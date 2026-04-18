1-0で敗れた試合後、チームバスへ戻るウィンクス選手を撮影した動画がSNSで拡散。皮肉な声や直接的な野次を浴びせたファンに対し、イングランド代表10キャップのミッドフィルダーは怒りを爆発させた。彼は特定のファンを指さし「失せろ」と叫んだ。

怒りは収まらず、彼は身振りを交え「黙れ、失せろ」と繰り返し、観衆に言い放った。

状況は悪化の一途をたどり、30歳のウィンクスはクラブスタッフに促されながらバスへ退散した。