアトレティコ・マドリーに競り勝ち、トッテナム・ホットスパーのDFロメロを確保するべきだと勧めている。
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解説者が守備陣の補強を要求
スコールズは、実績あるトップレベルの国際経験を持つワールドクラスのセンターバック獲得が何よりも重要だと強調した。 『The Good, The Bad & The Football』で、Midniteの提供により語った元イングランド代表MFは、ロメロを獲得候補に挙げる理由についてこう説明した。「前線は昨夏に整備できたと思うが、おそらくセンターバックが2人必要だと思う。この意見には笑うかもしれないし、批判されるかもしれないが、私ならトッテナムからクリスティアン・ロメロを獲得しに行く」
また、キャリックの落ち着いた振る舞いが、アルゼンチン代表の激しい気性を抑えられるはずだとの確信も示した。「彼がクレイジーな選手なのは分かっているし、規律面に問題があるのも分かっている。ただ、とても良いセンターバックになれるし、マイケル・キャリックなら本当に落ち着かせることができる存在だ。ワールドカップ決勝でセンターバックを務めた選手に対して、3000万〜4000万ポンドという話が出ている。規律面に問題があるのは分かっているが、私なら獲りに行く。彼らはセンターバックを切実に必要としているし、今いる選手たちでは十分ではないと思う」
ウォートンが移籍候補として注目を集める
守備陣の補強に加え、スコールズ氏はユナイテッドに対し、トッテナム移籍を選んだサンドロ・トナーリを逃した後の選択肢として、パレスのMFウォートン獲得に動くべきだと助言した。
ウォートンは最近、パレスの一員としてFAカップとカンファレンスリーグの両タイトル獲得に貢献しており、中盤のピボーテ役に理想的な存在とみられている。しかし、若きプレーメーカーにパレスが8500万ポンドの値札を付けていることを踏まえると、いかなる取引も野心的なものになる。
『The Good, The Bad & The Football podcast』での分析を続けたスコールズ氏は、こう付け加えた。「アダム・ウォートンの獲得を狙っていないなんて信じられない。私の第一候補はサンドロ・トナーリだったが、彼がいなくなった今、アダム・ウォートンは私には完璧に見える」
- (C)Getty Images
キャリック、最後の補強を検討へ
ユナイテッドは8月22日にハル・シティとのプレミアリーグ開幕戦を迎える前に、残るプレシーズンマッチ2試合でリーズ・ユナイテッド、ミランと対戦する予定だ。キャリックは9月3日までに、ジョシュア・ザークツィーを含む余剰戦力の放出と新戦力の補強を完了させなければならない。期限が過ぎる前にスコールズの助言に従うつもりなら、クラブ首脳陣は迅速に動く必要がある。
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