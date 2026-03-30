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ポルトガルのワールドカップ出場に懸念が高まる中、アル・ナスのチームドクターが負傷からのリハビリ状況について見解を示し、クリスティアーノ・ロナウドの復帰時期が明らかになった
リヤドでのダブル・ブースト
アル・ナスのチームドクター、カルロス・ミゲル氏は、ロナウドとサディオ・マネの両選手がそれぞれの怪我からの回復プログラムを完了したことを受け、グループトレーニングへの復帰を正式に許可した。ロナウドはアル・ファイハ戦（3-1で勝利）で負ったハムストリングの肉離れに悩まされており、この怪我のためネオム戦やアル・ハリージ戦といった重要な試合を欠場を余儀なくされていた。 回復を早めるため、41歳のロナウドはクラブの医療拠点に戻る前に、専門治療を受けるためスペインへ渡っていた。一方、マネは前回の試合直前に負った足首の打撲を克服しており、これによりホルヘ・ジェズス監督はシーズン終盤戦に向けて、主力攻撃陣を揃えることができた。
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競技参加許可
『アリヤディヤ』紙の報道によると、リーグ首位のチームが首位を3ポイント差で守る中、医療スタッフはこのベテラン2選手の回復の進捗状況に満足しているという。国内リーグ戦を締めくくる重要な8試合を控えて、焦点は試合へのコンディション調整へと移っている。
クラブ関係者は次のように述べた。「ジョルジェ・ジェズス監督は、ロナウドとマネがリハビリと治療プログラムを完了したため、彼らを起用できるようになった。2人は金曜日のアル・ナジマ戦に出場できる見込みだ。マネはランニングや筋力トレーニングを含むコンディション調整プログラムを終え、先ごろ負った足首の怪我から回復している。」
アル・ナスの得点王
2月下旬から戦線離脱しているにもかかわらず、ロナウドはサウジ・プロリーグ22試合で21得点を挙げており、アル・ナスルの攻撃陣において依然として揺るぎない中心存在である。しかし、ここ1ヶ月で多くの試合を欠場したため、ゴールデンブーツ賞の争いでは、アル・アハリのイヴァン・トニー（25得点）やアル・カディシアのスター選手ジュリアン・キノーネス（24得点）に後れを取っている。 ロナウドの長期的な将来については憶測が絶えず、最近の噂では、この伝説的ストライカーが2027年6月に現在の契約が満了する際に、ついに引退する可能性があるとの見方もある。
- AFP
ワールドカップまであと
金曜日のアル・ナジマ戦は、北米で開催される今夏の世界的な一大イベントに向けたロナウドのラストスパートの出発点となる。国内リーグのシーズン終了後、焦点は6月17日にヒューストンで行われるポルトガルのワールドカップ初戦――対戦相手はコンゴ民主共和国かジャマイカのいずれか――へと完全に移る。 このベテランFWは、ウズベキスタンと同じグループに入り、マイアミで行われるコロンビアとの一戦（おそらくは勝敗が運命を左右する大一番となるだろう）を控える中、代表を率いるために、残りのリーグ戦を怪我なく乗り切らなければならない。今後2ヶ月間、リズムを維持し、さらなる筋肉系のトラブルを回避できるかどうかが、ロナウドの現役生活の長さを左右する究極の試練となるだろう。