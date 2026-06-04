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ポルトガル代表FWラファエル・レアオが、ACミランからほぼ倍の年俸を提示された。
ガラタサライが巨額契約で獲得競争をリード
『ラ・ガゼッタ・デロ・スポルト』によると、ガラタサライはレアオ獲得へ動き出し、年俸1000万ユーロ＋ボーナスという、現年俸550万ユーロ（インセンティブ含む）のほぼ2倍の契約を提示した。
セリエA MVPから4年、トルコ行きが第一希望ではないかもしれないが、ガラタサライの野心は明確だ。同クラブは以前もイカルディやオシメンを獲得しており、欧州最高レベルを狙うチームにレオンを加えようとしている。
レアオが退団の意向を示した
代表戦に参加中の26歳選手が本音を語ったことで、ミランでの去就に憶測が飛び交っている。ワールドカップ出場のため米国へ出発する前、ポルトガルで取材に応じたレアオは、最終戦で敗れ5位となりチャンピオンズリーグ出場権を逃した悔しいシーズンを受け、「新たなスタートを切りたい」と語った。
ロッソネリでの立場を問われると、元リール所属の選手は「全力を尽くした。別のリーグで挑戦したい」と語った。
この発言はミラネッロに衝撃を与え、クラブとスターウインガーの関係は終わりつつある。苦境で本来の力を出せなかったレアオは、新天地へ移る準備ができている。
ミランの指導力不足と移籍の障害
トルコ側から具体的な関心が示されているものの、合意に至っても手続きは長期化し、7月下旬から8月まで決着しない可能性がある。ミランは新監督とスポーツディレクターの選任中で、新体制が整うまでは大型放出や重要交渉の決定は難しい。
さらにガラタサライはトルコの選手登録規定により、23歳未満・23歳以上で外国人枠が限定されている。現在枠の空きがないため、オファーを出すにはまず選手を放出する必要がある。
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ウインガーの評価と市場競争
不調で移籍金は変動しているが、このポルトガル人ウインガーはロッソネリにとって依然として貴重な戦力だ。ガラタサライが唯一の買い手なら、有利にミランと交渉できるだろう。
今季は公式戦31試合で10ゴール3アシストを記録している。
間近に迫ったワールドカップが彼の“ショーケース”になる可能性もある。北米大会で好パフォーマンスを見せれば、他リーグの関心が再燃し、移籍金が跳ね上がり、ガラタサライの交渉が難航する恐れもある。現時点では、大型オファーを提示しているのはこのトルコの強豪だけだ。