ポルトガルはクリスティアーノ・ロナウドをベンチに下げる必要はない。しかし、ロベルト・マルティネス監督は、彼をいつ休ませるかを判断できなければ、ワールドカップでまた失敗するかもしれない。

ワールドカップ初戦で、ロナウドは枠内シュートゼロに終わり、批判の的となった。
最前線で孤立したポルトガル歴代最多得点王は、下馬評の低かったアフリカのチーム相手にほとんどチャンスを作れなかった。優勝候補に挙げられながら引き分けたマルティネス監督は、ロナウドを90分間起用した采配を批判された。
オープンプレーでの大会得点は約5年なく、火曜に初出場ウズベキスタン戦でも結果を出せなければ、マルティネス監督は頑な起用を問われるだろう。
ワールドカップ初戦で、ロナウドは枠内シュートゼロに終わり、批判の的となった。
最前線で孤立したポルトガル歴代最多得点王は、下馬評の低かったアフリカのチーム相手にほとんどチャンスを作れなかった。優勝候補に挙げられながら引き分けたマルティネス監督は、ロナウドを90分間起用した采配を批判された。
オープンプレーでの大会得点は約5年なく、火曜に初出場ウズベキスタン戦でも結果を出せなければ、マルティネス監督は頑な起用を問われるだろう。
初戦でリオネル・メッシ、キリアン・ムバッペ、アーリング・ハーランド、ハリー・ケインがそれぞれ2得点以上を挙げる中、ロナウドにとっては忘れたい一日となった。
41歳のロナウドはコンゴ民主共和国戦で90分間プレーしたが、3本のシュートはいずれも枠を外れた。
前半終了間際にヨアン・ウィッサのヘディングでDRコンゴが同点とし、後半はロナウドが9回しかボールに触れず、ポルトガルは勝ち越せなかった。この結果、マルティネスの采配遅れに厳しい批判が寄せられている。
試合後、マルティネス監督はロナウドが活躍できなかったにもかかわらず、試合終了までピッチに残した判断を擁護した。
「ゴールが必要な試合で世界最高の得点王をベンチに下げるのは理にかなっていない」と語り、現時点で慌てる必要はないと強調した。 「ワールドカップではこうしたことが起こる。2022年、アルゼンチンはサウジアラビアに敗れても優勝した。2010年、スペインもスイスに負けてから優勝した。優勝チームでも完璧ではない。それも過程だ。
「先制後、感情がプレーに悪影響を与えた。リスクを冒さず、スペースも最終ラインも狙わなくなった。戦術や技術より感情の問題だ。W杯ではよくあること。分析し、2戦目で改善する」
マルティネス監督はこれを単なる一時の問題と装うかもしれない。しかしポルトガルでは、衰える象徴を巡る議論が再三繰り返され、本来ワールドカップ優勝を争うべきチームにとって大きな負担になっている。
ロナウドは予選で5試合5得点を挙げ、昨年のネーションズリーグ優勝にも貢献したが、主要大会では10試合連続無得点だ。 直近の得点は2022年W杯ガーナ戦のPK。本大会でのオープンプレーでの得点は2021年ユーロのフランス戦以来、ほぼ5年ぶりだった。
サウジアラビアやアルメニア、ハンガリーなど、プレッシャーが少ない相手には多く得点を挙げてきたが、最高峰の舞台で存在感を示したのはもうずいぶん前のことだ。
マルティネス監督がロナウドを起用し続ける理由の一つは、ポルトガル代表に安定したセンターフォワードが少ないからだ。代表には純粋なストライカーがロナウドのほかに1人しかいない。
先発変更は当面なさそうだが、同じアル・ナスールでプレーするジョアン・フェリックスは、今大会でロナウドに次ぐ好調なアタッカーだ。彼はサウジアラビアで45ゴール（リーグ20ゴール）を挙げ、セカンドストライカーとしてロナウドの背後でチャンスを創出した。その実績を考慮すれば、彼にも出場機会が与えられるべきだろう。
41歳のロナウドが下位リーグでプレーしても起用するならば、若いフェリックスにチャンスを与えるのも当然だ。それなのに、チェルシー時代を含め、彼がコンゴ戦（引き分け）をベンチで全編見守った理由は説明しづらい。
ヒューストンでのポルトガル代表初戦では、ゴンサロ・ラモスは83分までベンチにいました。マルティネス監督はまずウインガーのフランシスコ・コンセイソンとラファエル・レオを起用。ラモスを投入しても、ロナウドはピッチに残りました。
ベンフィカで得点を量産した2022年W杯スイス戦（ベスト16）では、サントス前監督がロナウドに代わりラモスを先発起用。彼はハットトリックと1アシストで6-1の勝利に貢献し、後継者の座を確固たるものにした。
だがポルトガルが準々決勝で敗退し、サントスがマルティネスに交代して以降は出場機会が激減。新監督はすぐにロナウドに依存し、その方針を擁護し続けた。
その影響もあり、ラモスはPSG移籍後、クラブでも代表でも期待通りの結果を残せていない。2022年大会後に代表6得点にとどまり、PSGでも先発機会は少ない。
マルティネス監督がロナウドをスタメン起用し続けたことを非難するのは難しい。40歳を過ぎてサウジ・プロリーグでプレーしても、アル・ナセルで30得点を挙げたことは、彼がまだやれることを示している。体のケアへの姿勢も尊敬されるべきだ。
とはいえ、マルティネス監督にとって重要なのは「いつ行動するか」だ。たとえそれが敬愛するキャプテンを不快にしてもである。味方のサイド供給や中央の創造性不足でロナウドの長所が活かしきれなかったとはいえ、下馬評の低いコンゴ民主共和国戦の後半、チームがゴールを必要とした場面で彼はほとんど存在感を示せなかった。
PKであっても決定機を演出する力は残っているかもしれないが、90分間起用する意義は薄い。フェリックスやラモスのような選手がベンチから出て試合を決める場面こそ、彼らの価値が光る。
ロナウドが初出場のウズベキスタン戦で得点を挙げて不調を払拭できなければ、騒動はさらに大きくなるだろう。