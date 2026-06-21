Getty Images
翻訳者：
ポルトガル代表にとって、クリスティアーノ・ロナウドは「ただの1選手」だ。フランシスコ・コンセイソン監督は、2026年W杯で選手たちがCR7にパスする義務はないと強調した。
「彼は助けるためにここにいる」
グループステージ第2戦のウズベキスタン戦を控えたポルトガル代表。コンセイサオはチーム内での伝説的キャプテンについて説明した。
「クリスティアーノは得点を挙げる点では右に出る者がない。だが彼にボールを預ける義務はない。マークされていない最適な選手にパスを出すだけ。彼も他の選手同様、チームを助けるためにここにいる」と語った。
- AFP
組織全体の改善を求める
このウイング選手は、コンゴ民主共和国との引き分け後、チームメイトに努力を促し、ロナウドを称賛した。「彼は模範だ。キャリアはもちろん、毎日見せる勝利への渇望と、最後の練習かのように取り組む意欲がすごい。彼が多くの成果を挙げてもなお意欲を持ち続けているように、我々もそれ以上に頑張らねばならない。 彼はチームを助けるためにここにいる一人に過ぎず、チームが機能するには全員の力が必要だ」とコンセイサオは続けた。厳しい状況を認めつつ、彼は「答えを出す前に、自分たちが反応できることを示さなければならない。この状況を一日も早く乗り越えたい」と早期改善の重要性を強調した。
コンゴ民主共和国との闘い
水曜日のコンゴ民主共和国戦は1-1の引き分けに終わり、チームは悔しい思いをした。ロナウドのボールタッチは90分でわずか25回だった。この少ない関与が批判を招き、パリ・サンジェルマンのMFジョアン・ネヴェスが試合後に率直なコメントを残した。21歳の彼は次のように語っている。 「クリスティアーノが私たちや代表、サッカー界のために何をしてくれたかは知っている。だが今は、彼も私たちも、彼が特別ではないと理解している。彼はチームを助けるための1人の選手で、他と何ら変わらない。私たちと同じで、チームに貢献するためにここにいるのだ。」
- Getty Images Sport
ポルトガルの今後はどうなる？
ポルトガルは雑音を遮断し、チーム一丸となって迫るウズベキスタン戦に集中しなければならない。コンゴ民主共和国戦の悔しさを払拭し、トーナメント進出へ進むためには、説得力のあるパフォーマンスが不可欠だ。ロベルト・マルティネス監督率いるチームは、6月28日のグループリーグ最終戦でコロンビアと対戦する。