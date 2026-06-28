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FBL-WC-2026-MATCH71-COL-PORAFP

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ポルトガルはコロンビア戦を0-0で引き分け、グループ首位はカフェテロスが獲得。ラウンド16ではロナウド対モドリッチの対決が実現する。

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グループKのビッグマッチは引き分け。クリスティアーノ・ロナウドは無得点。

グループKの首位決定戦は引き分けに終わり、コロンビアが首位を守った。ポルトガルは南米代表を逆転するため勝利が必要だったが、コンゴ民主共和国との引き分けで届かなかった。

ポルトガル代表は2位で突破し、クロアチアと対戦コロンビアはガーナと戦う

  • 試合

    コロンビアが試合を支配し、決定機を次々と作り出す。前半2分、コルドバがまずゴールを脅かし17分にも選手がチャンスを作るが、GKディオゴ・コスタが好セーブで阻んだアリアス、プエルタ、ハメス・ロドリゲスも加わり、南米勢が攻勢を強めた。

    後半も流れは変わらず、リオスとアリアスのシュートで再び先制のチャンスを掴むが、ここでも決定的なセーブを見せたディオゴ・コスタがMVPだった。終盤にはレアオがゴールを脅かしたが、もし決まっていればコロンビアにとっては痛手となる場面だった。92分には、ダビンソン・サンチェスの決勝ゴールがオフサイドで取り消された


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  • 試合記録

    コロンビア（4-2-3-1） バルガス；S・アリアス（87分 ムニョス）、サンチェス、ルクミ、マチャド；レルマ（60分 リオス）、プエルタ；J・アリアス（76分 カスタニョ）、ハメス・ロドリゲス（76分 キンテロ）、ルイス・ディアス；コルドバ（60分 スアレス）。監督：ネストール・ロレンソ

    ポルトガル (4-2-3-1) ディオゴ・コスタ；カンセロ（46分 ダロット）、ルーベン・ディアス、レナート・ヴェイガ、ヌノ・メンデス（92分 マテウス・ヌネス）；ヴィティーニャ（70分 サム・コスタ）、ルーベン・ネヴェス（46分 ジョアン・ネヴェス）； ペドロ・ネト、ブルーノ・フェルナンデス、ジョアン・フェリックス（70分 レアオ）；クリスティアーノ・ロナウド。監督：ロベルト・マルティネス

    主審：アリレザ・ファガニ

    警告：プエルタ（C）

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