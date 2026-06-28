マルティネス監督はロナウドを休ませる案を却下し、彼の体力面をメッシやハーランドと比べるのは「子供じみている」と語った。ロナウドはコロンビアとの0－0の引き分けでフル出場し、ポルトガルはグループKを2位で通過した。

41歳のロナウドは、他の国々がノックアウトステージを控え主力を休ませる中、グループステージ3試合合計270分すべてに出場した。ノルウェーがハーランドを、アルゼンチンがメッシを休ませたが、マルティネス監督は「ロナウドは精神的にも肉体的にも問題ない」と強調した。