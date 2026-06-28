ポルトガル代表監督、ロナウドとメッシ、ハーランドとの比較に強く反論

記者会見でESPN記者が、41歳ながら全試合90分出場するクリスティアーノ・ロナウドと、代表で休養したメッシやハーランドを比較する質問をした。これに対しロベルト・マルティネス監督は、次のように断固として答えた。 「我々は意思決定の際、自チームの選手を他と比較しません。それは極めて幼稚でプロフェッショナルではありません」

また、コーチングスタッフは試合中もトレーニング中もロナウドのデータを綿密に収集していると説明した。

ロナウドのコンディションとコロンビア戦でのフル出場（90分）について、監督はこう指摘した。「クリスティアーノは適切なタイミングで適切な場所にいることに慣れている。重要なのは精神的な強さだ。常にポジションを守り、攻撃パターンに合わせてスペースを作る」。

マルティネス監督は、ロナウドの90分出場に支障はないと強調した。「今日の試合でロナウドが90分間プレーすることについて、身体的にも精神的にも何の問題もない。次の試合では交代が必要になるかもしれないが、それはどの選手にも当てはまることで、我々はデータに基づいて判断している」。

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