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Colombia v Portugal: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Simone Gervasio

翻訳者：

ポルトガル代表のロベルト・マルティネス監督が退任。後任には、クリスティアーノ・ロナウドが支持するホルヘ・ジェズスが就任。

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ポルトガル 対 スペイン
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ポルトガルは2026年W杯で敗退し、初制覇はまたもお預けとなった。 ベスト16でスペインに0-1で敗れ、ミケル・メリノのゴールが決定的となった。ロナウドとマルティネス監督率いるチームの旅は悔いを残して幕を閉じた。CR7にとっては引退試合となる可能性があり、マルティネス監督にとっても最後となるかもしれない。

  • 試合後、ポルトガル代表のマルティネス監督は「強豪と互角に戦えた。もう少しがあれば勝てた」と語った。


    これが代表での最後の試合だ。ポルトガル国民に感謝し、この思い出を胸に刻む。 私たちは代表史上最高の成績を残し、ネーションズリーグでも優勝した。皆のプロフェッショナルな姿勢に感謝する。会長が新しい監督を選ぶのは当然だ。私が就任したとき、このワールドカップで優勝しなければならないと分かっていた私の契約は今日で終わりだから、会長が別の道を選ぶのも当然だ」。

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  • スペイン人監督のマルティネスは、2023年1月からポルトガル代表を率いていた後任には、71歳のホルヘ・ジェズスが就任すると『A Bola』紙が報じた。 71歳のポルトガル人監督はポルトガルサッカー連盟（FPF）のペドロ・プロエンサ会長に指名され、ユーロ2028とスペイン・モロッコとの共催予定である2030年W杯に向けて代表を率いる。 ベンチでの手腕に定評のあるホルヘ・ジェズスは、クリスティアーノ・ロナウドと共にサウジ・プロリーグ初優勝を果たした後、昨シーズン限りでアル・ナセルを退任した。ロナウドも、スペイン戦が代表最後の試合になると語っていたが、ジェズス監督の下なら考えを改め、代表復帰する可能性もある。

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