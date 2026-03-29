序盤、ゴンサロ・ラモスが最も決定的なチャンスを迎えた。ブルーノ・フェルナンデスのパスをゴール方向に流し込んだが、シュートはポストを叩いた。その直後、カットバックのボールに全く触れられず、チャンスを逃した。一方、メキシコは反撃の機会をほとんど作れなかった。ラウル・ヒメネスがサイドを駆け上がり、何度かゴールを狙う場面はあったものの、決定的なチャンスにはつながらなかった。

後半早々、フェルナンデスがペナルティエリアの頂点から強烈なシュートを放ったが、枠を外れた。メキシコも直後にチャンスを作ったが、ロベルト・アルバラドのシュートはポストをかすめた。試合が進むにつれ、エル・トリ（メキシコ代表）は攻撃の質を高めていった。途中出場の若手アルマンド・ゴンサレスは脅威となり、3ヤードの至近距離からヘディングを放ったが、ポストの外側に外れ、ホームチームにとってこの日最大のチャンスを逃した。

セレソンは終盤に粘りを見せたが、大幅に変更された布陣では、メキシコのゴールを脅かすほどの決定的なチャンスを全く作り出せなかった。結局のところ、エース不在では本来の力を発揮できないチームにとっては、納得のいく引き分けとなった。

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