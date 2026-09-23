ポルトガルは再びピッチに立つ準備を進めている。ジョルジェ・ジェズス新体制の初陣となる、ネーションズリーグのウェールズ戦を前に、記者会見で口を開いたのはポルトガルのスター、クリスティアーノ・ロナウドだった。引退するつもりがまったくないだけでなく、自らに2つの極めて重要な目標を課していることも明かした。
CR7は自身の将来について多くを語る一方で、今もなお多くの人が自分を引きずり下ろそうとしていることも強調した。だが彼は、はっきりとこう断言している。自分はこれからもあらゆる弾丸をかわし続けると。
ポルトガルは再びピッチに立つ準備を進めている。ジョルジェ・ジェズス新体制の初陣となる、ネーションズリーグのウェールズ戦を前に、記者会見で口を開いたのはポルトガルのスター、クリスティアーノ・ロナウドだった。引退するつもりがまったくないだけでなく、自らに2つの極めて重要な目標を課していることも明かした。
CR7は自身の将来について多くを語る一方で、今もなお多くの人が自分を引きずり下ろそうとしていることも強調した。だが彼は、はっきりとこう断言している。自分はこれからもあらゆる弾丸をかわし続けると。
「いつでも100％正直でいられるわけではない。 時には政治的に正しい発言をしなければならない。 何年も前から私を“殺そう”としているチャンネルもあるが、彼らに可能性はまったくない。ショットガンを使ってもだ。それでも私は弾をかわす。 私はこういうことには慣れている。この仕事を20年やってきたからだ。自分が何者かは分かっているし、なぜ子どもたちが私を手本として見るのかも分かっている。批判する人間はこれからも常にいるだろう」
「ドラガンでは歓迎されているし、このライバル関係を考えればそれも理解できる。ダ・ルスではそうではないが、読んでいる限り、どうやらもうそこでプレーすることはできなくなりそうだ。いずれにしても、半ダースほどの人たちに自分が好かれていなくても、それで影響を受けることはない。ポルトガルの人々からの愛情は感じている。
今は現在のことだけを考えている……。今すぐ自分に去ってほしいと思っている人が多いのは分かっているが、自分のモチベーションは、これからも自分のプレーを見続けたいと思ってくれる人たちから来ている」
「自分の将来についてはいつも考えているが、ここにいるということは、これからも続けるということだ。会長と監督と話をした。彼らは私を頼りにしてくれているし、ゴールだけでなくピッチ外でも、まだ多くをもたらせると分かっている。
これが私の最後の1年になる可能性は十分にあるが、そうなら然るべき時に発表する」
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「1000ゴールには到達する。やり遂げるつもりだけど、それに取りつかれるつもりはない。そうでなければ、物事は決して自分たちが望むようには進まないからね。毎日を楽しみたい。これからの4試合すべてで90分フル出場することはないと確信している。
僕の目標は2つある。1000ゴールに到達することと、ネーションズリーグで優勝することだ。 新しい時代だ」