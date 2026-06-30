サットン氏はBBCスポーツに対し、ポルトガル代表の潜在能力が封じられていると指摘した。同氏は「クリスティアーノ・ロナウドは41歳だが全試合フル出場しており、これはロベルト・マルティネス監督にとって恥ずかしいことだ」と語った。 選手にここまで迎合する監督は知らない。ポルトガルには優れた選手が多いのに、かつてどれほど偉大でも、ロナウドをセンターフォワードとして常に起用するのはチームの足を引っ張っている」

この辛辣な発言は、ベテランに依存せずとも戦力があるとする一部観戦者の不満を映している。