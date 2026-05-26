ポートランド・ティンバーズがフィル・ネヴィルを解任。MLSクラブは「期待を大きく下回る」と厳しい声明を発表した。

ティンバーズのゼネラルマネージャー、ネッド・グラバボイ氏は、ネヴィル監督の下でクラブが期待通りの進展を見せなかったと認めた。

グラバボイはクラブ公式ウェブサイトで「フィルがティンバーズに在籍した期間、献身的に尽力してくれたことに感謝している。彼は職務に熱意と情熱を注ぎ、共に働けたことを光栄に思う。今後の活躍を祈っている」と語った。

「オフシーズンに強化すべき点を率直に議論したが、十分な進歩がなく、結果が期待に及ばなかった」と続けた。







