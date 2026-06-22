ワールドカップ初戦で、ロナウドは枠内シュート0本に終わり、見出しを独占するも内容は不本意だった。
最前線で孤立したポルトガル歴代最多得点王は、下馬評の低かったアフリカの国を相手にほとんどチャンスを作れなかった。優勝候補に挙げられていたマルティネス監督率いるチームは惨憺たる引き分けに終わり、ロナウドを90分間起用した采配も批判を浴びた。
オープンプレーでの大会得点は約5年なく、火曜に初出場ウズベキスタンと戦う際も結果を出せなければ、マルティネス監督は擁護の理由を説明せざるを得ない。
ワールドカップ初戦で、ロナウドは枠内シュート0本に終わり、見出しを独占するも内容は不本意だった。
最前線で孤立したポルトガル歴代最多得点王は、下馬評の低かったアフリカの国を相手にほとんどチャンスを作れなかった。優勝候補に挙げられていたマルティネス監督率いるチームは惨憺たる引き分けに終わり、ロナウドを90分間起用した采配も批判を浴びた。
オープンプレーでの大会得点は約5年なく、火曜に初出場ウズベキスタンと戦う際も結果を出せなければ、マルティネス監督は擁護の理由を説明せざるを得ない。
初戦でリオネル・メッシ、キリアン・ムバッペ、アーリング・ハーランド、ハリー・ケインがそれぞれ2得点以上を挙げた一方、ロナウドにとっては忘れたい一日となった。
41歳のロナウドはコンゴ民主共和国戦で90分間プレーしたが、3本のシュートはいずれも枠を外れた。
前半終了間際にヨアン・ウィッサのヘディングでDRコンゴが同点とし、後半はロナウドが9回しかボールに触れず、ポルトガルは勝ち越せなかった。この結果、マルティネス監督の采配遅れに厳しい批判が寄せられている。
試合後、マルティネス監督はロナウドが活躍できなかったにもかかわらず、試合終了まで彼をピッチに残した判断を再び擁護した。
「ゴールが必要な試合で世界最高の得点王をベンチに下げるのは理にかなっていない」と語り、現時点で慌てる必要はないと強調した。 「ワールドカップではこうしたことが起こる。2022年、アルゼンチンはサウジアラビアに敗れても優勝した。2010年、スペインもスイスに負けてから優勝した。優勝チームでも完璧ではない。それも過程だ。
「先制後、感情がプレーに悪影響を与えた。リスクを冒さず、スペースも最終ラインも狙わなくなった。戦術や技術より感情の問題だ。W杯ではこうしたことが起こる。分析し、2戦目で改善する」
マルティネス監督はこれを単なる一時の問題と装うかもしれない。だがポルトガルにとってこれは繰り返し起こる課題であり、衰えつつあるチームの象徴を巡る議論は、本来ワールドカップ優勝を争うべき国にとって大きな負担となっている。
ロナウドは予選で5試合5得点を挙げ、昨年のネーションズリーグ優勝にも貢献したが、主要大会では10試合連続無得点だ。 直近の得点は2022年W杯ガーナ戦のPKで、オープンプレーでは2021年ユーロのフランス戦以来、約5年無得点だ。
サウジアラビアやアルメニア、ハンガリーなど格下相手には得点を量産しても、最高峰の舞台で存在感を示したのはもう遠い過去だ。
マルティネス監督がロナウドを起用し続ける理由の一つは、ポルトガル代表に安定したセンターフォワードが少ないからだ。代表には純粋なストライカーがロナウドのほかに1人しかいない。
とはいえ、先発変更は当分なさそうである。しかし、CR7と同じアル・ナスールに所属するジョアン・フェリックスは、今大会でロナウドに次ぐ好調なアタッカーだ。彼はサウジアラビアでロナウドの背後、セカンドストライカーとしてリーグ20得点を含む45ゴールに絡み、出場機会を求めているはずだ。
41歳のロナウドが下位リーグでプレーしても起用するならば、若いフェリックスにチャンスを与えるのも当然だ。それなのに、彼がコンゴ戦（引き分け）でベンチに留まった理由は不明である。
ヒューストンでのポルトガル代表初戦では、ゴンサロ・ラモスは83分までベンチに留まった。マルティネス監督はまずウインガーのフランシスコ・コンセイソンとラファエル・レオを起用。ラモスを投入しても、ロナウドはピッチに残った。
ベンフィカで得点を量産した2022年W杯スイス戦（ベスト16）では、サントス前監督がロナウドに代わりラモスを先発起用。彼はハットトリックと1アシストで6-1の勝利に貢献し、後継者の座を確固たるものにした。
だがポルトガルが準々決勝で敗退し、サントスがマルティネスに交代して以降、ラモスは出場機会を待たされている。新監督はすぐにロナウドに依存し、その方針を擁護し続けている。
その影響もあり、ラモスはクラブ・代表ともに期待されたほどの成果を残せていない。2022年大会後に代表で6得点を挙げたのみであり、2023年に加入したPSGでも先発機会は少ない。
マルティネス監督がロナウドをスタメン起用し続けたことを非難するのは難しい。40歳を過ぎてサウジ・プロリーグでプレーしても、アル・ナセルで30得点を挙げたことは、彼がまだやれることを示している。体のケアへの姿勢も尊敬されるべきだ。
それでもマルティネス監督にとって重要なのは「いつ行動するか」だ。たとえそれが敬愛するキャプテンを不快にしてもである。味方のサイド供給や中央の創造性不足でロナウドの良さが生かされなかったとはいえ、チームがゴールを必要としたコンゴ民主共和国戦の後半、彼はほとんど存在感を示せなかった。
PKであっても決定機を演出できる力は残っているかもしれないが、90分間起用する意義は薄れている。フェリックスやラモスのような選手がベンチから出て試合を決める場面こそ、彼らの価値が光る。
ロナウドが初出場のウズベキスタン戦で得点を挙げて不調を払拭できなければ、騒動はさらに大きくなるだろう。