ワールドカップ決勝トーナメント1回戦のポルトガル対クロアチア戦。103分、グヴァルディオルのゴールがオフサイドで取り消され、物議を醸した。 ノルウェー人主審はVAR確認後、2－2の同点ゴールを無効とした。クロアチアFWマタノヴィッチがパサリッチにボールが渡る前にわずかに触れたため、パサリッチがオフサイドと判定された。その後、パサリッチはオンサイドのグヴァルディオルにアシストした。 ピッチ上の誰もその接触を見ておらず、試合後にルカ・モドリッチは「主審は彼が触れたと言ったが、リプレイを見ても証拠はない。触れていなければオフサイドではない」と語った。



