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ポルトガル代表がアシスタントコーチの父親の死去を発表し、クリスティアーノ・ロナウドはリカルド・カルヴァリョと抱擁を交わした。
セレサオの合宿に悲劇が襲う
ポルトガルサッカー連盟は、ワールドカップ決勝トーナメント1回戦のクロアチア戦を目前に控えた中、マヌエル・リベイロ氏（69歳）の逝去を発表した。ロベルト・マルティネス監督率いるチームはフロリダでの練習を中断し、練習場で黙とうを捧げた。選手たちは腕を組み、頭を下げて伝説的な元ディフェンダーを偲んだ。その後、リベイロ氏は北米の合宿地を離れ、悲しみに暮れる家族のもとへ帰った。
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チームが監督を支持して団結する
48歳の監督を選手たちが慰める練習場には、深い絆が漂っていた。マルティネス監督が静かに見守る中、ロナウドは元代表の仲間と抱擁を交わした。
この厳粛な団結の瞬間を受け、ポルトガルサッカー連盟はユーロ2016優勝者を支える公式メッセージを発表。「私たちはあなたと共にいます。力を落とさないで、リカルド・カルヴァリョ。
「ポルトガルサッカー連盟は、代表チームのアシスタントコーチであるリカルド・カルヴァリョ氏の父、マヌエル・リベイロ・デ・カルヴァリョ氏が69歳で逝去されたことに、心より哀悼の意を表します。」
カルヴァリョが重要な役職を離れる
カルヴァリョは89試合に出場した現役時代とマルセイユでのコーチ経験を経て、2023年からマルティネス監督の下でコーチングスタッフの中核を務める。彼の戦術指導は、ワールドカップグループリーグで5ポイントを取り2位となったポルトガル代表の守備安定に寄与した。ノックアウトステージに進んでも、この象徴的なセンターバックが大西洋を越えて帰国するかどうかは依然不明だ。
- AFP
手強いノックアウト戦が迫っている
ポルトガルは木曜日、トロントでのベスト32試合で粘り強いクロアチア代表と対戦する。マルティネス監督率いるチームは8試合無敗で、直近ではコロンビアと0-0で引き分けた。だが、今大会全試合で得点を挙げているクロアチアの攻撃を止めるのは、精神的にも肉体的にも大きな試練だ。