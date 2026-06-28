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ポルトガルは、クリスティアーノ・ロナウド、リオネル・メッシ、アーリング・ハーランドを比べる「子供じみた」議論を避けている。ロベルト・マルティネス監督は、41歳のベテランが休息を必要としない理由を説明した。
マルティネス、ロナウドの過密スケジュールを擁護
マルティネス監督はロナウドを休ませる案を却下し、彼の体力面をメッシやハーランドと比べるのは「子供じみている」と語った。ロナウドはコロンビアとの0－0の引き分けでフル出場し、ポルトガルはグループKを2位で通過した。
41歳のロナウドは、他の国々がノックアウトステージを控え主力を休ませる中、グループステージ3試合合計270分すべてに出場した。ノルウェーがハーランドを、アルゼンチンがメッシを休ませたが、マルティネス監督は「ロナウドは精神的にも肉体的にも問題ない」と強調した。
- AFP
メッシやハーランドとは比べものにならない
マイアミ・ガーデンズで取材に応じたマルティネス監督は、ロナウドがローテーションから外れている理由を問われ、「他チームの選手と比べるのは子供じみた行為だ」と即座に否定した。スペイン人監督は「クリスティアーノは適切なタイミングで適切な場所にいる。重要なのは精神的な強さとポジションの厳守、そして攻撃でスペースを作る意識だ」と強調した。
また、選手起用は外部評価ではなくデータに基づくとし、「クリスティアーノが90分間プレーすること自体は問題ないが、次の試合では交代が必要になるかもしれない。他の選手と同じだ。我々はフィールドプレーヤー21人を起用し、出場時間を均等に分けている」と大会を通じたチーム運営戦略を強調した。
セレサオのデータ活用型意思決定
ポルトガルはコロンビアとの膠着状態の中でいくつかの戦術交代を行ったが、ピッチ上で不変だったのはロナウドだけだった。マルティネス監督は、フィジカル的に過酷なポジションでは頻繁なローテーションが必要だと説明した。「ジョアン・ネヴェスとルーベン・ネヴェスを45分ずつ起用し、ダロットとカンセロにも同じ措置をとった。ポジションによって求められるものが異なるからだ」と語った。
先発とベンチを誰にするかは、コーチ陣にとってほぼ科学だ。マルティネス監督は内部指標の重要性を強調した。「万全でない選手もいるが、収集したデータが判断の鍵だ」。ロナウドはコロンビア戦で得点を挙げられなかったが、監督は彼のコンディションに自信を示している。
- AFP
ポルトガルに決勝トーナメントが待ち受ける
コロンビアとの引き分けにより、ポルトガルは木曜にトロントで行われるベスト32のクロアチア戦へ準備が必要だ。グループ首位を逃したことで、次のラウンドではユーロ2024優勝国スペインと当たる可能性も。だがマルティネス監督は、大会の佳境に差し掛かる中、チームの当面の進化に集中している。
マルティネス監督は「今は調整し、改善し、ボールを支配して試合を自分たちの流れに導く時だ」と語った。「これはワールドカップの一部であり、戦術の一部でもある。最高のレベルに到達するにはこの3試合が必要だった。非常に貴重な試合だった。我々は8試合を戦い抜きたいと考えており、大会は新たな局面を迎えている。」