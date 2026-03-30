ポルトガルのワールドカップ出場に懸念が高まる中、アル・ナスのチームドクターが負傷からのリハビリ状況について見解を示し、クリスティアーノ・ロナウドの復帰時期が明らかになった

『アリヤディヤ』紙の報道によると、リーグ首位のチームが首位を3ポイント差で守る中、医療スタッフはこのベテラン2選手の回復の進捗状況に満足しているという。国内リーグ戦を締めくくる重要な8試合を控えて、焦点は試合へのコンディション調整へと移っている。

クラブ関係者は次のように述べた。「ジョルジェ・ジェズス監督は、ロナウドとマネがリハビリと治療プログラムを完了したため、彼らを起用できるようになった。2人は金曜日のアル・ナジマ戦に出場できる見込みだ。マネはランニングや筋力トレーニングを含むコンディション調整プログラムを終え、先ごろ負った足首の怪我から回復している。」