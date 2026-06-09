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ポルトガルの「史上最高の選手」クリスティアーノ・ロナウドがワールドカップで最後の舞を披露する準備を進める中、同胞が「主要大会」での活躍を予測。
ロナウドの代表での将来を予測する
2026年ワールドカップ（米国・カナダ・メキシコ開催）が迫る中、クリスティアーノ・ロナウドへの注目は高い。アル・ナスルのスターは新たな記録更新が期待され、元ポルトガル代表ベトは「今回の大会が彼の最後のワールドカップでも、代表引退にはならないだろう。彼は自己管理が徹底している」と語る。
スポルティングCPで若き日のロナウドとロッカールームを共にしたベトは、ルサ通信にこう語った。「W杯は彼にとって最後になるだろうが、主要大会最後かどうかは分からない。彼は体調管理を怠らず、プロとして非常に集中している」
さらに「期待はいつも前向きだ。彼は違いを作り出す。ペナルティエリアではまだ大きな影響力があり、ポルトガルを助けることができる。とはいえ、一人では勝てない。ロナウドだけでなく、チーム全体が機能しなければならない」と語った。
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セレソンへの期待が高まっている
ポルトガルは史上屈指のタレントを揃え、ベトは同国を優勝候補の筆頭に挙げる。W杯では1966年の3位が最高成績だが、ロベルト・マルティネス監督率いるチームに初の優勝を期待する声が高まっている。
「期待は極めて高い。ポルトガルには優れた選手が多く、選択肢も豊富で、団結力も高い。この絶好機を活かすだろう」と元ディフェンダーは語った。
「ポルトガルに加え、スペイン、フランス、アルゼンチン、そして要注意のドイツとイングランドがいる。これらが私の注目チームだ。もちろん、こうした大会では常に番狂わせが起こり得ることは承知しているが」
チームの中心
ロナウドが依然としてチームの顔である一方、ベトは大会の成否はピークのパフォーマンスを発揮する主力選手たちにかかっているとする。コンゴ民主共和国、ウズベキスタン、コロンビアがひしめくグループを突破するには、5度のバロンドール受賞者であるロナウドだけでなく、他のリーダーも力を発揮しなければならないと、元スポルティングの選手は語る。
「ディオゴ・コスタは好パフォーマンスを示し、守備ではルーベン・ディアス、中盤ではブルーノ・フェルナンデス、ヴィティーニャ、若手のジョアン・ネヴェス、前線ではクリスティアーノが鍵を握る」とベトは語る。「周囲のベテランもチャンスを活かし、限界を超えなければならない。ポルトガルにとって、これは『克服』の大会だ」
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グループKの難関を乗り越える
6月17日、ヒューストンで旅が始まる。ポルトガルはグループK初戦でコンゴ民主共和国と対戦する。ロベルト・マルティネス監督は契約満了が迫るが、ウズベキスタンやコロンビアと同居する難グループを突破しなければならない。監督の去就に関係なく、目標は2026年だ。
「今はこの大会に集中すべきだ」とベトは語り、マルティネスの指導力を擁護した。「監督は常に疑問を持たれるが、彼は経験豊富だ。W杯は初めてではない。チームをまとめ、集中して臨むだろう。私は彼を信じている」