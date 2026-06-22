ワールドカップ初戦で、ロナウドは枠内シュート0本に終わり、見出しを独占するも内容は不本意だった。

最前線で孤立したポルトガル歴代最多得点王は、下馬評の低かったアフリカの国を相手にほとんどチャンスを作れなかった。優勝候補に挙げられていたマルティネス監督率いるチームは惨憺たる引き分けに終わり、ロナウドを90分間起用した采配も批判を浴びた。

オープンプレーでの大会得点は約5年なく、火曜に初出場ウズベキスタンと戦う際も結果を出せなければ、マルティネス監督は擁護の理由を説明せざるを得ない。