ポルトガル初決勝。サポーターはクリスティアーノ・ロナウドのベンチスタートを決断した。パームビーチでのコンゴ民主共和国戦の引き分け後、ロベルト・マルティネス監督率いるチームは安堵感を失いヒューストンへ。もはや数学的な「唯一の選択肢」ではなく、ファビオ・カンナバーロ率いるウズベキスタン戦で断固たる回答を示す道義的義務を負う。
AFP
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ポルトガル、サポーターが要求：クリスティアーノ・ロナウドをチームから外せ
CR7をめぐる論争
コンゴ民主共和国との引き分け以来、今日のウズベキスタン戦までの1週間は混乱が続いた。外部からの噂、クリスティアーノ・ロナウドの起用論争、選手たちの不満が絶えなかった。ジョアン・ネヴェスのように、言葉と行動が一致しないケースも。
家族とビーチ、そして楽しみ
完全隔離下で試合に専念していたにもかかわらず、監督は公の場でフロリダでの取り組みへの批判に不快感を示した。家族やビーチが集中を妨げているという通説を否定したい気持ちと、期待外れの結果という現実との間で、監督はワールドカップの難しさを痛感した。
クリスティアーノ・ロナウドは外れる
流出した映像を受け、ファンはCR7を強く批判。 『A' Bola』のアンケートでは、多くのファンが今夜の先発からアル・ナスルのスターを外し、PSGのゴンサロ・ラモス（ミランも獲得を狙う）を起用するべきと回答した。