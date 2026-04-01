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Christian Pulisic, USMNTGetty
Ryan Tolmich

翻訳者：

ポルトガル戦における米国代表の選手評価：クリスチャン・プリシッチら、実力差を露呈し2連敗

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アメリカ合衆国 対 ポルトガル
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米国はより激しいプレーを見せ、試合で何かしらの成果を得るためのチャンスをかなり作り出したが、ピッチのどちら側でも、最後の仕上げがどうしてもうまくいかなかった。

アトランタ発――「闘志」という言葉が飛び交った週末を経て、米国男子代表は燃えるような勢いで試合に臨んだ。ポルトガル戦では、特に序盤において、選手たちの努力や闘志に欠けることはなかった。確かにマウリシオ・ポチェッティーノ監督を苛立たせるような場面もあったが、概して言えば、監督が求めていたものの多くは得られたと言えるだろう。

火曜日の米国代表に欠けていたのは、真に質の高いプレーの瞬間だった。ポルトガルにはそれがあり、それが2-0の勝利の分かれ目となった。

マンチェスター・ユナイテッドのスーパースター、ブルーノ・フェルナンデスが2ゴールともアシストを記録した。トリンカオは前半、フェルナンデスが作り出したスペースを最大限に活用し、先制点を決めた。ジョアン・フェリックスもチャンスを逃さず、セットプレーでの米国代表のひどい守備を突き、ペナルティエリア外からの素晴らしいシュートで追加点を挙げた。これらの決定的な瞬間こそが勝敗を分けたものであり、どちらも米国代表にとって悔やまれるものとなるだろう。

さらに事態を悪化させたのは、USMNTにも好機があったことだ。得点がない状態が続いていることが話題となっているクリスチャン・プリシッチは、何度か決定的なチャンスを迎えた。このアメリカのスター選手は、これで8試合連続（534分）無得点となった。これは代表チームでの自己最長の無得点期間であり、試合時間ベースでは2番目に長い記録である。

他にも決定機を逃した選手はいた。マリク・ティルマンは序盤にGKの好セーブを強いた。ウェストン・マッケニーは試合開始直後にシュートを枠外に外した。途中出場のフォラリン・バログンもシュートを枠を外している。 

ワールドカップを控えて、決定力や質の高さの欠如は懸念材料となるだろうか？その可能性はある。しかし、ポルトガル代表は今夏、優勝争いに加わるだけの実力を備えたチームでもある。彼らならいつでも魔法のような瞬間を生み出すだろう。米国代表はそうした瞬間を全く掴めなかった――だからこそ、この試合は欧州の強豪相手にまたしても大差での敗北という結果に終わったのだ。

GOALがメルセデス・ベンツ・スタジアムでのUSMNTの選手たちを評価……

  • United States v Portugal - International FriendlyGetty Images Sport

    ゴールキーパーとディフェンス

    マット・フリース（7/10）：

    序盤のフェルナンデスに対する好セーブで、ある種の基調を築いた。いくつかの非常に素晴らしい活躍を見せ、今夏の定位置を確固たるものにしただろう。

    アントニー・ロビンソン（5/10）：

    ポルトガルの先制点では、もう少し積極的にバックトラッキングすべきだったかもしれない。それ以外は悪くなかったが、ベストな状態ではなかった。

    オーストン・トラスティ（6/10）：

    ポルトガルのゴールシーンでは、ブロックするのではなく角度を狭めるべきだったかもしれない。とはいえ、その判断の理由は理解できる。それ以外では、彼を厳しく試したポルトガル相手に本当に良いプレーを見せた。

    クリス・リチャーズ（6/10）：

    まずまずの出来だった。ただ、2人の中ではトラスティの方がより存在感を示していた

    アレックス・フリーマン（6/10）：

    彼にとってはかなり良い試練となったが、概してうまくこなしていた。少し雑な場面もあったが、これまでで最高の相手に対して、ペースに遅れをとる様子は見られなかった。

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  • United States v Portugal - International FriendlyGetty Images Sport

    中盤

    エイダン・モリス（5/10）：

    両ゴールとも、あと一歩、二歩遅かった。こうした差が勝敗を分けることもある。とはいえ、試合の大半でポルトガルのスター選手揃いのミッドフィールドをうまく抑え込んでいたことを考えれば、この評価は少々厳しすぎるかもしれない。

    セバスチャン・バーハルター（6/10）：

    彼にとって大きなチャンスであり試練だったが、よくやった。これほどの実力を持つミッドフィールダーたちと対戦したのは彼にとって初めてのことだったが、完全に勝ったとは言えないものの、ポルトガルの才能のレベルを考えれば、多くの人が予想するよりも接戦に持ち込んだ。

  • United States v Portugal - International FriendlyGetty Images Sport

    攻撃

    マリク・ティルマン（7/10）：

    早い段階でゴールを狙い、そこから攻撃を組み立てていった。本来ならもっと大きな活躍が見られたかもしれないが、このレベルでプレーできる素質は間違いなく示した。

    ティム・ウィーア（6/10）：

    右サイドで何度か抜け出したが、ポルトガルを本当に脅かすほどの頻度ではなかった。

    ウェストン・マッケニー（5/10）：

    ポルトガルの先制点につながる場面で技術的なミスからボールを奪われたが、あの場面では厳しい状況に置かれていた。序盤にもチャンスがあったが、惜しくも外してしまった。

    クリスチャン・プリシッチ（5/10）：

    確かに彼への評価は甘めかもしれないし、米国代表の好機には度々絡んでいたが、ああ、本当にあのシュートがネットを揺らす場面が必要だった。惜しい場面はあったが、決まらなかった。つまり、彼のコンディションに関する議論は続くだろう。

  • United States v Portugal - International FriendlyGetty Images Sport

    サブメンバーとマネージャー

    マックス・アルフステン（6/10）：

    ハーフタイムに投入されたが、ロビンソンと比べて特に優れているわけでも劣っているわけでもなかった。ベルギー戦を踏まえると、まずまずの評価と言える。

    タナー・テスマン（5/10）：

    ポチェッティーノが中盤に選手をもう一人加えたかった理由は理解できるが、それが試合の支配力向上には全くつながらなかった。

    パトリック・アギェマン（7/10）：

    あるプレーでエンドラインまで抜け出し、ディフェンダーを振り切るなど、非常に良かった。間違いなく存在感を示した。

    フォラリン・バログン（5/10）：

    ゴールへシュートを放った場面はあったが、角度が悪すぎて決まるはずがなかった。

    ジョー・スカリー（5/10）：

    ボールに触れる場面はあったが、それ以外には目立った活躍はなかった。

    ジオ・レイナ（6/10）：

    決定的なチャンスが1度あったが、惜しくも逃してしまった。それ以外はボールを持つとスムーズなプレーを見せた。

    ブレンデン・アーロンソン（6/10）：

    果敢に前線へ切り込み、ポルトガルに多少のプレッシャーを与えた。

    クリスティアン・ロルダン（6/10）：

    ファウルを誘発し、自身も数回ファウルを犯したため、存在感は確かにあったと言える。

    マーク・マッケンジー（評価なし）：

    ロスタイムに投入された。

    マウリシオ・ポチェッティーノ（6/10）：

    アメリカ代表が失ったゴールと、自チームが得点を挙げられなかったことに、非常に、非常に悔しい思いをしているだろう。選手選考のプロセスを本当に円滑にするだけの教訓は得られたのだろうか？