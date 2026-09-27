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ライブ
FBL-EUR-NATIONS-NOR-PORAFP
Khaled Mahmoud
翻訳者：

ポルトガル代表採点対ノルウェー戦：ジョアン・フェリックスとゴンサロ・ラモスのゴールで、オスロでの重要な勝利を確保

ポルトガル
ノルウェー
ノルウェー 対 ポルトガル
UEFAネーションズリーグ リーグA

ポルトガルはUEFAネーションズリーグでノルウェーを2-1で下し、グループステージの完璧なスタートを維持した。ホームのノルウェーはアーリング・ハーランドがゴールを決めたが、ジョアン・フェリックスとゴンサロ・ラモスの決定力あるフィニッシュにより、ポルトガルがウッレヴォールを勝ち点3とともに後にした。

ポルトガルはオスロで戦術的な粘り強さを発揮し、スタッツ面で劣勢に立たされながらも2-1の勝利を手にした。ボール支配率は59％を相手に譲り、高い位置からプレッシャーをかけるノルウェーに20本のシュートを浴びたものの、ポルトガル代表は手数ではなく決定力の重要性を示した。ジョアン・フェリックスの先制点が理想的な土台となった一方で、後半はノルウェーの大黒柱に同点ゴールを許したあと、素早い対応が求められた。

この試合は主に、ポルトガルのプレッシャーを受け止める力によって特徴づけられた。それは32回のクリアと22回のインターセプトという驚異的な数字にも表れている。ノルウェーが予想ゴール値（xG）で2.88対0.87と上回った一方で、ポルトガルはゴール前での効率性が勝敗を分けた。この勝利により、ポルトガルは2試合で勝ち点6の首位に立っており、今季のネーションズリーグで有力な優勝候補であることを改めて示している。

  • Norway v Portugal - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD2Getty Images Sport

    GK＆DF

    ディオゴ・コスタ - 8/10

    ポルトの守護神にとって極めて重要なパフォーマンスだった。本人が望んでいた以上に多忙を強いられた中、コスタはノルウェーを食い止めるために5本の決定的なセーブを見せた。特に、ホームのノルウェーがボール保持で主導権を握った前半の猛攻では、その存在感が際立った。51分のハーランドによる至近距離からのフィニッシュを防ぐのは難しかったが、それ以外の時間帯ではポジショニングとボール処理に一切の狂いがなかった。

    ヌーノ・メンデス - 7/10

    メンデスは左サイドで持ち前のアスレチックな存在感を発揮し、アントニオ・ヌサの脅威に対応しながら守備の役割とのバランスを取った。最終ラインが深い位置まで押し込まれる展開の一員となり、チームのクリア数の多さにも貢献した。切り替え局面でのスピードある戻りは不可欠で、ポルトガルの中盤の底の背後にあるスペースをノルウェーに突かせなかった。

    レナト・ベイガ - 6/10

    ハーランドを封じるという厄介な役目を任されたベイガは、評価の分かれる夜となった。前半は優れたフィジカルの強さを示した一方で、ノルウェーの前線3枚の動きに時折対応しきれない場面もあった。

    ルベン・ディアス - 7/10

    キャプテンは模範を示す形でチームをけん引し、20本のシュートを浴びた守備陣を統率した。ディアスはチームが記録した32回のクリアの中心的存在であり、絶えず身をていして対応した。88分には戦術的ファウルでイエローカードを受けたが、これは終盤のノルウェーによる危険なカウンターを止めるために必要な介入だった。

    ジョアン・カンセロ - 6/10

    カンセロはいつもより攻撃参加を自重しており、それはこの試合の戦術的要求を反映したものだった。自身のサイドで見せたノルウェーの幅を使ったローテーションへの対応に苦しむ場面もあったが、最後までポジションを規律正しく保ち、高い集中力が求められるパフォーマンスを見せた。

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  • Norway v Portugal - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD2Getty Images Sport

    MF

    ジョアン・パリーニャ - 7/10

    中盤のアンカーとして、マルティン・ウーデゴールのゲームメークを阻害するうえで不可欠な存在だった。パリーニャは多くのインターセプトを記録し、49分には激しいチャレンジで警告を受けた。その存在によって、より創造性の高い選手たちが局面ごとに持ち味を発揮できた一方、疲労の影響が出たことで81分に交代となった。

    ジョアン・ネヴェス - 6/10

    ネヴェスはいつものようにボール保持時のコントロール力を発揮しきれず、ポルトガルのボール保持率が41％にとどまったことで、試合のテンポを支配する機会も限られた。守備のフィルター役としては効率的だったが、ノルウェーの素早い縦への攻撃ではかわされる場面もあった。ジョルジェ・ジェズスがサイドでのより直接的なプレーを求めたことで、後半立ち上がりに交代した。

    ペドロ・ネト - 8/10

    ポルトガル代表における際立った創造性の源だった。ネトは17分、ジョアン・フェリックスの先制点をアシストし、ノルウェー守備陣をこじ開ける優れたビジョンを示した。カウンター時のスピードは、87分の遅い時間帯に交代するまで、絶えず脅威となっていた。

  • FBL-EUR-NATIONS-NOR-PORAFP

    攻撃

    フランシスコ・コンセイソン - 6/10

    コンセイソンは前線からのプレス局面でハードワークを見せたが、リュエルソン相手には決定的な働きをするのに苦しんだ。ポルトガルがカウンター主体で戦ったため、しばしば孤立する場面があり、指揮官が戦術的な形を変えようとした55分には最初に交代を命じられた選手となった。

    ジョアン・フェリックス - 8/10

    フェリックスは落ち着いたパフォーマンスで批判を封じ、17分に冷静なフィニッシュで先制点を奪った。ゴール以外でも中盤と攻撃をつなぐ主役となり、ポルトガルがボール保持を継続できない中でも、狭い局面をうまく攻略した。

    ゴンサロ・ラモス - 7/10

    ラモスは前半は全体的に存在感が薄かったが、最も重要な場面で持ち味を発揮した。ノルウェーが同点に追いついてからわずか3分後、ラモスは54分に得点を決め、ポルトガルに再びリードをもたらした。限られたサポートの中でゴールを生み出す力が、引き分けと勝利を分ける違いとなった。

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    控え選手＆監督

    ヴィティーニャ - 6/10

    ボール保持を改善するため、55分に投入された。試合終了まで流れを落ち着かせることに成功し、戦術的な組み替えの中でポルトガルが冷静さと主導権を維持する助けとなった。

    ラファエル・レオン - 6/10

    疲れの見えたノルウェー守備陣を突くため、55分に投入された。得点には絡めなかったものの、その存在によってノルウェーの両サイドバックを低い位置に押し込み、ポルトガルゴールにかかる圧力をいくらか和らげた。

    ルベン・ネヴェス - 6/10

    終盤にフレッシュな運動量をもたらし、パリーニャに代わって結果を締めくくった。

    ベルナルド・シウバ - 6/10

    時計を進めるための終盤の投入。アディショナルタイム（90+4分）にプロフェッショナルファウルでイエローカードを受けた。

    トリンカオ - 採点なし

    81分に出場したが、ボールに触れる機会は限られた。

    ジョルジェ・ジェズス - 7/10

    指揮官は効率性という点で適切な戦術を採った。ノルウェーに多くのチャンスを作られたことは懸念材料となるだろうが、決定力のあるカウンターアタックのスタイルを選んだ判断は奏功した。ハーランドの同点弾後、主導権を取り戻すために55分に行った交代策も完璧なタイミングだった。

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