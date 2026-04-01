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Thomas Hindle

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ポルトガル対米国代表戦の選手評価：クリスティアーノ・ロナウド不在の中、ブルーノ・フェルナンデスが試合を支配し、ジョアン・フェリックスが好印象を残す

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ジョアン・フェリックス
ブルーノ・フェルナンデス
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アメリカ合衆国 対 ポルトガル
アメリカ合衆国
ポルトガル
親善試合

ブルーノ・フェルナンデスが2アシストを記録し、ジョアン・フェリックスも得点を挙げ、ポルトガル代表はアメリカ代表を2-0で下した。セレソン（ポルトガル代表）は前半と後半にそれぞれ1点ずつを奪い、その間も堅実なプレーを見せ、アトランタでの試合を楽に制した。ロベルト・マルティネス監督はクリスティアーノ・ロナウドを起用したかっただろうが、エース不在でもチームが勝利を収めた事実に勇気づけられるはずだ。

ポルトガルは序盤のアメリカの攻勢をうまく凌ぎ、布陣を変更した守備陣がクリスチャン・プリシッチとマリク・ティルマンの縦横無尽な攻撃に対応した。 

カウンター攻撃の起点も彼らだった。10番の役割を担ったフェルナンデスは素晴らしいプレーを見せ、8分には角度のあるシュートでマット・フリースの掌を叩いた。先制点をアシストしたのもフェルナンデスだった。彼は背後へ抜け出したが、クリス・リチャーズにシュートコースを塞がれた。フェルナンデスは繊細なヒールパスでトリンカオにボールを送り、トリンカオがこれを流し込んで1-0とリードした。

2点目はハーフタイム直後に生まれた。ここでもフェルナンデスが中心となった。彼が浮き球をフェリックスの足元に送ると、フェリックスはボールをコントロールし、ペナルティエリアの頂点からボレーシュートを決めた。 試合終了間際は守備に追われる場面もあったが、マルティネス監督は控え選手を起用することにほぼ満足していたようだ。80分にはサでさえもベンチに下がった。この試合が、セレソンがワールドカップを制することを証明するものではなかった。しかし、格下の相手に対しては素晴らしいパフォーマンスを見せた。 

GOALがメルセデス・ベンツ・スタジアムでのポルトガル代表選手を評価...

  • Goncalo InacioGetty

    ゴールキーパーとディフェンス

    ホセ・サ（7/10）：

    前半は機敏な動きを見せ、いくつかの好セーブを決め込んだ。安定したプレーを見せた後、80分で交代した。 

    ディオゴ・ダロット（6/10）：

    右サイドで堅実なプレーを見せた。ティルマンを十分に封じ込め、守備の要としてチームを支えた。 

    トマス・アラウージョ（7/10）：

    前半は動き回るプリシッチをうまく抑え込み、相手の神経を逆なでしているようだった。 

    ゴンサロ・イナシオ（6/10）：

    スタメン入りを目指すディフェンダーとして、将来を期待させるプレーを見せた。 

    ジョアン・カンセロ（7/10）：

    攻撃の組み立てに絡んだが、時折ティム・ウィアのスピードに翻弄された。

    • 広告
  • VitinhaGetty

    中盤

    ヴィティーニャ（7/10）：

    深い位置からゲームを組み立て、前線への進出も好調だった。出場時間中、チーム最多のパスを成功させた。 

    サム（6/10）：

    ハーフタイムに交代するまで、中盤の底で規律あるプレーを見せた。 

    ブルーノ・フェルナンデス (8/10)：

    他の選手とは一線を画すピッチ上の最優秀選手。序盤に得点のチャンスもあったが、2ゴールをアシストし、試合をコントロールした。 

  • Trincao Getty

    攻撃

    トリンカオ（7/10）：

    広大なスペースを与えられていたとはいえ、見事なゴールを決めた。

    ゴンサロ・ラモス（5/10）：

    彼としてはあまり活躍できなかった試合だった。常に走り回っていたが、ゴールへのチャンスはあまり作れなかった。 

    ペドロ・ネト（5/10）：

    正直なところ、やや傍観者的な存在だった。動き量は申し分ないが、試合への関与はせいぜい限定的だった。 

  • Roberto Martinez Getty

    サブメンバーとマネージャー

    アントニオ・シルバ（6/10）：

    センターバックとしてはまずまずの働きを見せたが、よりダイナミックな米国の攻撃陣に翻弄される場面も多かった。 

    マテウス・ヌネス（6/10）：

    ボールの運びは良く、所々で前線へ飛び出した。 

    ヌノ・メンデス（7/10）：

    守備に戻り、最終ラインまで駆け上がり、その間のあらゆる役割をこなした。まさに一流のプレー。 

    フランシスコ・コンセイソン（5/10）：

    45分間で成功したドリブルはわずか1回。 

    ルーベン・ネヴェス (7/10)：

    ボールを動かし続けた。今夏には間違いなくスタメン入りを果たすだろう。 

    ジョアン・フェリックス（8/10）：

    見事なゴールを決めたが、それ以外の活躍は少なかった。 

    リカルド・オルタ（7/10）：

    パス成功率は100％だったが、左サイドから決定的なシュートチャンスは作れなかった。 

    パウリーニョ（6/10）：

    体を張ってプレーしたが、それ以外の貢献は少なかった。 

    レナト・ヴェイガ（評価なし）：

    出場時間が短く、存在感を示すことはできなかった。 

    リカルド・ヴェーリョ（評価なし）：

    出場時間は限られていたが、試合の流れを変えるべく投入された

    マテウス・フェルナンデス（評価なし）：

    残り5分での途中出場。 

    ロベルト・マルティネス（7/10）：

    ベストメンバーの約半数を起用し、交代選手をすべて有効に活用した。圧倒的な内容ではなかったが、全員が無傷で試合を終え、攻撃面でもいくつかの好機を生み出した。 