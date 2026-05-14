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ポルトガル代表のロベルト・マルティネス監督は、クリスティアーノ・ロナウドがアル・ナセルに移籍して以来、「レベルは落ちていない」と断言した。
リヤドでの偵察任務
マルティネス監督は5月12日、キング・サウード大学スタジアムで行われたアル・ナスル対アル・ヒラル戦（1－1）を観戦するためサウジアラビアを訪れた。52歳の監督は、この遠征でルーベン・ネヴェス、ジョアン・フェリックス、そして代表主将ロナウドのプレーを評価した。 41歳のロナウドは今季26得点3アシストを挙げ、アル・ナスルを首位に導いている。
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飢えに耐え抜いたことが称賛された
ドイツ通信社（DPA）の取材に、ポルトガル代表のマルティネス監督は、元マンチェスター・ユナイテッドのスター選手がいまだ代表に不可欠だと強調した。監督は「クリスティアーノには依然として強い勝利への意欲があり、サウジアラビア移籍後も衰えは全く見られない。彼は素晴らしいプレーでポルトガル代表での重要性を証明している」と語った。 これほどの成功を収めてもなお、彼の情熱は衰えていない。その飢えを持ち続けていることは、実に驚くべきことだ」
責任に関するお知らせ
マルティネス監督は、ロナウドの伝説的な地位を認めつつ、代表全員に求められる高い基準を満たす必要があると強調した。同監督は「実績だけでは代表入りを保証できない。チームの成功に貢献することが必要だ。彼はキャプテンとして並外れた才能を示してきたが、他の選手と同じ責任を負っている」と述べた。
- AFP
最終メンバー決定
5月19日（火）、マルティネス監督が2026年ワールドカップの26人代表メンバーを正式発表する。ロナウドが選出されれば、2006年デビュー以来6度目の本大会出場となる。ポルトガルは6月17日、ヒューストンでコンゴ民主共和国と初戦を戦い、北米予選に挑む。ウズベキスタンとコロンビアも属するグループKは、厳しい戦いが見込まれる。