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Khaled Mahmoud

翻訳者：

ポーツマス戦敗北後、ハリー・ウィンクスがレスターファンと過激なトラブルを起こし批判されている。

ハリー・ウィンクス
レスター・シティ
ポーツマス 対 レスター・シティ
ポーツマス
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G. Rowett

ハリー・ウィンクスは、ポーツマス戦で敗れた後、レスター・シティのサポーターと口論になった。フラトン・パークでチームバスに乗り込む際、元トッテナムMFはサポーターの発言に怒りを示した。

  • フラトン・パークでの過激な暴言

    1-0で敗れた試合後、チームバスへ戻るウィンクス選手を撮影した動画がSNSで拡散。皮肉な声や直接的な野次を浴びせたファンに対し、イングランド代表10キャップのミッドフィルダーは怒りを爆発させた。彼は特定のファンを指さし「失せろ」と叫んだ。

    怒りは収まらず、彼は身振りを交え「黙れ、失せろ」と繰り返し、観衆に言い放った。

    状況は悪化の一途をたどり、30歳のウィンクスはクラブスタッフに促されながらバスへ退散した。

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  • Portsmouth v Leicester City - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    レスター、危機的状況に

    フォックスは現在、残り3試合でチャンピオンシップ23位と低迷。2月の6ポイント減点以降、ゲイリー・ロウエット監督率いるチームはリズムを取り戻せず、2026年はリーグ戦2勝のみ。2009年以来のリーグ1降格はほぼ確定だ。

  • プレミアリーグ王者から降格争いへ

    わずか10年前にプレミアリーグ王者に輝いたクラブにとって、今回の転落は衝撃的だ。火曜日のハル・シティ戦で負けても引分けでも、3部降格が決定する。この不振期間中、レスターは65失点を喫し、最下位シェフィールド・ウェンズデイのみがそれを上回る。

  • Ipswich Town v Leicester City - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    ロウェット監督がチームに誇りを持つよう求めた

    ポーツマス戦後の会見で、レスターのロウェット監督は状況の深刻さを認めつつ、選手たちにプロとしての姿勢を求め、「我々に信念があることは確かだ。 それをプレーと結果で示さなければならない。選手たちには『少しの幸運が舞い込むことを願うしかないかもしれない』と言ったが、監督としてそう言うのは好きではない。他チームのことは興味がない。我々の行動だけに集中する」

    順位に関係なく、選手たちは名誉をかけてプレーすべきだと強調した。ロウェットは続けた。「プロとして振る舞わねばならない。たとえ残り3試合で降格が決まっていても、私は全勝を目指す。それはプライドと個人基準の問題だ。 だから僕は、火曜日の試合に臨み、勝利を目指して全力を尽くすだけだ。」

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