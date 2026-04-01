ポルトガル対米国代表戦の選手評価：クリスティアーノ・ロナウド不在の中、ブルーノ・フェルナンデスが試合を支配し、ジョアン・フェリックスが好印象を残す

ポルトガルは序盤のアメリカの攻勢をうまく凌ぎ、布陣を変更した守備陣がクリスチャン・プリシッチとマリク・ティルマンの縦横無尽な攻撃に対応した。

カウンター攻撃の起点も彼らだった。10番の役割を担ったフェルナンデスは素晴らしいプレーを見せ、8分には角度のあるシュートでマット・フリースの掌を叩いた。先制点をアシストしたのもフェルナンデスだった。彼は背後へ抜け出したが、クリス・リチャーズにシュートコースを塞がれた。フェルナンデスは繊細なヒールパスでトリンカオにボールを送り、トリンカオがこれを流し込んで1-0とリードした。

2点目はハーフタイム直後に生まれた。ここでもフェルナンデスが中心となった。彼が浮き球をフェリックスの足元に送ると、フェリックスはボールをコントロールし、ペナルティエリアの頂点からボレーシュートを決めた。 試合終了間際は守備に追われる場面もあったが、マルティネス監督は控え選手を起用することにほぼ満足していたようだ。80分にはサでさえもベンチに下がった。この試合が、セレソンがワールドカップを制することを証明するものではなかった。しかし、格下の相手に対しては素晴らしいパフォーマンスを見せた。

GOALがメルセデス・ベンツ・スタジアムでのポルトガル代表選手を評価...