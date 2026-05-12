Getty
翻訳者：
ポルトガル代表元監督は、クリスティアーノ・ロナウドとの関係が悪化したと認め、「信念を曲げなかった」と語った。
ベントがロナウドとのぎくしゃくした関係について振り返る
- AFP
ベントは、なぜ自分の信念を曲げないのかを説明する。
元代表監督は、有名選手に対しても権威を維持し、自ら判断することが不可欠だと語った。ポルトガル代表監督時代を振り返り、ベント氏は任期終了時にはロナウドとの関係が変化していたと認めた。
「関係が当初と同じだったかと聞かれれば、そうではなかった」と彼は認めた。「関係を維持するために原則を捨てなければならないとしたら……それはできない。これは頑固さではなく信念の問題だ。監督には決断するために報酬が支払われている。他人に決断を委ねれば、報酬を支払ってくれている人々に対して不誠実になる」
ベントの哲学の核は、権威と階層にある。
元ポルトガル代表監督は、選手たちが采配に疑問を抱くことはあっても、チーム内には一線があるべきだと語った。現役時代、起用について監督と対立したことは一度もなかったという。
「選手として、なぜ起用されないのかと監督に尋ねたことは一度もない」とベントは付け加えた。「それでも、選手たちが私に質問したり、私が説明したりすることは妨げない。境界は必要だ。リーダーは明確なヒエラルキーを確立することを恐れてはならない。選手たちはロッカールームで誰が権限を持つのかを知っていなければならない。それが分からなくなった瞬間、チームは終わりに向かう」
- Getty Images Sport
ロナウド、サウジ・プロリーグ初制覇へ
ベント監督が10年以上前の出来事を振り返る一方で、ロナウドはアル・ナセルで現役生活を続けている。チームはサウジ・プロリーグで残り2試合となり、2位アル・ヒラルに5ポイント差をつけて首位。今シーズンの優勝はほぼ確定だ。シーズン後、ロナウドは2026年ワールドカップへ向けてポルトガル代表に集中する。 ポルトガル代表はコンゴ民主共和国、ウズベキスタン、コロンビアと同組（グループK）だ。