「ドラガンでは歓迎されているし、このライバル関係を考えればそれも理解できる。ダ・ルスではそうではないが、読んでいる限り、どうやらもうそこでプレーすることはできなくなりそうだ。いずれにしても、半ダースほどの人たちに自分が好かれていなくても、それで影響を受けることはない。ポルトガルの人々からの愛情は感じている。

今は現在のことだけを考えている……。今すぐ自分に去ってほしいと思っている人が多いのは分かっているが、自分のモチベーションは、これからも自分のプレーを見続けたいと思ってくれる人たちから来ている」