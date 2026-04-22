ポーツマスを5-1で下しチャンピオンシップ優勝を決めたフランク・ランパードが、「素晴らしい」とコヴェントリー選手を称えた。

優勝を決めた試合後、ランパードはすぐさま選手たちに功績を譲った。「本当に素晴らしい夜だった」と元チェルシー監督は記者団に語った。 「金曜の危ない試合を乗り越えたからこそ、 tonight の達成は奇妙に聞こえるかもしれないが本当に素晴らしい。あれもこれも、どちらも素晴らしい。これが私が本当に望んでいたことだ。長い間首位を守り、後半戦も勢いを落とさなかった。強固なチームと団結力がなければできないが、選手たちはそれを示した」

さらに彼は「残留争いの末、残り2試合で優勝できたのは信じられない。このリーグは年々厳しくなっている。どのチームも異なる難しさを持つが、選手たちは27勝を挙げた。彼らの成果は本当に素晴らしい」と語った。