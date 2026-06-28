マイアミ・スタジアムでの最安チケットは転売市場で約2,600ドルと報じられ、グループステージでも最高額クラスとなった。ポルトガルファンは返金を望んでいるだろう。

クリスティアーノ・ロナウド、ブルーノ・フェルナンデス、ペドロ・ネトを擁しながらも、ポルトガルの攻撃は本調子ではなく、グループK突破の望みをコロンビアに譲った。事実、ポルトガルが敗れてもおかしくなかった。

前半はボール支配率が55対45でコロンビアが上回ったが、ほぼ互角の展開だった。39分にはフェルナンデスが至近距離からシュートを放ったが、GKカミロ・バルガスに阻まれた。 後半立ち上がり、コロンビアのパスミスからポルトガルに先制機が訪れた。ジョアン・フェリックスとロナウドがルクミを2対1の局面に追い込んだが、ロナウドは走り出しのタイミングを誤りオフサイドとなった。

後半はコロンビアが一方的に攻め、11本のシュートを放ち3本が枠内へ。ジェームズ・ロドリゲスのロングシュートはDFに阻まれた。

ロスタイムにはダビンソン・サンチェスが決勝弾を決めたかと思われたが、オフサイドの判定で取り消された。

結果として、ロベルト・マルティネス監督率いるポルトガル代表は1ポイントを加え、グループ2位で南フロリダを後にした。しかし、攻撃の決定力不足、守備の乱れ、そして幸運な逃げ切りが目立ったこの試合の後、マルティネス監督には多くの説明が求められるだろう。