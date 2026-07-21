ポルトガルは、クリスティアーノ・ロナウドが引退すれば「悲劇」が訪れるとの警告を受けた。

サ氏は、ロナウドの影響力はピッチを超え、彼の退団はポルトガルサッカーに大きな課題をもたらすと指摘。ロナウドが20年以上にわたりポルトガルサッカー連盟（FPF）の有利な商業契約を支えてきたとし、同連盟に「ロナウド後」の新たなストーリー準備を促した。

「厳しい言い方かもしれないが、ブランドとしてロナウドはポルトガル代表や他の選手たちを合わせた以上に巨大だ」とルサ通信に語った。

スポーツではなくブランドとして見れば、彼が去るのは悲劇だ。人々は失われるメディア価値をまだ理解していない。私たちは高速エスカレーターから転げ落ちるような事態になるだろう。

20年以上にわたり、彼は数多くの契約と巨額の収益をもたらしてきた。FPFは一人に依存せず、新しいストーリーを準備すべきだ。ロナウド以外にも優れた選手がいるが、連盟は新たな戦略を模索すべきだ」