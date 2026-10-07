騒動の発端は、ロナウドがポルトガル代表の活動から離脱する決断について長文で説明したことだった。このメッセージの中で主将は、自身の離脱が重大な問題であると認め、リーダーという立場を踏まえれば厳しい処分を受けるべきだと認識していることも明かした。しかしその一方で、この場を利用してジェズスを直接批判し、現行の活動期間中に指揮官が2度にわたって約束を破ったと非難した。

ロナウドの主な不満は、ノルウェー戦にさかのぼる。この試合でロナウドは約30分間プレーすると伝えられていたものの、ウォーミングアップを行ったにもかかわらず出場機会がないまま終わったとされている。さらにこのFWは、その後に行われたデンマーク戦前の記者会見でも、ジェズスが事前に合意していた筋書きに従わなかったと主張した。主将によれば、指揮官はメディア対応の指針とするための文書を求めて内容も確認していたにもかかわらず、最終的にはそれを無視したという。