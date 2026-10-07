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ポルトガル代表指揮官ジョルジェ・ジェズス、クリスティアーノ・ロナウドの発言を一蹴 ぶっきらぼうな反応で応じる
ジェズスは代表活動に集中している
ジェズスは、ロナウドから向けられた爆発的な非難に対し、簡潔かつ事務的な反応を示した。水曜朝、自宅を後にする際に報道陣の取材に応じたベテラン指揮官は、伝説的FWとの公の舌戦に深く踏み込むつもりはないと明確にした。両者の緊張関係は、ロナウドが現在の代表活動の途中でチームを離れるという前例のない行動に出たことで、沸点に達している。
5度のバロンドール受賞者が発表した詳細な声明について見解を問われると、ジェズスは手の内を明かさなかった。『その声明は読んだ。ここからは、毎日そうしているように、連盟に仕事をしに行き、チームと代表のことを考えるだけだ』と、ジェズスは『A Bola』が伝えた。
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ロナウド、合宿離脱について沈黙を破る
騒動の発端は、ロナウドがポルトガル代表の活動から離脱する決断について長文で説明したことだった。このメッセージの中で主将は、自身の離脱が重大な問題であると認め、リーダーという立場を踏まえれば厳しい処分を受けるべきだと認識していることも明かした。しかしその一方で、この場を利用してジェズスを直接批判し、現行の活動期間中に指揮官が2度にわたって約束を破ったと非難した。
ロナウドの主な不満は、ノルウェー戦にさかのぼる。この試合でロナウドは約30分間プレーすると伝えられていたものの、ウォーミングアップを行ったにもかかわらず出場機会がないまま終わったとされている。さらにこのFWは、その後に行われたデンマーク戦前の記者会見でも、ジェズスが事前に合意していた筋書きに従わなかったと主張した。主将によれば、指揮官はメディア対応の指針とするための文書を求めて内容も確認していたにもかかわらず、最終的にはそれを無視したという。
内部の摩擦と外部からの圧力
両者の確執はしばらく前からくすぶっていたと報じられており、選手側の側近やクラブ関係者の主要人物も関与しているという。ロナウドは、記者会見のガイドラインが、アル・ナスルのスポーツディレクターであるシマオ・コウチーニョと、選手個人のブランド戦略アドバイザーであるチアゴ・クラヴェイロを交えた会議で話し合われたと述べた。こうした詳細からは、指揮官とチーム最年長選手の間で信頼関係が完全に失われた、亀裂の入った関係性が浮かび上がる。声明には謝罪も含まれていたものの、不誠実さを巡る告発によって、ジェズスはポルトガルの世論とメディアから厳しい scrutiny にさらされている
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主将に科される可能性のある処分
ブラジル代表が連盟本部で準備を続けるなか、処分を科すかどうかという問題がチーム全体に重くのしかかっている。ロナウド本人も、自身の離脱はあらゆる処罰において加重要素として扱われるべきだと述べており、一部報道では、その行動により最長6カ月の出場停止処分を科される可能性があるとされている。ポルトガルサッカー連盟は、公の場でうそつきだと非難された監督を支えつつ、自国最高のアイコンをどう扱うかを決断しなければならない。
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