ポルトガルはクリスティアーノ・ロナウドをベンチに下げる必要はない。しかし、ロベルト・マルティネス監督は、彼をいつ休ませるかを判断できなければ、ワールドカップでまた失敗するかもしれない。

ワールドカップ初戦で、ロナウドは枠内シュートゼロに終わり、批判の的となった。

最前線で孤立したポルトガル歴代最多得点王は、下馬評の低かったアフリカのチーム相手にほとんどチャンスを作れなかった。優勝候補に挙げられながら引き分けたマルティネス監督は、ロナウドを90分間起用した采配を批判された。

オープンプレーでの大会得点は約5年なく、火曜に初出場ウズベキスタン戦でも結果を出せなければ、マルティネス監督は頑な起用を問われるだろう。