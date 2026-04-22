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ポーツマスを5-1で下しチャンピオンシップ優勝を決めたフランク・ランパードが、「素晴らしい」とコヴェントリー選手を称えた。
圧倒的な強さで優勝
コヴェントリー・シティは火曜日の夜、ポーツマスを圧倒し、勝ち点89に到達して首位を独走した。米国代表FWハジ・ライトが12分に今季17点目の先制点を決め、ウェスト・ミッドランズで祝祭の幕開けとなった。
後半はエフロン・メイソン＝クラークの2得点、レガン・プールのオウンゴール、カイン・ケスラー・ヘイデンの終盤のゴールで5－1とした。エイドリアン・セゲチッチが1点を返したが、勝利は揺るがず、ランパード監督と25年ぶりの昇格を待ち望んだサポーターが喜びを爆発させた。
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ランパードが「素晴らしい」チームを称賛
優勝を決めた試合後、ランパードはすぐさま選手たちに功績を譲った。「本当に素晴らしい夜だった」と元チェルシー監督は記者団に語った。 「金曜の危ない試合を乗り越えたからこそ、 tonight の達成は奇妙に聞こえるかもしれないが本当に素晴らしい。あれもこれも、どちらも素晴らしい。これが私が本当に望んでいたことだ。長い間首位を守り、後半戦も勢いを落とさなかった。強固なチームと団結力がなければできないが、選手たちはそれを示した」
さらに彼は「残留争いの末、残り2試合で優勝できたのは信じられない。このリーグは年々厳しくなっている。どのチームも異なる難しさを持つが、選手たちは27勝を挙げた。彼らの成果は本当に素晴らしい」と語った。
元チェルシー監督の雪辱
スカイ・ブルーズを優勝に導いたランパードは、名誉挽回を果たした。2023年のチェルシー暫定監督就任時、11試合1勝と低迷し傷ついた監督としての評価を取り戻した形だ。彼はコヴェントリーを規律あるハイプレスチームに再生し、EFLチャンピオンシップ最優秀監督賞を受賞した。
プレミアリーグ3回、チャンピオンズリーグ1回の優勝経験を持つランパードは、「これは間違いなくキャリアの頂点だ」と語った。続けて「試合開始直後から見せ続けたプレー、後半さらにギアを上げた姿。 今年はCBS [アリーナ]で何度も同じパフォーマンスを見せ、チームは本当に安定していた」
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25年ぶりにトップリーグ復帰
2001年のプレミアリーグ降格以来、財政難やスタジアム問題に悩まされてきたコヴェントリーにとって、今回の昇格は大きな意味を持つ。ダグ・キングオーナーの下でクラブは安定を取り戻し、ランパード監督も前任者が築いた基盤を評価する。
ランパードは「マーク・ロビンズとダグ・キングの貢献に敬意を表したい」と語った。残り2試合で優勝を決めたクラブは、25年ぶりのプレミアリーグ挑戦へ準備を開始する。