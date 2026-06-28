ポルトガル代表監督、ロナウドとメッシ、ハーランドとの比較に強く反論

ポルトガル代表のロベルト・マルティネス監督はコロンビア戦のチームパフォーマンスを称賛し、 すでに決勝トーナメント進出を決めていた両チームにとって「素晴らしい試合」だったと強調し、過酷な気候下でのワールドカップに備える貴重な試練となったと述べた。
日曜の試合では0－0で引き分けた。この結果、コロンビアは勝ち点7で首位を維持し、ポルトガルも勝ち点5でベスト32進出を決めた。
次のラウンドではポルトガルがクロアチアと、コロンビアがガーナと対戦する。
ポルトガル代表のロベルト・マルティネス監督はコロンビア戦のチームパフォーマンスを称賛し、 すでに決勝トーナメント進出を決めていた両チームにとって「素晴らしい試合」だったと強調し、過酷な気候下でのワールドカップに備える貴重な試練となったと述べた。
日曜の試合では0－0で引き分けた。この結果、コロンビアは勝ち点7で首位を維持し、ポルトガルも勝ち点5でベスト32進出を決めた。
次のラウンドではポルトガルがクロアチアと、コロンビアがガーナと対戦する。
記者会見でESPN記者が、41歳ながら全試合90分出場するクリスティアーノ・ロナウドと、代表で休養したメッシやハーランドを比較する質問をした。これに対しロベルト・マルティネス監督は、次のように断固として答えた。 「我々は意思決定の際、自チームの選手を他と比較しません。それは極めて幼稚でプロフェッショナルではありません」
また、コーチングスタッフは試合中もトレーニング中もロナウドのデータを綿密に収集していると説明した。
ロナウドのコンディションとコロンビア戦でのフル出場（90分）について、監督はこう指摘した。「クリスティアーノは適切なタイミングで適切な場所にいることに慣れている。重要なのは精神的な強さだ。常にポジションを守り、攻撃パターンに合わせてスペースを作る」。
マルティネス監督は、ロナウドの90分出場に支障はないと強調した。「今日の試合でロナウドが90分間プレーすることについて、身体的にも精神的にも何の問題もない。次の試合では交代が必要になるかもしれないが、それはどの選手にも当てはまることで、我々はデータに基づいて判断している」。
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マルティネス監督はローテーションと体力管理について次のように説明した。 「今日はジョアン・ネヴェスを45分、ルーベン・ネヴェスも45分起用した。ディオゴ・ダロットとジョアン・カンセロも起用した。ポジションごとに求められるものが違い、我々は細部まで注意を払っている」。
さらに監督は先発選定についてこう説明した。「試合の合間に多くの情報を得る。打撲や軽傷、万全、絶好調など、選手の状態はさまざまだ。それらの情報は全員を起用する上で重要だ。今回、フィールドプレーヤー21人を起用した」。
さらにマルティネス監督は、すでに予選突破を決めていた両チームにとってコロンビア戦は「素晴らしい試合」だったと総括。過酷な気候が予想されるW杯を見据え、チーム状態を高める貴重な試練になったと語った。
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監督は、堅い守備と最終ラインでの連続攻撃を止め無失点で抑えたGKディオゴ・コスタのパフォーマンスを評価し、これが守備戦術の改善につながる다고強調した。
その一方でマルティネス監督は、ポルトガルがコロンビアに攻守の切り替えと1対1の局面で優位に立つ機会を与えたと認め、自チームがボールを支配するために必要な判断を下せなかったため、試合が想定以上にオープンな展開になったと指摘した。
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マルティネス監督は、ポルトガルがノックアウトステージに自信と準備を持って臨むと強調。「困難を乗り越え、精神面と責任感が強まった」と語った。目標は全試合に勝ち、最高レベルに達することだと付け加えた。
コロンビアと次の対戦相手クロアチアの共通点をスペイン語で問われた際、マルティネス監督は次のように説明した。 「両チームは全く異なる。クロアチアのような欧州代表とコロンビアのような南米代表を比べるのは、プレーのコンセプトもスペースの活用も全く違う」と述べ、同時に、この厳しい試合での審判の判定やVAR（ビデオ・アシスタント・レフェリー）の活用を称賛した。
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次の試合がディオゴ（ジョタ）の命日に重なることについて、マルティネス監督は次のように語った。 「練習する毎日が辛く、ジョタの思い出がよみがえる瞬間は常にあります。命日が特に辛いと言っているのではありません。むしろ、彼を称え、敬意を表する瞬間です。このチームで始めたことはすべて彼と共に始まり、UEFAネーションズリーグも共に制しました。彼がいないことで、私たちはより強いチームになっています」。
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