ポルトガル代表のロベルト・マルティネス監督は、クリスティアーノ・ロナウドがアル・ナセルに移籍して以来、「レベルは落ちていない」と断言した。

マルティネス監督は、ロナウドの伝説的な地位を認めつつ、代表全員に求められる高い基準を満たす必要があると強調した。同監督は「実績だけでは代表入りを保証できない。チームの成功に貢献することが必要だ。彼はキャプテンとして並外れた才能を示してきたが、他の選手と同じ責任を負っている」と述べた。