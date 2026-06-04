代表戦に参加中の26歳選手が本音を語ったことで、ミランでの去就に憶測が飛び交っている。ワールドカップ出場のため米国へ出発する前、ポルトガルで取材に応じたレアオは、最終戦で敗れ5位となりチャンピオンズリーグ出場権を逃した悔しいシーズンを受け、「新たなスタートを切りたい」と語った。

ロッソネリでの立場を問われると、元リール所属の選手は「全力を尽くした。別のリーグで挑戦したい」と語った。

この発言はミラネッロに衝撃を与え、クラブとスターウインガーの関係は終わりつつある。苦境で本来の力を出せなかったレアオは、新天地へ移る準備ができている。