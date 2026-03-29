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Thomas Hindle

翻訳者：

ポルトガル対メキシコ戦の選手評価：ロナウド不在で精彩を欠く。エースの負傷により、セレソンは悔しい引き分けに終わる

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ポルトガルは守備は堅かったものの、攻撃面ではほとんど脅威を与えられず、クリスティアーノ・ロナウドが負傷で欠場したためメンバーを大幅に変更したメキシコ相手に、無得点の引き分けに甘んじることとなった。ロベルト・マルティネス監督率いるチームはボール支配率で上回ったものの、具体的な成果には結びつかなかった。両チーム合わせて、90分間の印象に残らない試合の中で枠内シュートはわずか3本にとどまった。

序盤、ゴンサロ・ラモスが最も決定的なチャンスを迎えた。ブルーノ・フェルナンデスのパスをゴール方向に流し込んだが、シュートはポストを叩いた。その直後、カットバックのボールに全く触れられず、チャンスを逃した。一方、メキシコは反撃の機会をほとんど作れなかった。ラウル・ヒメネスがサイドを駆け上がり、何度かゴールを狙う場面はあったものの、決定的なチャンスにはつながらなかった。 

後半早々、フェルナンデスがペナルティエリアの頂点から強烈なシュートを放ったが、枠を外れた。メキシコも直後にチャンスを作ったが、ロベルト・アルバラドのシュートはポストをかすめた。試合が進むにつれ、エル・トリ（メキシコ代表）は攻撃の質を高めていった。途中出場の若手アルマンド・ゴンサレスは脅威となり、3ヤードの至近距離からヘディングを放ったが、ポストの外側に外れ、ホームチームにとってこの日最大のチャンスを逃した。 

セレソンは終盤に粘りを見せたが、大幅に変更された布陣では、メキシコのゴールを脅かすほどの決定的なチャンスを全く作り出せなかった。結局のところ、エース不在では本来の力を発揮できないチームにとっては、納得のいく引き分けとなった。 

GOALがアステカ・スタジアムでのポルトガル代表選手を評価…

  • Matheus NunesGetty

    ゴールキーパーとディフェンス

    ルイ・シルバ（6/10）：

    前半はほとんど試されることがなかった。後半も特にやることはなかった。 

    マテウス・ヌネス（6/10）：

    ボール運びは良かったが、守備での介入も数回あった。ただし、クロスは1本も成功しなかった。 

    アントニオ・シルバ (5/10)：

    ほとんどの時間を横パスに費やした。彼にとっては非常に目立たない試合だった。 

    レナト・ヴェイガ（7/10）：

    確実なゴールを防ぐための決定的なタックルを1回決めた。若き選手ながら、守備陣で落ち着いたプレーを見せた。 

    ヌノ・メンデス (7/10)：

    得意の縦への突破を仕掛ける機会は少なかったが、守備面ではしっかりと役割を果たした。 

    • 広告
  • Bruno Fernandes Getty

    中盤

    ルーベン・ネヴェス（7/10）：

    中盤で45分間、堅実なプレーを見せた。依然としてチームにとって欠かせない存在だ。 

    サム（7/10）：

    チームに組み込まれてから印象的なプレーを見せた。もっと前線へボールを運んでもよかったが、一度もボールを失うことはなかった。 

    ブルーノ・フェルナンデス (8/10)：

    次々とチャンスを作り出し、チームメイトとの連携も良かった。残り10分で交代したが、おそらく「あと何ができるか」と考えていたのだろう。 

  • Francisco ConceicaoGetty

    攻撃

    フランシスコ・コンセイソン（6/10）：

    常に相手選手への突破を試み、積極的に動き回った。しかし、最後のパスに欠けていた。 

    ゴンサロ・ラモス（5/10）：

    序盤にポストを叩いたが、その後5ヤードの至近距離からシュートを外した。PSG所属の選手としては残念なパフォーマンスだった。 

    ジョアン・フェリックス（6/10）：

    いくつかの光るプレーや素晴らしいタッチを見せたが、試合の流れを変えるために必要な決定的な一手を欠いていた。 

  • Roberto Martinez Getty

    サブメンバーとマネージャー

    ジョアン・カンセロ（6/10）：

    素晴らしいパスを何本か見せ、守備でもしっかりと役割を果たし、ボールを持った時の動きも落ち着いていた。 

    ディオゴ・ダロト（6/10）：

    右サイドで良い働きを見せた。そのポジションを巡る彼とヌネスの争いは興味深いものになりそうだ。 

    ヴィティーニャ（6/10）：

    中盤で少しばかり創造性を発揮した。 

    ジョアン・ネヴェス（5/10）：

    最終ライン付近へのパスはごくわずかであり、監督を満足させるものではなかった。 

    ペドロ・ネト（5/10）：

    相手の頭を抱え込むファウルで、試合開始早々に退場処分になりかねなかった。その後も目立った活躍は見られなかった。 

    ゴンサロ・ゲデス（5/10）：

    ボールに触れる機会がほとんどなかった

    トマス・アラウージョ（7/10）：

    守備の位置取りが良く、堅実なプレーを見せた。出場時間の増加が期待される。 

    パウリーニョ（7/10）：

    所属クラブがトルカであるため、メキシコのファンから大歓声を受けた。巧みなフリックやトリックを披露した。 

    トリンサオ（評価なし）：

    インパクトを残す時間はなかった。 

    ロベルト・マルティネス（5/10）：

    もどかしい試合だった。守備の働きには満足しているだろうが、ロナウド不在でチームがチャンスをほとんど作れないことに苛立ちを隠せないだろう。  

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