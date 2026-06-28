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ポルトガル対コロンビアの選手評価：精彩を欠いたC・ロナウド率いるポルトガルは、後半の猛攻を凌ぎ、マイアミで引き分けに持ち込んだ。

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コロンビア 対 ポルトガル
コロンビア
ポルトガル
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クリスティアーノ・ロナウド
ハメス・ロドリゲス

ポルトガルはコロンビアが歴史的な試合を行う手助けをしたが、それは両チームが望んだ形ではなかった。蒸し暑いマイアミ・スタジアムで行われたグループステージの注目カードで、「ロス・カフェテロス」は100年の歴史で初めて0－0の引き分けを記録した。決定機を何度も逃したポルトガルにも責任がある。

マイアミ・スタジアムでの最安チケットは転売市場で約2,600ドルと報じられ、グループステージでも最高額クラスだった。ポルトガルファンは返金を望んでいるだろう。

クリスティアーノ・ロナウド、ブルーノ・フェルナンデス、ペドロ・ネトらが名を連ねたが、攻撃は本調子ではなく、グループK突破の望みはコロンビアへ。ポルトガルが敗れてもおかしくなかった。

前半はボール支配率が55対45でコロンビアが上回ったが、ほぼ互角の展開だった。39分、フェルナンデスが至近距離からシュートを放ったが、GKバルガスに阻まれた。 後半立ち上がり、コロンビアのパスミスからポルトガルが決定機を迎える。ジョアン・フェリックスとロナウドがルクミを交わし2対1の局面を作ったが、ロナウドは走り出しが遅れオフサイドを取られた。

後半はコロンビアが一方的に攻め、11本のシュートを放ち3本が枠内へ。ジェームズ・ロドリゲスのロングシュートはDFに阻まれた。

ロスタイムにはダビンソン・サンチェスがヘディングでネットを揺らし、スタンドへ駆け寄ったが、VARでオフサイドと判定された。

結果として、ロベルト・マルティネス監督率いるポルトガル代表は1ポイントを加え、グループ2位で南フロリダを後にした。しかし、攻撃の決定力不足、守備の乱れ、そして幸運な逃げ切りが目立ったこの試合の後、マルティネス監督には多くの説明が求められるだろう。

  • Colombia v Portugal: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ゴールキーパーとディフェンス

    ディオゴ・コスタ（9/10）：

    この試合のMVPだ。決定的なセーブを連発。この26歳のGKがいなければ、ポルトガルは負けており、グループKでコンゴ民主共和国と勝ち点で並んでいたかもしれない。

    ジョアン・カンセロ（6/10）：

    前半は平均的なプレーながら、意外にもハーフタイムで交代。右サイドを上下しパスも正確だったが、決定的な突破はなかった。

    ルーベン・ディアス（7/10）：

    終盤まで動きは一歩遅かったが、90分にはルイス・スアレスの至近距離シュートをヘディングでブロックした。

    レナト・ヴェイガ（8/10）：

    試合を通じて好パフォーマンスを発揮し、コロンビアの猛攻を食い止める原動力となった。

    ヌノ・メンデス（7/10）：

    攻撃参加が光り、最終ラインへ6本のパスを供給し、ボール奪取も4回記録した。

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  • FBL-WC-2026-MATCH71-COL-PORAFP

    中盤

    ルーベン・ネヴェス（6/10）：

    ジョアン・ネヴェスに代わり先発したが、後半早々に交代。タッチ数は多かったものの、パス精度が低く、フェルナンデスやロナウドへの決定的な供給はなし。

    ヴィティーニャ（8/10）：

    パスは54本中54本成功し、決定機も創出。ピッチを広く走り回った。

    ブルーノ・フェルナンデス（6/10）：

    70分までは目立たなかったが、終盤20分で存在感を出した。パスは正確でロングパス5本すべて成功させたものの、最終ラインでは苦戦。前半に2得点を逃し、悔やむだろう。終盤は守備で貢献し、失態を挽回した。

  • Portugal v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    攻撃

    ジョアン・フェリックス（6/10）：

    この試合で最大のチャンスを作り出したが、ロナウドの走り出しが合わずオフサイドとなった。守備では3回貢献するなど奮闘したが、スピード不足でウイングでの効果は半減した。

    ペドロ・ネト（6/10）：

    対照的に、ネトはスピードがあるものの、ボールを受けると前線へ仕掛けるプレーが不足していた。

    クリスティアーノ・ロナウド（5/10）：

    全盛期ならコンパクトなコロンビア守備陣を突破し、試合を支配していたはずだ。しかし現在41歳の彼は、かつての脚力を失っている。その衰えが顕著に表れ、攻撃の組み立てへの影響は限定的だった。3〜4回の好機を得ながら、そのうち2つはゴールにすべき場面だった。不運な夜となった。

  • FBL-WC-2026-MATCH71-COL-PORAFP

    サブメンバーとマネージャー

    ディオゴ・ダロット（7/10）：

    攻守にわたり力強いプレーを45分間披露。

    ジョアン・ネヴェス（5/10）：

    マルティネス監督はPSG所属のこの選手を先発から外しSNSで批判されたが、その判断は正しかったかもしれない。よく走り回ったものの、試合に大きな影響を与えるプレーは少なかった。

    サム（6/10）：

    後半から投入され、期待に応えた。

    ラファエル・レアオ（7/10）：

    ACミラン所属のこの選手は出場20分ながら、そのパフォーマンスでマルティネス監督に先発再考を促した。この試合最多3回のドリブルを成功させ、ボールを持つたびに鋭い動きを見せた。

    マテウス・ヌネス（評価なし）：

    90分に途中出場

    ロベルト・マルティネス（5/10）：

    不可解な先発選択が目立ち、ロナウドの起用法も1試合を除いていまだ定まらない。攻撃に直接性が欠ける現状を打破するため、監督はより適切な布陣を模索すべきだ。リオネル・スカローニ率いるアルゼンチン代表の戦術を参考にする価値がある。

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