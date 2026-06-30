AFP
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ポルトガル対クロアチアのワールドカップ決勝トーナメントを前に、ロベルト・マルティネス監督がクリスティアーノ・ロナウドに「迎合」と批判されている。
ロベルト・マルティネスへの批判が高まっている。
元プレミアリーグのストライカー、サットン氏は、現在開催中のワールドカップでロナウドを全試合起用しているマルティネス監督を痛烈に批判した。BBCスポーツの取材では、監督と主将の関係を遠慮なく評価した。
豊富な攻撃陣がいるにもかかわらず、マルティネス監督は今大会の全試合でロナウドをフル出場させている。この采配は、日曜に控えるクロアチアとの決勝トーナメント1回戦を前に大きな議論を呼んでいる。サットンは、この偏った起用がチーム全体のパフォーマンスを損ねていると指摘した。
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サットン、ポルトガル代表監督に疑問
サットン氏はBBCスポーツに対し、ポルトガル代表の潜在能力が封じられていると指摘した。同氏は「クリスティアーノ・ロナウドは41歳だが全試合フル出場しており、これはロベルト・マルティネス監督にとって恥ずかしいことだ」と語った。 選手にここまで迎合する監督は知らない。ポルトガルには優れた選手が多いのに、かつてどれほど偉大でも、ロナウドをセンターフォワードとして常に起用するのはチームの足を引っ張っている」
この辛辣な発言は、ベテランに依存せずとも戦力があるとする一部観戦者の不満を映している。
クロアチア戦への期待
マルティネス監督を批判しつつも、サットンはチームが難敵を倒すと予測する。クロアチアも高齢化で以前の強さはなく、ポルトガルが優位と見る。
サットンは、ロナウドが全盛期を過ぎたと感じつつも、サッカー界の物語として彼が出場する必然性は認める。そしてポルトガルが90分で1－0の接戦を制し、皮肉にも決勝点はロナウドが奪うと予想する。
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ポルトガルの今後はどうなるのか？
ポルトガルは日曜日、トロントでベスト16進出を狙う。マルティネス監督率いるチームがクロアチアに勝てば大会を勝ち進み、批判は一時的に収まるだろう。だが早期敗退すれば、監督への批判とロナウド依存への厳しい視線がすぐ強まる。