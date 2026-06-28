マイアミ・スタジアムでの最安チケットは転売市場で約2,600ドルと報じられ、グループステージでも最高額クラスだった。ポルトガルファンは返金を望んでいるだろう。

クリスティアーノ・ロナウド、ブルーノ・フェルナンデス、ペドロ・ネトらが名を連ねたが、攻撃は本調子ではなく、グループK突破の望みはコロンビアへ。ポルトガルが敗れてもおかしくなかった。

前半はボール支配率が55対45でコロンビアが上回ったが、ほぼ互角の展開だった。39分、フェルナンデスが至近距離からシュートを放ったが、GKバルガスに阻まれた。 後半立ち上がり、コロンビアのパスミスからポルトガルが決定機を迎える。ジョアン・フェリックスとロナウドがルクミを交わし2対1の局面を作ったが、ロナウドは走り出しが遅れオフサイドを取られた。

後半はコロンビアが一方的に攻め、11本のシュートを放ち3本が枠内へ。ジェームズ・ロドリゲスのロングシュートはDFに阻まれた。

ロスタイムにはダビンソン・サンチェスがヘディングでネットを揺らし、スタンドへ駆け寄ったが、VARでオフサイドと判定された。

結果として、ロベルト・マルティネス監督率いるポルトガル代表は1ポイントを加え、グループ2位で南フロリダを後にした。しかし、攻撃の決定力不足、守備の乱れ、そして幸運な逃げ切りが目立ったこの試合の後、マルティネス監督には多くの説明が求められるだろう。