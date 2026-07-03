ワールドカップ決勝トーナメント1回戦のポルトガル対クロアチア戦。103分、グヴァルディオルのゴールがオフサイドで取り消され、物議を醸した。 ノルウェー人主審はVAR確認後、2－2の同点ゴールを無効とした。クロアチアFWマタノヴィッチがパサリッチにボールが渡る前にわずかに触れたため、パサリッチがオフサイドと判定された。その後、パサリッチはオンサイドのグヴァルディオルにアシストした。 ピッチ上の誰もその接触を見ておらず、試合後にルカ・モドリッチは「主審は彼が触れたと言ったが、リプレイを見ても証拠はない。触れていなければオフサイドではない」と語った。
Getty Images Sport
翻訳者：
ポルトガル対クロアチア戦。103分、グヴァルディオルのゴールがオフサイドで取り消され物議。FIFA「ボールのチップが決定打」
FIFAのプレスリリース
FIFAはXで、公式ボール「トリオンダ」のコネクテッド・ボール・テクノロジーが、クロアチア戦でイゴール・マタノヴィッチ選手が相手と接触したデータを捉え、主審がオフサイドを判定しゴールを無効としたと説明した。 このIMUセンサーはわずかな接触も検知し、そのデータは視聴者に「心拍数グラフ」としてリアルタイム配信され、審判団には迅速・正確な判定に必要な情報を提供している。」