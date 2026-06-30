48歳の監督を選手たちが慰める練習場には、深い絆が漂っていた。マルティネス監督が静かに見守る中、ロナウドは元代表の仲間と抱擁を交わした。

この厳粛な団結の瞬間を受け、ポルトガルサッカー連盟はユーロ2016優勝者を支える公式メッセージを発表。「私たちはあなたと共にいます。力を落とさないで、リカルド・カルヴァリョ。

「ポルトガルサッカー連盟は、代表チームのアシスタントコーチであるリカルド・カルヴァリョ氏の父、マヌエル・リベイロ・デ・カルヴァリョ氏が69歳で逝去されたことに、心より哀悼の意を表します。」