ポルトガルは2026年W杯で敗退し、初制覇はまたもお預けとなった。 ベスト16でスペインに0-1で敗れ、ミケル・メリノのゴールが決定的となった。ロナウドとマルティネス監督率いるチームの旅は悔いを残して幕を閉じた。CR7にとっては引退試合となる可能性があり、マルティネス監督にとっても最後となるかもしれない。
Getty Images Sport
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ポルトガル代表のロベルト・マルティネス監督が退任。後任には、クリスティアーノ・ロナウドが支持するホルヘ・ジェズスが就任。
試合後、ポルトガル代表のマルティネス監督は「強豪と互角に戦えた。もう少し運があれば勝てた」と語った。
これが代表での最後の試合だ。ポルトガル国民に感謝し、この思い出を胸に刻む。 私たちは代表史上最高の成績を残し、ネーションズリーグでも優勝した。皆のプロフェッショナルな姿勢に感謝する。会長が新しい監督を選ぶのは当然だ。私が就任したとき、このワールドカップで優勝しなければならないと分かっていた。私の契約は今日で終わりだから、会長が別の道を選ぶのも当然だ」。
スペイン人監督のマルティネスは、2023年1月からポルトガル代表を率いていた。後任には、71歳のホルヘ・ジェズスが就任すると『A Bola』紙が報じた。 71歳のポルトガル人監督はポルトガルサッカー連盟（FPF）のペドロ・プロエンサ会長に指名され、ユーロ2028とスペイン・モロッコとの共催予定である2030年W杯に向けて代表を率いる。 ベンチでの手腕に定評のあるホルヘ・ジェズスは、クリスティアーノ・ロナウドと共にサウジ・プロリーグ初優勝を果たした後、昨シーズン限りでアル・ナセルを退任した。ロナウドも、スペイン戦が代表最後の試合になると語っていたが、ジェズス監督の下なら考えを改め、代表復帰する可能性もある。
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