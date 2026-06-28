コロンビアが試合を支配し、決定機を次々と作り出す。前半2分、コルドバがまずゴールを脅かし、17分にも同選手がチャンスを作るが、GKディオゴ・コスタが好セーブで阻んだ。アリアス、プエルタ、ハメス・ロドリゲスも加わり、南米勢が攻勢を強めた。

後半も流れは変わらず、リオスとアリアスのシュートで再び先制のチャンスを掴むが、ここでも決定的なセーブを見せたディオゴ・コスタがMVPだった。終盤にはレアオがゴールを脅かしたが、もし決まっていればコロンビアにとっては痛手となる場面だった。92分には、ダビンソン・サンチェスの決勝ゴールがオフサイドで取り消された。



