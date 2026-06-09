2026年ワールドカップ（米国・カナダ・メキシコ開催）が迫る中、クリスティアーノ・ロナウドへの注目は高い。アル・ナスルのスターは新たな記録更新が期待され、元ポルトガル代表ベトは「今回の大会が彼の最後のワールドカップでも、代表引退にはならないだろう。彼は自己管理が徹底している」と語る。

スポルティングCPで若き日のロナウドとロッカールームを共にしたベトは、ルサ通信にこう語った。「W杯は彼にとって最後になるだろうが、主要大会最後かどうかは分からない。彼は体調管理を怠らず、プロとして非常に集中している」

さらに「期待はいつも前向きだ。彼は違いを作り出す。ペナルティエリアではまだ大きな影響力があり、ポルトガルを助けることができる。とはいえ、一人では勝てない。ロナウドだけでなく、チーム全体が機能しなければならない」と語った。



