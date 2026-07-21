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ポルトガルは、クリスティアーノ・ロナウドが引退すれば「悲劇」が訪れるとの警告を受けた。
ポルトガルはロナウド後の時代を迎える
ロナウドが代表を引退すれば、ポルトガルは大きな商業的損失を被る恐れがある。 ポルトガル・マーケティング管理協会（IPAM）のダニエル・サ事務局長は、代表チームのブランドが41歳のFWに深く結びついていると指摘。同選手は2026年W杯が6度目かつ最後となることを表明したが、代表での今後については明言を避けている。サ事務局長は、長年にわたり主将を務めてきた彼がいない場合、代表はメディア露出と収入の大幅減リスクがあると警告した。
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マーケティングの専門家が厳しい警告を発した
サ氏は、ロナウドの影響力はピッチを超え、彼の退団はポルトガルサッカーに大きな課題をもたらすと指摘。ロナウドが20年以上にわたりポルトガルサッカー連盟（FPF）の有利な商業契約を支えてきたとし、同連盟に「ロナウド後」の新たなストーリー準備を促した。
「厳しい言い方かもしれないが、ブランドとしてロナウドはポルトガル代表や他の選手たちを合わせた以上に巨大だ」とルサ通信に語った。
スポーツではなくブランドとして見れば、彼が去るのは悲劇だ。人々は失われるメディア価値をまだ理解していない。私たちは高速エスカレーターから転げ落ちるような事態になるだろう。
20年以上にわたり、彼は数多くの契約と巨額の収益をもたらしてきた。FPFは一人に依存せず、新しいストーリーを準備すべきだ。ロナウド以外にも優れた選手がいるが、連盟は新たな戦略を模索すべきだ」
サッカーでの成功を超えて
サ氏によると、ロナウドのサッカー選手としてのキャリアは、彼を世界有数のスポーツブランドにする要素のわずか一部に過ぎない。同氏は、アル・ナスル所属のストライカーであるロナウドのグローバルなソーシャルメディア影響力、スポンサー契約、ビジネス投資を挙げ、現役引退後も彼のパーソナルブランドは成長し続けると主張した。
「選手としてのロナウドだけでなく、世界屈指のインフルエンサーとして最多フォロワー数を誇るロナウド、複数のグローバルブランドとスポンサー契約を結ぶロナウド、多岐にわたる業界に投資するロナウドがいる。現役を引退した後も、このブランドは成長し続ける」とサ氏は説明した。
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将来に向けた計画
ポルトガルは優勝したスペインに0-1で敗れ、2026年ワールドカップベスト16で敗退した。ロナウドの代表での将来が不透明な今、FPFは代表チームのアイデンティティを強化すべきだ。
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