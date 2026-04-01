ポルトガル戦における米国代表の選手評価：クリスチャン・プリシッチら、実力差を露呈し2連敗

アトランタ発――「闘志」という言葉が飛び交った週末を経て、米国男子代表は燃えるような勢いで試合に臨んだ。ポルトガル戦では、特に序盤において、選手たちの努力や闘志に欠けることはなかった。確かにマウリシオ・ポチェッティーノ監督を苛立たせるような場面もあったが、概して言えば、監督が求めていたものの多くは得られたと言えるだろう。

火曜日の米国代表に欠けていたのは、真に質の高いプレーの瞬間だった。ポルトガルにはそれがあり、それが2-0の勝利の分かれ目となった。

マンチェスター・ユナイテッドのスーパースター、ブルーノ・フェルナンデスが2ゴールともアシストを記録した。トリンカオは前半、フェルナンデスが作り出したスペースを最大限に活用し、先制点を決めた。ジョアン・フェリックスもチャンスを逃さず、セットプレーでの米国代表のひどい守備を突き、ペナルティエリア外からの素晴らしいシュートで追加点を挙げた。これらの決定的な瞬間こそが勝敗を分けたものであり、どちらも米国代表にとって悔やまれるものとなるだろう。

さらに事態を悪化させたのは、USMNTにも好機があったことだ。得点がない状態が続いていることが話題となっているクリスチャン・プリシッチは、何度か決定的なチャンスを迎えた。このアメリカのスター選手は、これで8試合連続（534分）無得点となった。これは代表チームでの自己最長の無得点期間であり、試合時間ベースでは2番目に長い記録である。

他にも決定機を逃した選手はいた。マリク・ティルマンは序盤にGKの好セーブを強いた。ウェストン・マッケニーは試合開始直後にシュートを枠外に外した。途中出場のフォラリン・バログンもシュートを枠を外している。

ワールドカップを控えて、決定力や質の高さの欠如は懸念材料となるだろうか？その可能性はある。しかし、ポルトガル代表は今夏、優勝争いに加わるだけの実力を備えたチームでもある。彼らならいつでも魔法のような瞬間を生み出すだろう。米国代表はそうした瞬間を全く掴めなかった――だからこそ、この試合は欧州の強豪相手にまたしても大差での敗北という結果に終わったのだ。

GOALがメルセデス・ベンツ・スタジアムでのUSMNTの選手たちを評価……