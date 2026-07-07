ポルトガル代表のロベルト・マルティネス監督が退任。後任には、クリスティアーノ・ロナウドが支持するホルヘ・ジェズスが就任。

試合後、ポルトガル代表のマルティネス監督は「強豪と互角に戦えた。もう少し運があれば勝てた」と語った。





これが代表での最後の試合だ。ポルトガル国民に感謝し、この思い出を胸に刻む。 私たちは代表史上最高の成績を残し、ネーションズリーグでも優勝した。皆のプロフェッショナルな姿勢に感謝する。会長が新しい監督を選ぶのは当然だ。私が就任したとき、このワールドカップで優勝しなければならないと分かっていた。私の契約は今日で終わりだから、会長が別の道を選ぶのも当然だ」。