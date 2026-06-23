ポルトガル、サポーターが要求：クリスティアーノ・ロナウドをチームから外せ

完全隔離下で試合に専念していたにもかかわらず、監督は公の場でフロリダでの取り組みへの批判に不快感を示した。家族やビーチが集中を妨げているという通説を否定したい気持ちと、期待外れの結果という現実との間で、監督はワールドカップの難しさを痛感した。







