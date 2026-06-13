ポルトガル発：インテルがホルニチェクに注目、その人物像と移籍金は？

インテルはチェコのGKルカス・ホルニチェクを注視している。ポルトガルの『O Jogo』が報じた。最初のオファーは不発だったが、インテルは2002年生まれの彼を獲得するため再挑戦する構えだ。ただしブラガは譲らず、契約解除条項の3000万ユーロが必要となる。
しかし、プレミアリーグの複数クラブも注目しており、資金力があるため夏にオファーする可能性がある。ブラガは2028年までの契約延長を目指し、彼をチームの中核と位置づけている。
インテルはチェコのGKルカス・ホルニチェクを注視している。ポルトガルの『O Jogo』が報じた。最初のオファーは不発だったが、インテルは2002年生まれの彼を獲得するため再挑戦する構えだ。ただしブラガは譲らず、契約解除条項の3000万ユーロが必要となる。
しかし、プレミアリーグの複数クラブも注目しており、資金力があるため夏にオファーする可能性がある。ブラガは2028年までの契約延長を目指し、彼をチームの中核と位置づけている。
チェコ代表のホルニチェクはワールドカップ招集で評価を上げた（初戦チェコ対韓国では先発ではなく、コヴァルが出場）。 ブラガは来季も残留を希望するが、契約解除料が支払われれば移籍は避けられない。その場合でも、代替GKは確保済みで守備の不安はない。