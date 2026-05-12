ポルトガル代表元監督は、クリスティアーノ・ロナウドとの関係が悪化したと認め、「信念を曲げなかった」と語った。

元代表監督は、有名選手に対しても権威を維持し、自ら判断することが不可欠だと語った。ポルトガル代表監督時代を振り返り、ベント氏は任期終了時にはロナウドとの関係が変化していたと認めた。

「関係が当初と同じだったかと聞かれれば、そうではなかった」と彼は認めた。「関係を維持するために原則を捨てなければならないとしたら……それはできない。これは頑固さではなく信念の問題だ。監督には決断するために報酬が支払われている。他人に決断を委ねれば、報酬を支払ってくれている人々に対して不誠実になる」