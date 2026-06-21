グループステージ第2戦のウズベキスタン戦を控えたポルトガル代表。コンセイサオはチーム内での伝説的キャプテンについて説明した。

「クリスティアーノは得点を挙げる点では右に出る者がない。だが彼にボールを預ける義務はない。マークされていない最適な選手にパスを出すだけ。彼も他の選手同様、チームを助けるためにここにいる」と語った。